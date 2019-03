Interviu JA cu Marin Lupaș, consilier local independent: „PRO România, alternativă realistă la PSD”

J.A.: Domnule Lupaș, în primul rând cum rămâne cu statutul de independent obținut în urmă cu mai bine de 2 ani?

M.L.: În 2016 am reuşit să devin primul consilier local independent în Consiliul local municipal Arad. Pentru mine acest lucru a fost o performanţă politică majoră, iar încrederea arădenilor m-a onorat profund. Nu am fost singur în acea luptă politică. Am avut alături de mine prieteni dragi, proveniţi din mai multe zone politice. Fiecare din ei m-a încurajat şi le mulţumesc încă o dată pentru încredere. Împreună cred că am reuşit să demonstrăm cum se pot atinge obiective electorale importante şi fără a avea o structură de partid în spate, doar un grup de iniţiativă inimos.

J.A.: Și credeți ați ajuns la un punct critic?

M.L.: Am trecut de jumătatea mandatului de consilier local independent. În aceşti doi ani şi jumătate am încercat să am o atitudine echilibrată în consiliul local, raportându-mă întotdeauna la interesul arădenilor aşa cum l-am înţeles eu. De cele mai multe ori m-am aflat în contra puterii locale, deoarece aceasta are mereu tendinţa de a face abuzuri pe care să le deconteze arădenii, aşa cum se întâmplă în aceste zile cu scumpirea aberantă a gigacaloriei. Sunt mulţumit de ceea ce am realizat drept consilier independent într-un consiliu local unde un singur vot de cele mai multe ori nu contează. Însă de multe ori am reuşit să atrag atenţia asupra unor probleme importante înaintea partidelor din opoziţie şi să văd, cred eu mai limpede, ceea ce ar trebui făcut pentru ca Aradul să înregistreze progrese şi nu stagnare, plafonare, paşi pierduţi în faţa celorlalte oraşe mari din vestul ţării. Nu ştiu alţii ce ar fi putut face mai mult din postura de independent. Nu îmi place circul gratuit, nu îmi plac gesturile ori discursurile politicianiste. Nu am fost un anonim, nu am tăcut deloc, dar nici nu am făcut gesturi disperate de imagine. Prin atitudinea mea am reuşit să deranjez toate grupurile de interese locale, din ambele partide mari, PNL şi PSD, în frunte cu liderii lor Gheorghe Falcă şi Dorel Căprar.

J.A.: Într-adevăr ați fost un adversar al lui Gheorghe Falcă, dar și un critic dur al lui Liviu Dragnea, însă nu sunteți un novice în politică…

M.L: Cei care mă cunosc ştiu că am fost membru al PSD din 2009 până în 2016, an în care Dragnea și cei care se aseamănă cu el au capturat partidul. Nu am pretins niciodată, atunci când am candidat, că eu nu am făcut politică. Dimpotrivă, am reuşit, alături de ceilalţi colegi, printr-o muncă asiduă de câţiva ani de zile, să construim o organizaţie municipală care a reuşit să câştige alegeri în faţa unui PDL/PNL care deţinea toate pârghiile locale. După ce am părăsit partidul, am ținut deschisă posibilitatea în mintea oamenilor să fiu alternativa pentru cei care ar vota PSD, pentru că nu am ascuns niciodată că am fost acolo din dorința de a ajuta pe cei sărmani și de a lupta pentru prosperitatea tuturor cetățenilor, nu doar a câtorva…

J.A.: Și nu mai vedeți un viitor pentru oamenii de centru-stânga cu un PSD clădit după chipul și asemănarea lui Dragnea?

M.L.: Adevărul dovedit este că Dragnea nu are preocupare pentru oameni. Pentru baronul de Teleorman, românii sunt doar masă de manevră pentru afacerile lui. Însă am văzut atâta timp asta la Arad, unde Dorel Căprar este de mai bine de un deceniu șef al PSD Arad, deși a pierdut mai toate competițiile electorale! Afacerile lui Dragnea cu statul au înflorit când se presupunea că DNA verifică la sânge fiecare PSD-ist. Adevărul este că baronii au pus mâna pe PSD și oamenii care au nevoie de politici sociale sunt în continuare ignorați. Nu văd să se schimbe asta prea curând.

J.A.: Așadar, cum de ați acceptat să intrați din nou într-un partid?

M.L.: Probabil că cei mai mulţi dintre arădenii care mă cunosc îşi aduc aminte de activitatea pe care am avut-o la UTA, în anii 1997-2002. Am iubit şi iubesc sportul, mă consider un om de echipă. În ultimii ani, de când sunt consilier local independent, am stat de vorbă cu foarte mulţi oameni care mă întrebau când voi reveni într-un partid sau în altul. Am primit chiar invitaţii din partea mai multor preşedinţi de partid să mă alătur lor. Zilele trecute am dat curs unei astfel de invitaţii. Am decis să mă înscriu în partidul PRO România.

J.A.: Ce are PRO România în mod special?

M.L.: Așa cum am mai declarat, mi-am dat seama că, deşi am reuşit ca independent să mă implic activ în multe teme relevante pentru arădeni, jocul în echipă este mai eficient în primul rând pentru cei pe care un ales îi reprezintă. M-am alăturat PRO România deoarece vreau în continuare să fac politică aproape de oameni. Am făcut pasul către acest partid și pentru că am colaborat bine în trecut cu premierul Victor Ponta. În timpul mandatului său am avut cea mai bună guvernare din ultimii ani şi o oarecare nostalgie faţă de ea este justificată, s-au dat salariile înapoi, nu a existat inflaţie, au repornit investiţiile, față de acum când România stă mult mai prost. Decizia finală către PRO România a fost determinată de dorința de a lucra alături de colegi preocupaţi de soarta tuturor cetăţenilor indiferent de mediul social din care provin aceștia. Am încercat să le acord sprijin tuturor arădenilor, nu numai în activitatea de independent și politică, ci și în afara ei. Îi invit în PRO România pe cei care vor să ofere un trai decent tuturor fără discriminarea pensionarilor, antreprenorilor, bugetarilor sau pe cei care nu au posibilitatea unui loc de muncă.

J.A.: Cum pot concret și alți arădeni să vi se alăture?

M.L.: Cei care vor să vină împreună cu noi în acest proiect de centru-stânga pot scrie un e-mail la adresa arad@proromail.ro, urmând ca în curând să fie inaugurat și sediul filialei noastre.

„M-am alăturat PRO România deoarece vreau în continuare să fac politică aproape de oameni” – Marin Lupaș