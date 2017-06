Interviu JA. Geanina Pistru, fost consilier local municipal: „Nu-i abandonez pe arădeni”

Nu a fost un gest prea brusc, prea negândit, prea impulsiv demisia dvs. din Consiliul Local Municipal (CLM) Arad, în condiţiile în care sunteţi consilier local municipal de două mandate şi aţi văzut şi auzit multe?

GEANINA PISTRU. Sunt consilier municipal de mai bine de două mandate, dar niciodată situaţia nu a degenerat atât de tare ca acum. Au fost mereu probleme în CLM, pentru că aici e mereu vorba de Putere şi Opoziţie, dar niciodată nu a fost sfidat interesul major: acela al Aradului şi al locuitorilor săi. Niciodată nu s-a mers atât de departe încât Aradul să nu mai conteze. Acum, însă, PSD a mers până acolo iar eu, personal, nu pot accepta aşa ceva. Nu am văzut niciodată de când sunt familiarizată cu cele ce se întâmplă în şedinţele de consiliu (şi am urmărit situaţia cu mult înainte de a ajunge consilier local), să se ajungă la situaţia în care Opoziţia să vrea să negocieze ca la piaţă funcţii şi fotolii, blocând pentru interesul lor întreg Aradul. Când am văzut că se negociază astfel soarta căldurii arădenilor, am ştiut imediat că nu vreau să fac parte dintr-un astfel de consiliu. De la începutul anului, din păcate, toate proiectele trec doar prin presiune. Se folosesc pârgii care mai de care mai grele – de pildă folosesc sindicatul de la CET care ameninţă cu faptul că se va ieşi în stradă – pentru a-şi pune oamenii unde vor cei de la PSD. Nu cred că e normal aşa ceva, aşa cum nu cred că e normal ca pesediştii să nu voteze nici bugetul Aradului, nici cel mai important proiect al oraşului – regenerarea urbană, în valoare de zeci de milioane de euro, bani europeni -, nici banii pe care i-am dedicat sistemului de sănătate din municipiu. Sunt decizii grave împotriva Aradului, pe care PSD le ia mereu în CLM.

Dar acesta nu este un abandon? Nu trebuia să luptaţi, dacă aşa se întâmplă lucrurile în CLM, pentru a apăra interesele Aradului şi arădenilor care v-au votat?

GEANINA PISTRU. Nu este nici pe departe o fugă de responsabilitate, un abandon. Nu îi abandonez pe arădeni. Nici vorbă! Voi lupta în continuare pentru Arad şi locuitorii săi, dar nu de pe scaunul de consilier local. Se pot face multe lucruri pentru municipiul nostru şi dacă nu ocupi un astfel de fotoliu. Şi eu mi-am propus să fac acest lucru cu forţele mele, cu experienţa pe care am câştigat-o de atâţia ani în politică şi administraţie, cu prietenii şi cunoştinţele pe care le am, alături de echipa primarului Aradului, Gheorghe Falcă, în calitate de consilier al său, şi alături de echipa PNL. Nu vreau însă să stau într-un loc mânjit de interese meschine, aşa cum a ajuns astăzi Consiliul Local Municipal din cauza consilierilor locali PSD şi a liderilor lor, care le dictează pe telefoane, de la Bucureşti, cum să voteze soarta Aradului. Ce se întâmplă acum în CLM este un dezastru: toate proiectele importante ale Aradului sunt blocate de PSD din cauza unor jocuri de partid şi a unor interese private, sau mai pe scurt din cauza unor fotolii şi scaune. Aleşii PSD îşi permit în aceste zile să nu voteze curățenia orașului sau derularea activităţii normale a CET, efectiv dezvoltarea oraşului. Nu mi-a rămas în aceste condiţii decât singura soluţie posibilă, aşa cum o văd eu: demisia de onoare din Consiliul Local. Nu vreau să fac parte dintr-o structură care nu funcţionează normal, dintr-un consiliu care lucrează parcă împotriva arădenilor.

JA: Dar cum v-aţi propus să ajutaţi Aradul fără a avea pârghiile necesare care vin – vrem, nu vrem, trebuie să o recunoaştem – cu un fotoliu, o funcţie?

GEANINA PISTRU. Nu sunt de acord cu dvs. Sunt mai degrabă convinsă că, dacă ai entuziasm, care mie personal nu mi-a lipsit niciodată, energie suficientă, ceea ce am, şi convingerea că poţi să dai o mână de ajutor pentru binele Aradului, dacă ai o echipă lângă care să lupţi, atunci poţi face multe pentru oraş. Sunt mai apoi convinsă că dacă încerci să convingi oamenii de bine ai Aradului că doar împreună putem aduce oraşul acolo unde ni-l dorim cu toţii, dezvoltat, puternic economic şi cultural, un oraş verde, cu un sistem sanitar şi de învăţământ de invidiat, şi dacă ai proiecte bune, aceştia ţi se vor alătura şi vor pune umărul la schimbarea în bine a Aradului. Eu acest lucru îmi propun să-l fac dar nu de pe un fotoliu pe care PSD-ul vrea să-l murdărească zi de zi cu interese meschine, ci departe de cei care vor să saboteze oraşul. Nu înseamă că fug de lupta cu PSD, ci înseamnă că o voi purta din altă calitate, accea de cetăţean care vrea un alt oraş de cât cel pe care vor să-l contureze pesediştii arădeni: unul sărac, fără căldură, fără curăţenie, fără perspective.