Interviu JA cu Valentin Bot, primarul comunei Șiria: „Comunitatea este familia mea șiriană”

Jurnal arădean: Domnule primar, comuna împlinește 850 de ani de la prima atestare documentară. Cum a evoluat în tot acest timp?

Valentin Bot: Pentru comuna Șiria acest moment este unul unic. 850 de ani. Opt secole și jumătate în care comuna s-a dezvoltat, a evoluat și a devenit un punct de interes și de atracție. Istoria și cultura comunei Șiria nu trebuie uitate, fiecare moment, fiecare monument, fiecare biserică au contribuit în mod clar la tot ceea ce înseamnă astăzi Șiria. De la Cetatea Șiria, la Castelul Bohuș, Muzeul „Ioan Slavici și Emil Monția”, până la Releul din Șiria și cele două mănăstiri, toate sunt amprente ale evoluției comunei. Avem 19 obiective turistice, biserici, monumente, locuri care pot fi vizitate, și suntem o comună cu tradiție, cu istorie, cu o cultură specifică. Pentru noi acești 850 de ani înseamnă o recunoaștere și un respect pe care în dăm trecutului. Ne descoperim, cercetăm și promovăm istoria locală, iar Șiria este fără doar și poate o comună a celor de demult și-a celor de apoi. Dacă e să ne gândim că rădăcinile istorice ale Șiriei ne întorc în timp până în anul 1169, ne putem da seama cât de importante sunt urmele timpului brăzdate în dezvoltarea culturală a Șiriei și a șirienilor.

JA. În contextul celor 850 de ani organizați o serie de evenimente în acest an, în perioada 24 30 iunie, transformând tradiționalele Zile ale Comunei Șiria în „Săptămâna Culturală – Șiria pe treptele istoriei”. Ce detalii de puteți oferi?

V.B.: „Săptămâna Culturală – Șiria pe treptele istoriei” este un angajament de suflet și un semn al respectului față de funcția în care am fost investit de către cetățeni. Am ales să dedicăm nu doar câteva zile, ci o întreagă săptămână acestei sărbători. Este de datoria noastră morală să ne cinstim istoria și am încercat să creionăm evenimente care să cuprindă cât mai multe paliere, de la cultură, la istorie, religie și desigur divertisment. Vom începe pe 24 iunie cu un eveniment ce se va desfășura la Cetatea Șiria. Am reușit ca în timp să punem în valoare Cetatea, să asfaltăm drumul până sus la edificiu, să atragem sute de turiști în fiecare weekend și să transformăm Cetatea în adevăratul simbol al comunei. Dat fiind faptul că pe 24 iunie se sărbătoresc atât Sânzienele cât și Ziua Națională a Iei, alături de Casa de modă CHIC am pregătit și o prezentare a iei românești. Formația Rapsodia, Ansamblul Folcloric „Șiriana” Șiria, Corul „Emil Monția” și Grupul vocal „Sânzienele”, vor asigura atmosfera în prima zi, numită de noi „Sărbătoarea iei la Cetatea Șiriei”.

JA. Aceasta este doar prima zi. Apoi, ce program ați mai pregătit?

V.B. Cea de a doua zi va fi „Ziua Porților Deschis în Administrația Publică Șiriană”. Cu această ocazie mi-aș dori ca toți cetățenii din comună, dar și din alte comune, să vină și să viziteze Primăria Șiria, să stea de vorbă cu personalul instituției dar și cu mine. Să putem avea un dialog deschis, cordial. Se va organiza de asemenea și un tur al Primăriei, iar deschiderea noastră către cetățeni sperăm să fie de bun-augur. Și pentru că ținem să ne prețuim valorile locale și să le punem la loc de cinste, miercuri, 26 iunie, la Șiria vor avea loc manifestări menite să aducă un omagiu lui Ioan Slavici și lui Emil Monția. Evenimentele sunt organizate în parteneriat cu Complexul Muzeal Arad, urmând să fie făcute mai multe prezentări de lucrări, dar va avea loc și o lansare de carte: „Reflecții”, scrisă de Eugenia Nichici.

JA. Spuneați și despre importanța spiritualității în dezvoltarea comunei.

V.B. Da. Joi, 27 iunie, la Teatrul de Vară „Ioan Slavici” din Șiria va avea loc un concert extraordinar susținut de corurile bisericilor neoprotestante din Comuna Șiria, sub denumirea „Deschide-ți sufletul spre Domnul”. Mai apoi, vineri, 28 iunie, Crucea din Deal va fi sfințită de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu și soborul de preoți din protopopiatul Lipova. În continuarea evenimentului, tot vineri, de la 12:00 va avea loc și Conferința preoților din protopopiatul Lipova „Sub pavăza Crucii ne apropiem de Dumnezeu”. Conferința va fi susținută de ÎPS dr. Timotei Seviciu, la Casa de Cultură din comună.

