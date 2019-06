INTERVIU JA. Cu prof. prof. univ. dr. Ramona Lile, rector al UAV Arad: „UAV, o universitate de încredere pentru arădeni”

JURNAL ARĂDEAN: Suntem la finalul anului universitar 2018-2019. Cum ați caracteriza acest an pentru universitatea de stat din Arad?

RAMONA LILE: A fost un an în care s-a muncit foarte mult. A fost o muncă de echipă care a dat rezultate foarte bune. Ne-am propus să atingem standardele impuse de ARACIS pentru ca la evaluare să reușim să obținem un calificativ bun. Și am reușit. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit calificativul ÎNCREDERE din partea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. În plus, în clasamentul U-Multirank realizat de Comisia Europeană Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad ocupă primul loc din România în topul universităților cu cele mai multe calificative maxime obținute. Sunt performanțe pe care le-am obținut datorită profesionalismului și seriozității colegilor mei. Nu cred că acest progres privind calitatea actului educațional poate fi datorat unui singur om, este munca întregii echipe aflată la conducerea universității, a colegilor mei din cadrul facultăților, a colegilor din compartimentul administrativ. În opinia mea, munca în echipă este singura opțiune viabilă pentru a reuși.

J.A.: UAV a fost reprezentată în acest an la multe evenimente internaționale. Cât de importantă este pentru universitatea arădeană de stat vizibilitatea în plan internațional?

RAMONA LILE: Societatea globală în care trăim ne obligă să creăm conexiuni, să dezvoltăm relații bilaterale. O universitate puternică este o universitate dinamică, deschisă, conectată la realitate, la societatea actuală. Am fost prezenți la târguri educaționale în țările central europene, dar și în Ukraina sau SUA. Am avut invitați din cadrul unor importante centre universitare care au participat la evenimentele comunității academice, am semnat noi parteneriate cu instituții de învățământ superior din străinătate, am încercat și cred că am reușit să construim o imagine pozitivă a universității arădene, dincolo de granițele țării. Ne bucură, de asemenea, rezultatele programului ERASMUS care facilitează schimbul de studenți și profesori între țările partenere și care creează oportunități extraordinare pentru studenții noștri. Este un privilegiu de care cu siguranță studenții se bucură și se vor bucura și în anii ce urmează.

J.A.: Urmează admiterea, ce oferă universitatea arădeană de stat absolvenților de liceu?

RAMONA LILE: Anul trecut am avut o admitere foarte bună. În fiecare an, numărul absolvenților care ne aleg pentru a-și continua studiile este tot mai mare, ceea ce ne dă încredere și ne determină să diversificăm oferta educațională, să o adaptăm la cererea de pe piața muncii. Avem o foarte bună colaborare cu agenții economici la nivelul fiecărei facultăți, ceea ce determină o creștere a șanselor studenților de a-și găsi un loc de muncă încă din facultate. Cred că este foarte important să existe flexibilitate în oferta educațională, să fim mereu deschiși la nevoile de pe piața muncii. Nu vrem să oferim doar diplome absolvenților noștri, ci vrem să oferim șanse reale la un loc de muncă. Fiecare dintre cele 9 facultăți oferă mai multe specializări și îi invităm pe absolvenți să acceseze site-ul nostru sau să se informeze la secretariatele facultăților despre oferta educațională din acest an. Pot alege specializările Facultății de Design, Educație fizică și sport, Inginerie alimentară turism și protecția mediului, Inginerie, Științe economice, Științe umaniste și sociale, Științele educației, psihologie și asistență socială, Teologie, Știinte exacte. De asemenea, universitatea oferă o serie de burse, locuri în cămin, masa la cantina studențească din campusul universitar, iar Liga Studenților din UAV îi așteaptă cu o serie de evenimente create pentru ei.

J.A.: În opinia dumneavoastră care este rolul universității arădene de stat în comunitatea locală?

RAMONA LILE: Îmi place să cred că, această universitate este un motor al dezvoltării locale. Avem specialiști care pot furniza expertiză pentru mediul economic, avem capacitatea de a crea conexiuni între mediul economic, administrativ și academic, de a aduce laolaltă instituții ce pot aduce un plus de valoare vieții cotidiene. Vreau să apreciez buna colaborare cu Prefectura Arad, Administrația locală și județeană, cu Inspectoratul școlar județean, parteneri care au susținut întotdeauna mediul academic. Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad este o universitate a arădenilor, pentru arădeni.