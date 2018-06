INTERVIU JA. Deputat Dorel Căprar, președintele Comisiei de apărare: „Promovarea dezideratelor naționale, prin diplomația parlamentară”

1.JURNAL ARĂDEAN. D-le deputat, sunteți președintele Comisiei pentru apărare a Camerei Deputaților. Pe această linie, ce activitate ați avut în ultimul timp?

Dorel Căprar. Mai întâi, vreau să spun că aceste comisii de specialitate ale Parlamentului nu sunt deloc decorative, cum cred unii, ci, dimpotrivă, sunt foarte importante în procesul legislativ. Iar comisia pe care o conduc este extrem de importantă. Vorbind despre activitate, trebuie să avem în vedere că denumirea completă este Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, ceea ce implică responsabilități pe multiple planuri. Colaborăm atât cu Ministerul Apărării, cât și cu Ministerul de Interne.

Întrucât activitatea noastră este foarte bogată, mă voi referi doar la câteva dintre cele mai importante din luna mai. Legat strict de procesul legislativ, am continuat dezbaterile în cadrul comisiei asupra implicațiilor modificării legislației privind industria de apărare. Armonizarea tuturor vocilor care reprezintă actori implicați în acest proces este un pas important în finalizarea demersului, având în vedere că România este membru NATO.

Pe cealaltă linie, am dezbătut proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate. La dezbateri au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Direcției Generale de Pașapoarte. Prin această modificare legislativă, Parlamentul răspunde nevoii stringente exprimate de societate în sensul extinderii termenelor de valabilitate a pașapoartelor, măsură care de altfel se regăsește în legislația majorității statelor europene. Concret, prin aceste modificări de ordin legislativ, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 de ani valabilitatea pașaportului simplu electronic va fi de 5 ani, iar pentru cei cu vârsta de peste 18 ani valabilitatea documentului de călătorie este extinsă la 10 ani.

2. Pe lângă activitatea în plan legislativ, ce alte activități ați avut, ca președinte?

Dorel Căprar. Aria de reprezentare este foarte largă, cuprinzând aproape toate domeniile cheie, dar mă voi referi aici doar la câteva. Am avut o mulțime de participări la toate evenimentele importante desfășurate în cadrul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, seminarii, acțiuni ale ministerului de Interne, foarte multe întâlniri cu delegații și reprezentanți ai altor state. De pildă, am primit vizita ES Marco Giungi, ambasadorul Republicii Italiene în România, care a fost însoțit de o delegație a companiei Beretta. Această afacere de familie, cu o tradiție ce începe în secolul XVI, a fost prezentă în România pentru a prezenta oferta sa pentru statul român.

O întâlnire bilaterală importantă a fost cea cu delegația bulgară, condusă de domnul Tsvetan Tsvetanov, președintele Comisiei pentru securitate internă și ordine publică din Adunarea Națională. Împreună cu domnia sa și domnul Popov, general al armatei bulgare ,fost Șef al Statului Major și în același timp președintele Comisiei pentru apărare din Adunarea Națională a Republicii Bulgaria, am avut o serie de deplasări și activități.

Împreună cu omologul meu am salutat eforturile depuse pentru atingerea standardelor impuse de exigențele NATO. Ca român, sunt mândru de contribuția Armatei României la consolidarea flancului estic al Alianței, și consider că alături de partenerii bulgari putem fi un punct de diseminare a securității regionale.

Un moment deosebit de important al vizitei de cooperare parlamentară româno-bulgare a fost semnarea Declarației Comune dintre cele două Comisii. Acest document este o asumare a voinței comune de intensificare a cooperarării pe dimensiunea afacerilor interne, în vederea coordonarii pozițiilor pe dosare de interes la nivel european. Încă o dată, diplomația parlamentară este un instrument de promovare a dezideratelor naționale, iar prin forța noastră de legislatori dorim să sprijinim orice demers mutual benefic statelor noastre, un viitor hub de stabilitate care să proiecteze securitatea în regiune.

Prin diplomație parlamentară și dialog politic substanțial, la toate nivelurile, dorim să confirmăm congruența viziunii noastre regionale, europene și internaționale și să dăm o forță combinată dorințelor noastre. Îmi doresc ca fiecare dintre noi să fie un vector de transformare a necesităților în realitate și să vorbim cu o singură voce atunci când avem interese comune, iar primul şi principalul astfel de obiectiv este fără îndoială aderarea ambelor ţări la Spaţiul Schengen.

3. Ați avut și deplasări în străinătate?

Dorel Căprar. Am avut oportunitatea de a vizita Școala NATO de la Oberammergau, instituție de elită responsabilă de pregătirea de specialitate a ofițerilor și subofițerilor NATO.

În urma invitației Universității Naționale de Apărare Carol I, am participat în localitatea germană Garmisch-Partenkirchen, alături de profesori si cursanti ai cursului postuniversitar intitulat „Probleme actuale ale securităţii naţionale”, la seminarul organizat de Centrul European Marshall pentru studii de securitate.

În contexul participării la Seminarul organizat de Centrul European pentru Studii de Securitate, George C. Marshall, am avut privilegiul de a avea o întâlnire cu directorului Centrului, domnul general locotenet (r) Keith Dayton. Domnia sa a salutat prezența reprezentanților Parlamentului României la acest Seminar, considerând important mesajul politic și susținerea constantă a legislativului pentru implementarea angajamentelor în domeniul securității pe care România și le-a asumat la nivel NATO și UE. Așa cum am spus, am enumerat doar o mică parte a activităților pe care le-am desfășurat pe parcursul lunii mai.

4. Vine vacanța parlamentară și veți putea lua o pauză bine meritată

Dorel Căprar. Mai este până la vacanță, iar când va începe nu înseamnă că activitatea se întrerupe. Întotdeauna apar evenimente importante la care trebuie să particip.

„Chiar și în vacanță apar evenimente importante la care trebuie să particip”