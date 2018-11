INTERVIU JA cu Samuel Caba, președintele A.R.C.D.: „Aduceți Monumentul Marii Uniri la Arad!”

JA. În ultimul interviu acordat pentru Jurnal Arădean, ați ridicat problema monumentelor de for public din Arad. Recent, ați trimis și o scrisoare ministrului Mihai Fifor, tot pe această temă. Cum comentați această poziție a Asociației pentru Reformă Civică și Democrație?

SAMUEL CABA: Când am fondat Asociația pentru Reformă Civică și Democrație am vizat în principal respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și îmbunătățirea vieții materiale și spirituale a fiecăruia dar și pentru a (re)construi o Românie democrată și frumoasă. Vreau ca și Aradul să fie poziționat pe această direcție. Am ridicat problema monumentelor de for public din Arad pentru că realitatea o impune. Scrisoarea adresată domnului ministru Mihai Fifor este legată de ideea de a salva prestigiul Armatei Române și de a păstra identitatea istorică a orașului și făceam referire la Monumentul Ostașului Român din P-ța Avram Iancu, care, în opinia unora, trebuie relocat pentru modernizarea zonei. Nicăieri în lume nu se distrug monumente semnificative pentru te miri ce planuri ale administrației.

În Arad, prin voința unora, în loc să construim monumente, facem demantelări și relocări. Ce să mai vorbim că Aradul pe 1 Decembrie 2018 nu va avea (montat) Monumentul Marii Uniri de la 1918 deși suntem în Anul Centenar al Marii Uniri!

JA. Și, în opinia dumneavoastră, a A.R.C.D., care ar fi motivele pentru care Aradul e „văduvit”, în prezent, de acest monument plătit (în avans) integral?!

SAMUEL CABA: Explicații ar fi multe dar nu știu dacă ele, fie explicate în detaliu, ar rezolva problema. Eu spun așa: este inadmisibil ca o comunitate cum este cea arădeană, comunitate implicată direct în realizarea celui mai măreț fapt istoric al României, să fie persiflată în acest mod. Aici, la Arad, s-a gândit Marea Unire, aici, la Arad, s-au dus marile bătălii pentru Marea Unire. Ne place să spunem pe la simpozioane și pe la tot felul de colocvii dedicate Centenarului (la care participă o mână de oameni, cam aceiași!) că Aradul a fost capitala politică (ideologică) a Marii Uniri, dar nu suntem în stare de mai nimic. Ne pierdem în lupte politice și în orgolii. E și multă incompetență și lentoare, atât la nivel central, cât și local. Și multe ambiții personale fără nici un rost. Azi zicem una, mâine alta și nu facem nimic.

Vă spun ceva ferm: dacă eram eu primarul Aradului, Monumentul Marii Uniri de la 1918 era deja instalat, în centrul orașului, în fața Catedralei Ortodoxe Noi, acolo unde e centrul orașului și unde s-a și pus, acum 15 ani, piatra de temelie. E ceva revoltător, dar vreau să vă spun ceva: foarte curând vom iniția demersuri, la nivel foarte înalt și vă garantez că se va da socoteală și se vor găsi răspunsuri la întrebări cum ar fi: De ce Monumentul Marii Uniri a fost realizat în China și nu la Arad?!; De ce a „zăcut” mai bine de un an în Portul Constanța fapt ce a dus la cheltuieli (portuare) suplimentare?!; De ce, din Portul Constanța, acest monument nu a fost adus direct la Arad?!; De ce nu s-a constituit o comisie a CLM Arad pentru a merge la București sau la Călărași sau pe unde o fi acum acest monument? Iar aceste întrebări vor fi puse și în fața instanțelor judecătorești pentru că vorbim aici de bani publici (peste 3 milioane euro!) și avem dreptul să cerem justificări pentru banul public.

Chiar nu suntem în stare să aducem la Arad un monument aflat pe teritoriul României?! Uneori am impresia că nu se vrea ca Aradul să aibă un asemenea monument cum nu se dorește ca Aradul să aibă și alte monumente!

JA: Ce doriți să spuneți prin aceasta?!?

SAMUEL CABA: Vreau să spun că nu există interes pentru frumos, la nivelul conducerii, pentru Arad! Nu există interes pentru monumentele de for public în Arad. S-a furat bustul lui I.Rusu Șirianu. S-a făcut ceva? Nu. S-a furat plăcuța de bronz de la bustul lui Corneliu Coposu. S-a făcut ceva? Nu. Vă întreb eu ceva și e bine ca arădenii să știe: ce monumente de for public au cartierele Grădiște, Gai, Bujac, Pârneava, Vlaicu, Micălaca sau Subcetate?! Unde sunt busturile personalităților: Iustin Marșieu (primul prefect român după Marea Unire!), a generalului H.M. Berthelot sau a olimpicilor sportivi arădeni ce au adus aurul olimpic pentru România și Arad (Emilia Eberle, Valeria Roșca Răcilă, Sorin Babi, etc)? Unde este bustul primului căpitan al Aradului, Ioan de Săliște, asasinat la 1601 pentru că făcuse parte din armata lui Mihai Viteazul? Unde e bustul căpitanului Petre Baciu – tras pe roată în fața Cetății Aradului pentru că s-a răsculat alături de Horia, Cloșca și Crișan?

Unde e monumentul primului automobil fabricat în România/automobilul MARTA!? Facem proiecte cu sutele, cheltuim milioane de euro pe tot felul de festivaluri de nici un fel și ne mirăm că nu am devenit Capitală Culturală Europeană sau Capitală Verde Europeană!?!

JA: Care ar fi soluția pentru remedierea acestor greșeli?

SAMUEL CABA: Depolitizarea culturii și instalarea în funcții de decizie a unor personalități cu pregătire profesională serioasă. În ceea ce privește Monumentul Marii Uniri de la 1918 există o singură cerere: aduceți acest monument la Arad până la 1 Decembrie 2018! Și nu glumim cu această solicitare. Că el va fi instalat abia în 2019, e altă chestiune, dar monumentul trebuie adus la Arad. Dumnezeu să binecuvânteze România, Dumnezeu să binecuvânteze Aradul!

