Interviu JA. Ecaterina Isac, inspector șef ITM Arad: „Încercăm să fim cât mai deschişi cu angajatorii şi angajaţii”

JA. Cum caracterizați anul 2018 pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad?

ECATERINA ISAC. Anul 2018 a fost plin de activități pentru ITM Arad. Au fost multe acțiuni noi, deplasări în județ, întâlniri cu angajatorii și angajații din municipiu și județ etc. Considerăm că cele mai importante acțiuni ale ITM Arad au fost întâlnirile cu angajatorii și angajații din municipiu și județ, întâlniri pe care le vom continua și în 2019 cel puțin în aceeași măsură. Aceste întâlniri, pe lângă faptul că au atras un număr nesperat de mare de participanți, ne-au oferit posibilitatea de a cunoaște mai îndeaproape problemele cu care se confruntă angajatorii și angajații și am reușit, sperăm noi în cea mai mare măsură, să oferim soluții viabile acestora. O altă acțiune foarte importantă pentru noi și totodată nouă, ea fiind demarată în acest an, a fost proiectul AVE- Asta vreau eu!- o acțiune în care au fost implicați copii de vârstă mijlocie (elevi de clasa a VIII-a), copii cărora li s-au prezentat mai multe activități specifice unor anumite societăți implicate în proiect și care au fost îndrumați să urmeze o anumită carieră în aceste domenii.

Oricum, per ansamblu, anul 2018 putem spune că a fost „plin” și sperăm că am reușit să fim o instituție „deschisă” către nevoile cetățeanului indiferent de calitatea pe care o are, de angajat, angajator sau alta calitate.

JA. Ținând cont că anul a început cu modificarea Codului Fiscal ce a implicat toți angajatorii, cum s-au adaptat aceștia noilor schimbări?

E.I. Putem să apreciem că modificările din Codul Fiscal au fost însușite de către toți angajatorii din municipiul și județul Arad. Astfel că, până la termenul scadent de 31.03.2018, au fost transmise modificările salariale după noua legislație de către un procent de 98% dintre angajatori, celelalte societăți, în număr foarte mic, fiind ulterior verificate de către ITM Arad în vederea clarificării aspectelor ce țin de o eventuală nerespectare a legii, constatându-se că, la ora actuală, toți angajatorii garantează în plată salariul minim pe economie. Totodată, la sfârșitul anului 2018 sunt înregistrate la ITM Arad un număr de 455 contracte colective, aproape dublu față de anul precedent, toate fiind în conformitate cu noul Cod Fiscal.

JA. În ceea ce privește relația angajator – angajat, care sunt punctele cele mai sensibile, diferențele în abordare și cazurile în care ați fost solicitați să interveniți?

E.I. Cel mai mare număr de sesizări din 2018 s-au referit la neacordarea de către angajator a drepturilor bănești cuvenite angajaților. Totodată și munca nedeclarată a fost unul dintre subiectele abordate de sesizanți. În plus, în cazul în care există neclarități din partea angajatorilor sau angajaților cu privire la aplicarea legislației muncii, le răspundem scris sau verbal acestora raportat la problemele semnalate, sperând că răspunsul nostru le va oferi soluția cea mai bună la problemele semnalate.

JA. Cât de multă atenție acordă angajatorii și angajații deoportivă securității și sănătății în muncă?

E.I. Referitor la securitatea și sănătatea în muncă, accidentele produse în acest an au avut ca și cauze principale ori neinstruirea salariaților, ori nerespectarea de către aceștia a prevederilor legale în domeniu. Din cauza lipsei forței de muncă, multe dintre companiile arădene utilizează personal necalificat și se lovesc și de fluctuația acestuia. Aceasta contituie din păcate una dintre principalele cauze pentru producerea accidentelor de muncă, personalul din categoria menționată nefiind interesat să respecte regulile societății. Totodată nici angajatorii nu respectă în totalitate legislația muncii în sensul că nu mențin echilibrul dintre securitatea muncii și productivitate, prima fiind lăsată la o parte în avantajul celei de a doua, ceea ce duce, inevitabil, la producerea de accidente de muncă.

JA. Dacă vorbim despre accidentele de muncă, există zone cu risc crescut? Dacă da, care ar fi acestea?

E.I. Există, în județul Arad, societăți care prezintă riscuri crescute de accidentare în activitate cum ar fi: prelucrarea primară a lemnului – 6 accidente, transporturi rutiere de mărfuri sau persoane – 9 accidente, construcții- 6 accidente, agricultură – 4 accidente, fabricarea materialului rulant – 12 accidente.

JA. Ce sfaturi are ITM pentru angajatori și angajați pentru noul an?

E.I. Angajații să se informeze cu privire la ceea ce înseamnă contractul individual de muncă inclusiv cu toate implicațiile lui, atât obligații cât și răspunderi ale angajatorului și angajatului. Nu există nici o justificare, legală sau morală, ca angajatorul să utilizeze munca „la negru” nedeclarată și angajatul să accepte să lucreze în aceste condiții.

Şi ceea ce este cel mai important, atât angajatorii cât şi angajaţii să se respecte reciproc, în conformitate chiar cu prevederile Codului Muncii, art. 8: Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe; Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.