INTERVIU JA. Dorel Căprar, președintele Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților: „Diplomația nu este pentru vitrină, ci pentru țară”

1. JURNAL ARĂDEAN. D-le deputat, ca președinte al Comisiei de Apărare din cadrul Camerei Deputaților, ați insistat în mai multe rânduri asupra conceptului de diplomație parlamentară, ca factor în definirea politicii externe a unui stat. Știm că dumneavoastră, în calitatea pe care o aveți, ați avut o intensă colaborare cu factori de decizie din Israel, unde recent ați fost în vizită. Nu vă temeți că, precum premierul Dăncilă, veți avea plângere penală pentru înaltă trădare, din partea liderului opoziției, Ludovic Orban?

Dorel Căprar. Fără supărare, să spui că Ludovic Orban este liderul opoziției, e prea mult și nemeritat. Adevăratul lider al opoziției-subliniez, opoziție față de PSD- este președintele Klaus Werner Iohannis. Cel care a tunat și a fulgerat împotriva PSD la un eveniment politic, Consiliul Național al PNL, care le-a dat liberalilor sfaturi privind lupta împotriva PSD. Acel Iohannis care din postura de președinte al Forumului Democrat German, a cerut și a obținut retrocedarea proprietăților unei organizații naziste, declarată criminală de către ONU! Nu mai este de mirare că se face luntre și punte ca România să nu aibă relații de cooperare cu Israel, nu mai este de mirare că a trântit, hodoronc tronc afirmația că Dragnea și PSD au nu știu ce înțelegeri au cu evreii! Ca să vă răspund la o parte a întrebării, desigur, mă aștept ca Ludovic Orban, cel iertat de sistem pentru că a lovit un copil cu mașina, să facă o plângere penală împotriva mea, să mă acuze de trădare pentru contactele pe care le am cu Israel. Mă aștept ca acel Ludovic Orban, care l-a asigurat din nou pe Klaus Iohannis că partidul pe care îl conduce, PNL, îl va susține pentru al doilea mandat la Președinția României să facă absolut orice ca să lovească în PSD, pentru ca acesta să nu mai fie la guvernare la momentul demarării campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale. Campanie pe care, de facto, Klaus Iohannis a și demarat-o deja.

2. Să revenim la contactele cu Israelul. Au acestea legătură cu posibila mutare a ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim?

Dorel Căprar. Nu au nicio legătură, dar, dacă tot ați adus vorba, cât de lipsit de simț diplomatic trebuie să fii ca să ataci cu atâta înverșunare mutarea unei ambasade, doar pentru că Statele Unite ale Americii au decis să facă acest lucru? Cât de obtuz trebuie să fii încât să spui că o asemenea decizie nu poate fi luată de către orice țară care are ambasadă în Israel, ci are nevoie de acordul Comisiei Europene și nu mai știu al cui? Ca orice țară din Europa și din lume, România are tot interesul și dreptul de a avea relații bune cu Israel și le va avea. Iată, ambasada Israelului a confirmat ședința comună a celor două guverne, care va avea loc în noiembrie la București. Nu cred că ar fi trebuit să cerem acordul Comisiei Europene pentru aceasta. Te pomenești că și asta va fi considerată trădare de țară!

Așadar, din punctul meu de vedere, prin prisma funcției pe care o ocup, vreau să arăt că amenințările clasice și cele asimetrice au determinat redefinirea securității, iar România trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu. De aceea, consider că este important să învățăm de la cei care au experiență în construirea rezilienței și dezvoltarea, capacității de apărare a unui stat, iar Israelul, și în mod particular omologul meu, domnul Avi Dichter, au expertiza de care avem nevoie.

3.Să punctăm, succint, reperele contactelor pe care le-ați avut.

Dorel Căprar. Pe scurt, a fost întâlnirea bilaterală cu Comisia de Apărare a Knesetului, o vizită la Ministerul Apărării, o întâlnire cu președintele grupului de prietenie Israel-România, împreună cu reprezentantul comunității evreiești din România, Silviu Vexler și, în fine, întâlnire cu vicepreședintele Knesetului, domnul Hilik Bar.

4. Care vi s-a părut cea mai importantă?

Dorel Căprar. Desigur, toate au importanță, deoarece contribuie la realizarea obiectivului nostru, respectiv întărirea relațiilor dintre România și Israel, dintre cele două comisii, pentru dezvoltarea diplomației parlamentare. De exemplu, întâlnirea de laMinisterul Apărării cu domnul Zohar Palti, șeful Biroului politic și de afaceri politico-militare, a pornit de la situația regională și internațională actuală și a relevat importanța pe care Israelul o acordă relațiilor bilaterale. În acest sens, cooperarea sectorială excelentă în plan militar este reflectată în dinamica dialogului la nivel înalt și în consistența proiectelor de colaborare în domeniul tehnico-militar. Parteneriatul nostru trebuie dezvoltat pe termen lung, iar potențialele proiecte comune să includă acele elemente necesare revitalizării industriei naționale de profil.

5.Așadar, o activitate intensă, pentru că a fost și sesiune parlamentară extraordinară.

Dorel Căprar. Într-adevăr, vacanța parlamentară a început, de facto, abia după încheierea sesiunii extraordinare. Pentru mine, aceasta a debutat cu participarea la conferința „România și Albania-noi perspective europene”, de la Vlora, unde am luat cuvântul, alături de oficialități albaneze precum domnul Fate Velaj și doamna Vilma Bello, deputați în Parlamentul Albaniei, autorități locale din țara gazdă, doamna Cristina Halacu-Nicon, ministru consilier din partea Ambasadei Române și nu în ultimul rând, deputatul Alin Stoica, reprezentat al Minorității Albaneze din

România. Am aflat multe lucruri interesante, la un dialog informal cu Ministrul Energiei și Infrastructurii, Damian Gjiknuri, cu primarul localității Vlora, Dritan Leli și deputatul albanez Fate Velaj. Am discutat aspecte legate de oportunităţi viitoare de cooperare, în special pe linie de schimburi comerciale şi deschiderea de noi pieţe de desfacere, în perspectiva negocierilor de aderare ale Albaniei pe durata președinției române la Consiliul Uniunii Europene. Un punct aparte l-a constituit vizita în localitatea Sarandë, unde se află Institutul Român din Albania sau „Casa Iorga” și am depus, împreună cu deputatul albanez Alket Hyseni și colegul meu, deputatul Alin Stoica, o coroană de flori la bustul profesorului Iorga de pe faleza „Hasan Tahsini” a localității.

„Orice țară din Europa și din lume are tot interesul să aibă relații bune cu Israel”