JA. Și pentru ultimele două zile, ce le-ați pregătit șirienilor?

V.B. Sâmbătă, 29 iunie, vom aduce un omagiu lui Ioan Russu-Șirianu și lui Iuliu Traian Mera, la cei 110 ani de la trecerea la cele veșnice a celor doi. Mai apoi, de la ora 13:00 vom inaugura „Muzeul Satului Șiria”, situat în incinta fostei biblioteci comunale din Conacul Bohuș, urmând ca de la ora 14:00 să aibă loc și o lansare de carte: „Șiria pe treptele istoriei 1169 – 2019”. Este o monografie cronologică a celor 850 de ani de când există comuna noastră.

JA. Și despre partea de divertisment, ce ne puteți spune?

V.B. Sâmbătă și duminică, pe 29 și 30 iunie, vom marca practic cea de a XIV-a ediție a „Zilelor Șiriei”. Evenimentele se vor desfășura pe Stadionul „Otto Greffner” Șiria, iar printre cei care vor urma sâmbătă pe scenă se numără: Melisa, Uddi, Doma Art Style, Peregrinii și CompactB. Duminică, ultima zi din săptămâna dedicată Șiriei, va fi una cu specific folcloric. Așadar, de la ora 15:00 va avea loc o Paradă a Portului Popoular, iar de la ora 16:00 va începe și spectacolul folcloric. Cu această ocazie se va conferi și titlul de „Cetățean de Onoare”, iar printre artiștii care vor asigura atmosfera se numără: Otilia Duma, saxofonistul Doru Țăranu și Zorica Savu. Totul va culmina cu un foc de artificii.

JA. Și acum să revenim la planurile administrative. Sunteți primar de 4 mandate. Cum s-a dezvoltat comuna în tot acest timp?

V.B. Sunt primar din 2004 și cred că mi-am făcut datoria așa cum trebuie să o facă un edil pentru comunitatea în care s-a născut și trăiește. Șiria a fost o comună, frumoasă, bogată și cu multă cultură. Am încercat să ating cam tot ce trebuia: sănătate, învățământ, cultură, sport, infrastructură, edilități gospodărești. Cred că mi-am atins obiectivele prin ceea ce se vede și cum arată Șiria astăzi.

JA. Care credeți că ar fi cel mai important lucru pe care ați reușit să îl faceți?

V.B. Cred că cel mai important e faptul că am reușit să îi fac pe cetățeni să fie mândri că sunt șirieni. Fără falsă modestie despre comuna Șiria se vorbește la un nivel apreciativ atât pe plan județean, cât și pe plan național. Mă simt mândru de comunitatea mea. Pentru mine familia șiriană e alcătuită din toți angajații, toți membrii Consiliului Local, până la ultimul locuitor al comunei. Fiecare are un aport, mai mare sau mai mic, în funcție de posibilități, dar fiecare cetățean contează în dezvoltarea comunei noastre.

JA. Și pentru viitor ce v-ați propune?

V.B. Sunt conștient că nu toate lucrurile sunt puse la punct, că se mai pot face îmbunătățiri. Dar, am putea privi comuna exact ca o casă mai mare. După ce o construiești, trebuie să o întreții și dacă vrei într-adevăr, poți găsi tot timpul câte ceva de făcut. La fel și la noi în comună. Acum trebuie să întreținem tot ce am reușit să realizăm: asfaltări, utilități, etc. și să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă promovare turistică și culturală. Faptul că am reușit să reanimăm Cetatea, să atragem turiști e un lucru minunat. Mai avem și un aerodrom, Charlie Bravo, singurul certificat din zona de Vest, care de asemenea atrage turiști. Comuna se dezvoltă, iar bunăstarea cetățenilor se simte și se vede. Consider că toți împreună putem reuși să ne creștem nivelul de trai, să avem o comună așa cum ne-am dorit-o.

JA. Și pe partea de dezvoltare agricolă, viticolă, care sunt perspectivele?

V.B. Există un interes, în mod special prin Grupul de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat. Prin acest GAL s-a reușit atragerea de proiecte europene. 37 de astfel de proiecte au deja contracte semnate, ceea ce înseamnă că se vor dezvolta în cel mai scurt timp. Pe partea viticolă, Șiria este parte din Drumul Vinului, și a existat interes pe proiectele de reconversie a viței de vie. Însă partea mai grea este cu desfacerea produsului finit, dar cred că și în acest sens se vor putea face progrese în viitor.

JA. Domnule primar, în final, ce ar trebui să ținem minte despre acești 850 de ani și despre comuna Șiria?

V.B. Acești 850 de ani trebuie să rămână în amintirea fiecărui cetățean. Șiria are un trecut îmbelșugat, un prezent frumos și sperăm că și un viitor pe măsură.

Citat: „Este de datoria noastră morală să ne cinstim istoria și pot spune că mă simt mândru de comunitatea mea șiriană” Valentin Bot