Interviu JA cu Samuel Caba, preşedintele Asociației Pentru Reformă Civică și Democrație

Samuel Caba vorbeşte despre gradul tot mai ridicat de implicare al asociaţiei în toate problemele civice ale oraşului Arad.

D-le Samuel Caba , constat că în ultima perioadă Asociația Pentru Reformă Civică și Democrație este prezentă în spațiul public prin diverse acțiuni și prin atitudine critică. Cum comentați aceste acțiuni?

Este adevărat că suntem prezenți în spațiul public. De aceea și existăm. Să spunem că viața este ca și natura: simplă și profundă, unică și diversă și atunci e firesc să avem atitudine, să surprindem Aradul în frumusețea lui sau în ipostaze de nedorit. Suntem totuși o asociație bazată pe spiritul civic. Nu putem fi indiferenți la ce se petrece în jurul nostru mai ales dacă nu ne manifestăm în confort și bunăstare. La urma urmei, trăim o singură dată aici și nu ne este indiferent cum trăim. Dar avem și prezențe de alt gen. Spre exemplu: pe 15 iunie s-au împlinit 128 ani de la moartea genialului poet Național – Mihai Eminescu. Am depus o coroană de flori la singurul bust al poetului din Arad, aflat în fața Inspectoratului de Poliție al Județului Arad, eveniment la care au participat și reprezentanții delegați ( pentru acest eveniment) ai Inspectoratului, fapt pentru care le mulțumesc. Am făcut și un gest simbolic dăruind câteva volume din creația lui Eminescu. Puteam să ne oprim aici, dar spiritul civic ne obligă să fim fermi. Am constatat două chestiuni negative. Bustul poetului Mihai Eminescu este într-un proces de degradare și am decis să facem tot ce putem noi ca asociație să remediem acest lucru. Apoi, am constatat că, în afară de Asociația Pentru Reformă Civică și Democrație, nimănui nu i-a venit ideea de al comemora pe Eminescu.

Nu putem să nu fim critici. Avem atâția “poeți” în Arad care trăiesc din banul public dar n-au catadicsit să vină cu o floare la bustul celui mai mare poet al României. Asta e trist, cum trist e că acești “poeți” de pripas nu sunt cunoscuți. Îmi spunea o cunoștință că, din curiozitate , a întrebat zeci de arădeni rugându-i să enumere câțiva poeți contemporani din Arad și să recite un vers din acești “poeți”. Nu cred că acești “consumatori” de ban public ar dori să afle răspunsul.

Totuși, în Arad se petrec și lucruri frumoase. Iată avem parte de festivaluri. Am văzut că și aici ați criticat această situație. De ce?

Da. Din păcate, s-a ajuns în zona derizoriului. Jorge Luis Borges spunea: “După mulți ani, un om poate simula orice, dar nu și fericirea”.

Am mai spus-o. Suntem campioni în România la festivaluri numai că acestea doar consumă banul public și nu aduc plus valoare sub nici un aspect. Ce festival este acela care consumă (de la buget) sute de mii de lei și la eveniment dacă, în câteva zile, se adună circa 1.000 de spectatori!?

În comparație, cu ocazia Festivalului de Teatru, Sibiul este gazda a peste 600.000 de turiști.

Profitul acestui festival este de circa 5 milioane de EURO! Vorbim de profit.

Sau la Cluj-Napoca. Urmează Festivalul UNTOLD. S-au vândut poate 240.000 de bilete. Un abonament costă 580 lei! Clujenii se laudă cu SOLD OUT! Și vorbim de patru zile de festival pe care eu personal nu-l agreez, clar. La Arad, intrarea e gratis și ca să vină lumea la aceste așa zise festivaluri trebuiesc aduse trupe rock sau pop ca să avem audiență, numai că aceste trupe nu vin pe gratis și nu concordă cu spiritul festivalului de cele mai multe ori. Cred că în instituțiile de cultură din Arad s-au ajutat mai mulți politicieni care sunt departe de actul cultural și cred că autoritățile vor avea puterea să apese cultura Aradului în termeni corecți! Nu de alta, dar avem nevoie de bani pentru domenii în care Aradul este deficitar și mă refer aici la sănătate. Am rămas plăcut impresionat când am văzut că în campania electorală din 2016 toți candidații au pretins că la Arad se va construi un spital. Motivele abandonului sunt absurde. Vă garantez că dacă eram PRIMARUL ARADULUI azi în 2017 aveam deja fundația turnată la un nou spital municipal de condiție europeană. Sunt convins însă că arădenii, o spun în conștiință de cauză, vor ști să tragă concluziile față de aceia care i-au mințit. Mai sunt și alte alegeri, vorba lui Caragiale!

Urmează perioada de concedii, de vacanțe. Cunoașteți faptul că administrația din Arad a decis să țină (decalat) Ziua Turismului Arădean pe 8 iulie, iar ca locație s-a ales “Ștrandul Neptun”. Ce părere aveți pe acest subiect?!

E bine că administrația a înțeles că Aradul e deficitar la capitolul turism și că a elaborat o strategie pentru turismul arădean. Am participat și noi, cei de la Asociația Pentru Reformă Civică și Democrație la aceste întâlniri și ne bucură faptul că (și) ideea noastră de a repune în funcțiune “Tramvaiul Electric”- Săgeata Verde , a prins viață. Săgeata Verde trebuie adusă în Municipiul Arad, să fie la dispoziția turiștilor și a copiilor ce intră în vacanță. Să nu uităm că acest tramvai pleacă spre podgorie din centrul Aradului! E bine că totuși se mișcă, ușor ușor și turismul. E un plus pentru Arad. Avem nevoie însă de obiective mai turistice cum ar fi: Muzeul Municipiului Arad în care să prezentăm unitatea Aradului cu istoria sa, cu automobilul MARTA, cu Fabrica de ceasuri, cu Fabrica de Păpuși Arădeanca.

Sunt multe de făcut în Arad și cred că arădenii înțeleg ce doresc eu.

Care credeți că este cea mai mare nerealizare din Arad în acest moment?!

La moment pot spune că înregistrăm (deși nimeni nu zice nici pâs) nu al doilea eșec în ceea ce privește competiția “Capitală Verde Europeană – 2019”, competiție la care Aradul a fost înscris pentru a doua oară consecutiv. Va fi un eșec total. Din păcate. Și nu e de mirare. Spre exemplu: în cartierul Grădiște, în zona în care locuiesc eu, un investitor privat taie o lizieră de pădure, care pe lângă oxigenul degajat dădea și culoare zonei, deci acest privat taie pădurea ca să facă blocuri și asta în timp ce Municipiul Arad candidează pentru titlul de Capitală Verde Europeană – 2019! E revoltător și sper ca autoritățile să intervină pentru a stopa acest masacru al spațiului verde.

Știu că ați contribuit la decizia de a se plăti, de către Ministrul Culturii, Monumentului Marii Uniri la Arad. Credeți că acest monument va ajunge la Arad în timp util pentru a serba Centenarul Unirii?

Da. Am convingerea că Aradul va avea acest monument și că ne vom bucura de această sărbătoare națională a Centenarului, sărbătoare la care și Asociația Pentru Reformă Civică și Democrație va participa cu un moment special dar despre acest aspect cu alt prilej.