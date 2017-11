Interviu JA. Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad: „Aradul este un simbol al rezistenţei anti-PSD”

1. JURNAL ARĂDEAN. Domnule Gheorghe Falcă, a trecut mai puţin de un an de la preluarea guvernării de către PSD şi credibilitatea acestui partid este foarte scăzută. V-aţi aşteptat la această situaţie?

GHEORGHE FALCĂ. Poate nu atât de repede, dar eşecul era previzibil. PSD a făcut promisiuni care nu pot fi susţinute. Au început prin a reduce drastic investiţiile pentru a respecta promisiuni populiste şi creşteri salariale care nu au acoperire în economie. Au continuat prin a introduce noi taxe, supra-accize. Au reuşit să deranjeze şi oamenii de afaceri şi sindicatele. Jocurile politice din interiorul partidului au provocat crize guvernamentale şi demiterea propriului Guvern. Modificările fiscale propuse lasă primăriile fără bani de investiţii, fără ca Guvernul să acorde alte fonduri sau surse de venit, acesta este un subiect asupra căruia voi reveni. Încercarea PSD de a controla justiţia scoate pentru a doua oară oamenii în stradă, totul în mai puţin de un an. Deja, sondajele de opinie arată că mulţi dintre cei care au votat PSD se simt minţiţi şi regretă votul acordat. Acest declin cred că este şi mai accentuat în Ardeal, unde există o altă cultură politică. Am participat la campania alegerilor parţiale de la Deva, competiţie câştigată de candidatul PNL, am discutat cu oamenii, cu societatea civilă şi am constatat această erodare. Aradul este un simbol al rezistenţei anti-PSD şi mă bucur că apare un nou trend în politica naţională în favoarea noastră.

2. Este o realitate verificabilă în rezultatul alegerilor. Cum explicaţi atitudinea arădenilor anti-PSD?

G.F. În primul rând prin valorile comunităţii noastre, orientate spre liberalism, economie de piaţă, democraţie şi Occident. Aradul are o economie viabilă, oamenii îşi câştigă existenţa din economia privată, nu din relaţii clientelare cu statul. Administraţia locală a răspuns cu valori de dreapta, am fost şi suntem partenerii arădenilor dinamici, care vor dezvoltarea comunităţii lor. Era uşor pentru mine ca primar să merg pe politici populiste, să îmi fac o clientelă personală finanţată prin politici sociale. Am ales calea dezvoltării, Aradul creşte, se dezvoltă şi nu am avut o problemă în a câştiga alegerile locale, indiferent de trendul politic naţional. Legătura de durată între o administraţie cu valori de dreapta şi aşteptările majorităţii arădenilor pentru dezvoltare, aspiraţiile europene au făcut din Arad un oraş de dreapta. Faptul că guvernările PSD au prejudiciat şi defavorizat Aradul, deturnând fondurile de aici spre judeţele clientelare a întărit această atitudine. Îi văd astăzi pe cei patru parlamentari ai PSD care şi-au stabilit ca ţintă atacurile la adresa mea şi care vor să creeze în presă o altă realitate decât cea pe care o ştiu şi o trăiesc arădenii. Nu este plăcut să fii o ţintă pentru aceşti politicieni, dar am mai trecut prin asta şi ştiu exact care va fi rezultatul.

3. Diferenţa este că de data aceasta sunteţi atacat şi contestat şi din interiorul PNL!

G.F. PNL este un partid mare şi niciodată nu poţi să mulţumeşti pe toată lumea. Din păcate, dreapta politică din România este divizată, stânga este unită. Unitatea dreptei este un proiect naţional de care România are nevoie. Realitatea a demonstrat că eu personal, ca om politic, am fost considerat de arădeni alternativa de dreapta în care au încredere. Asta a încurcat planurile unor oameni obişnuiţi să trăiască bine din înţelegeri politice mici. Astăzi sunt ţinta unor persoane care nu au ezitat să se ia de braţ cu PSD, atunci când interesele lor personale a cerut-o, şi mă atacă invocând valori liberale. Ce credibilitate au aceşti oameni? Sunt atacat şi de unii colegi mai vechi din PDL, care au primit de la partid demnităţi înalte. Unii dintre ei s-au obişnuit cu demnităţile şi uită cum le-au purtat, uită că au ajuns să tragă partidul în jos prin imaginea publică nefavorabilă pe care şi-au construit-o. Cred că un partid trebuie să răspundă societăţii şi să se înnoiască permanent, să fie mai bun, indiferent dacă unii se supără sau nu.

4. Vă deranjează aceste atacuri?

G.F. Nu îmi creează o problemă ca om politic. Ştiu ce am de făcut în administraţie, ştiu ce am de făcut în relaţia cu arădenii. Rezultatele demonstrează că sunt credibil şi am dus partidul după mine, am construit de patru cicluri electorale o majoritate de dreapta în Consiliul Local Municipal şi Consiliul Judeţean. Sunt însă un om şi am limitele mele în a accepta atacurile şi mizeria. Îmi face silă coordonarea între unii dintre cei care au pierdut demnităţi pe care le considerau pe viaţă în partidul nostru şi cei din PSD. Îmi este greu să suport atacurile unor oameni care au ajuns unde nici nu visau folosindu-se de numele meu, de imaginea mea, de voturile pentru Gheorghe Falcă, de munca mea. Nu am obţinut singur aceste rezultate, am lucrat în echipă, dar votul acordat de arădeni de patru ori confirmă că sunt liderul mişcării de dreapta din Arad. Am luptat pentru asta şi am fost o ţintă pentru adversari. Îmi este greu să văd că vor să conducă PNL oameni care au demnităţi publice dar nu există nici în relaţia cu cetăţenii, nici în lupta cu PSD. Dar aceasta este politica, astăzi. De aceea avem nevoie de o relaţie vie cu cetăţenii care înseamnă o selecţie corectă a oamenilor pe care îi propunem pentru funcţii publice.

