Interviu JA cu Ionel Ciupe, consilier local municipal: Cum ar arăta Aradul dacă…

JA: D-le consilier municipal Ionel Ciupe, suntem aici, la Arad, în plină sărbătoare. Cum vedeți dumneavoastră acest eveniment dedicat orașului: Zilele Aradului?

Ionel Ciupe: E un eveniment firesc, normal și plăcut în viața comunității arădene. De aceea am și votat cu toată deschiderea proiectul de finanțare a evenimentelor propuse pentru această sărbătoare a urbei denumită generic „Zilele Aradului”. Sunt convins că arădenii știu că, începând cu anul 2003, Consiliul Local Municipal Arad a decis cu majoritate de voturi ca în luna august să fie sărbătorite Zilele Aradului. S-a luat această decizie punctând (și) evenimentul istoric petrecut în luna august a anului 1834, când Aradul prin decret imperial (semnat de împăratul Leopold al II-lea la Viena) devenea „oraș liber regesc”. Ceea ce poate nu se știe în detaliu este faptul că acest titlu deschidea o nouă perspectivă socio-economică pentru orașul Arad. În aceeași perioadă istorică a secolului XIX, primeau acest titlu de „oraș liber regesc” și orașe precum Timișoara sau Oradea, orașe care însă nu sărbătoresc acest eveniment, nu-l marchează așa cum facem noi. Conducerile municipalităților din Timișoara și Oradea au decis ca „Zilele Orașului” să fie marcate ca eveniment istoric prin aniversarea și sărbătorirea intrării armatelor române în 1919 în aceste orașe, prilej cu care s-a și instalat administrația românească în această parte a României. Fiecare cu deciziile lor, desigur. Una peste alta, e bine că arădenii sărbătoresc zilele acestui minunat și frumos oraș care este Aradul iar eu personal, arădean fiind, mă bucur de aceste manifestări ale frumosului și ale bucuriei.

JA. Domnule consilier, este Aradul, în accepțiunea dvs., un „oraș minunat și frumos”, cum plastic v-ați exprimat?

I.C.: O spun fără echivoc: pentru mine, Aradul este orașul meu de suflet, minunat și frumos. Tocmai de aceea am și decis să fac politică și să mă implic cu toată priceperea, inteligența și dăruirea mea în administrație pentru ca Aradul să fie cu adevărat minunat și frumos. Minunat a fost, pentru că dacă privim în urmă cu 100 de ani, vedem că Aradul a fost și un alt oraș, a fost capitala politică a Marii Uniri! Ceea ce e un lucru unic în istoria României! Din păcate, și nu pot să-mi explic de ce, administrația locală nu a fost în stare să aducă la Arad Monumentul Marii Uniri de la 1918. Încă nutresc speranța că voi vedea amplasat acest monument la Arad! Apoi cum să nu fie minunat Aradul care a dat țării și lumii mii și mii de vagoane (de marfă și călători), a dat Bucureștiului întâiul metrou din România? Cum să nu fie minunat când la Arad s-a fabricat primul automobil din România (automobilul Marta)? Cum să nu fie minunat Aradul care a dat avioane de luptă (Protopopescu I și II), cele mai performante de pe frontul de est în Cel de al Doilea Război Mondial? Cum să nu fie minunat Aradul cu o fabrică de jucării și păpuși Arădeanca sau cu Fabrica de ceasuri Victoria, ori cu CPL-ul ?! Ca să mai și glumim, circula o vorbă prin anii 70-80 din secolul trecut cum că la fiecare zece moscoviți unul a fost conceput într-un pat făcut în România! Apoi, cum să nu fie Aradul frumos cu Faleza Mureșului cu Ștrandul Neptun și cu oameni de mare frumusețe în muncă și în caracter. Un oraș creștin, cult și tolerant, acesta e Aradul.

JA. În numeroase intervenții, în calitate de consilier municipal (aflat în opoziție) ați adus însă critici, chiar dure, actualei administrației în ceea ce privește Aradul și modul în care îl gospodărește. Cum comentați?

I.C.: Suntem la ceas de sărbătoare a orașului și nu vreau să fiu deloc critic acum. Totuși, vă propun dumneavoastră și arădenilor un exercițiu de imaginație! Cum ar arăta Aradul cu pasaje subterane pietonale în Piața UTA, la Gara Mare, la Podgoria, la Primărie sau la Teatrul Ioan Slavici? Ce turism am avea în Arad dacă Ștrandul Neptun ar fi fost modernizat la standardele europene? Cum ar arăta Aradul cu un mare parc în locul rambleului de cale ferată ce străbate cartierul Micălaca? Ce importanță istorică și turistică unică ar avea Aradul pe harta României și a Europei cu Monumentul României Mari, cu monumentul lui I.C. Brătianu sau cu galeria de monumente ale olimpicilor arădeni (Sorin Baby, Emilia Eberle,Valeria Roșca –Răcilă, Roman Codreanu sau Daniela Dodean s.a.)? Cum ar arăta Aradul cu monumentul primului automobil Marta sau cu primul tren electric din Europa – „Săgeata Verde” care încă să circule pe linii? Cum ar arăta Aradul cu Cetatea trecută în patrimoniu public și deschisă acestuia? Cum ar arăta oraşul nostru dacă Teatrul Vechi ar fi renovat şi dat în folosinţă? Așa îmi doresc eu să fie Aradul, cel minunat și frumos. Amintesc doar că, pe cale de consecință, am răspuns acestui deziderat major prin cele peste 30 de proiecte inițiate și depuse în C.L.M. Arad în calitatea mea de consilier local, pentru acest minunat și frumos Arad. Şi nu am de gând să mă opresc aici. De aceea, acum, la ceas de sărbătoare, spun foarte ferm că voi continua să fac tot ce pot pentru ca arădenii să fie respectați, să trăiască într-un oraș curat și modern, iar Aradul să fie respectat în România și în lume. Îmi doresc de asemenea ca Aradul să fie un oraș foarte curat și un oraș al florilor. Deși nu vreau neapărat să vorbesc în plină sărbătoare de tragicele evenimente petrecute recent la Caracal, totuși, dincolo de compasiunea ce o exprim față de familiile lovite de această nefericită dramă, îmi doresc, peste toate, ca în Arad, instituțiile menite să asigure libertățile și drepturile cetățenilor și mai cu seamă siguranța acestora, să funcționeze în parametrii maximali. Voi face toate demersurile posibile și legale în cadrul C.L.M. Arad pentru ca arădenii să fie în siguranță, fără spectrul dramei în perspectivă, și să trăiască într-un oraș sigur și curat. Dar revenind la aniversarea orașului, la ceas de sărbătoare, urez tuturor arădenilor sănătate și numai bine. La mulți ani pentru Arad, oraș minunat și frumos!