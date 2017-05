Interviu JA. Gheorghe Seculici, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad

Domnule Seculici, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad desfășoară activități, în ultima perioadă, care se pare că vor să schimbe percepția arădenilor despre ceea ce înseamnă târgurile și evenimentele de calitate?

SECULICI. Am ajuns într-o nouă fază de perfecționare a activității Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (CCIA Arad), etapă în care implementăm o nouă abordare a conceptului de expunere. Ne-am străduit și, așa cum ați constatat, reușim să schimbăm tiparul târgurilor tradiționale. O schimbare importantă s-a produs odată cu Edu2Job, unde am testat un concept inedit în România, completând târgurile cu care eram obișnuiți. Am adus în același spațiu antreprenori, instituțiile de învățământ primar, profesional, liceal și universitar, administrația locală și județeană, dar și demnitari ai Guvernului României, într-un think-tank fără precedent, unde s-au ridicat probleme, s-au dezbătut idei, s-au căutat soluții. Edu2Job nu a fost pur și simplu un târg, așa cum ne-am obișnuit cu sensul cuvântului, ci o bursă de oportunități, de idei, un exercițiu de creativitate a tuturor celor implicați. M-am bucurat că ministrul Educației, dl. Pavel Năstase, a înțeles demersul nostru și a participat la eveniment. Succesul pe care l-au avut târgurile în ultima perioadă ne încurajează să testăm o cât mai mare diversitate, lucru pe care încercăm să îl realizăm la toate târgurile pe care le organizăm.

Despre ce este vorba?

SECULICI. În perioada 24-27 mai, din nou în premieră, se va deschide, la Expo Arad, Demo Metal, un târg dedicat celor mai avansate tehnologii în domeniul prelucrării metalelor. Mai exact inovației în prelucrarea metalelor, un domeniu nu numai spectaculos, ci și de mare perspectivă. Ne-am obișnuit să ne referim la inovație mai degrabă în IT, dar iată că și industria grea este ofertantă. Vestul României, unde automotivele reprezintă cel mai mare angajator, este dependent de soluții tehnice inovative, iar, la Expo Arad, exact asta se va prezenta. Este un eveniment spectaculos și pentru public, și pentru specialiști!

Cui se adresează târgul Demo Metal?

SECULICI. Se adresează în primul rând specialiștilor, dar și tuturor celor interesați să cunoască, să își lărgească orizontul, și cu prioritate celor care vor să întâlnească soluții tehnice de ultimă oră. La târg va fi prezent și dl. Alexandru Petrescu, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, reprezentanții cei mai importanți ai mediului de afaceri și ai administrației din județele din vestul României, antreprenori, președinții unor companii multinaționale. Aradul face istorie cu acest eveniment! Aș mai adăuga – o istorie care va continua, chiar anul acesta, cu alte proiecte importante al CCIA Arad!