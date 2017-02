INTERVIU JA. Glad Varga, deputat PNL Arad: „Tinerii pot schimba imaginea Parlamentului”

JURNAL ARĂDEAN. Domnule deputat ați depus patru amendamente la buget, solicitând bani pentru Arad. Credeți că există vreo șansă de reușită, mai ales că PNL nu este la guvernare?

GLAD VARGA. Este clar că de regulă amendamentele de acest gen, mai ales dacă vin din partea opoziției, sunt respinse pe bandă rulantă de către majoritatea parlamentară. Aceasta nu înseamnă că trebuie să te resemnezi, să nu faci nimic, să nu susții prioritățile orașului și județului. Dimpotrivă, trebuie să le prezinți argumentat și să faci tot posibilul ca și colegii tăi care sunt la guvernare să le susțină, pentru că nu mai este vorba despre interese de partid, ci ale cetățeanului. Chiar dacă înainte de votarea bugetului împărțirea acestuia este cam bătută în cuie, amendamentele trebuie susținute, măcar ca un punct de plecare a demersurilor pentru rezolvarea unor probleme importante pentru comunitate.

Haideți să vedem ce ați considerat dumneavoastră important pentru Arad, ca obiective prioritare…

GLAD VARGA. Întâmplător sau nu, amendamentele mele, depuse împreună cu deputatul Eusebiu Pistru și senatorul Ioan Cristina, sunt legate de tineri. Am solicitat suplimentarea cu un milion de lei a bugetului propus pentru anul 2017 pentru modernizarea și extinderea bazei sportive a Clubului Școlar Gloria Arad. Lucrările de execuţie au început în luna decembrie 2000, dar nu au fost finalizate nici după 16 ani, pentru că finanţările anuale au fost cu țârâita, cum se spune. Obiectivul de investiţii cuprinde 100 locuri de cazare, 200 locuri servit masa, teren de handbal, două terenuri de tenis de câmp şi spaţii pentru tenis de masă. În aceeaşi locaţie funcţionează o sală de judo şi o sală de haltere. Nu este păcat ca sute de tineri să nu poată beneficia la modul optim de asemenea facilități, să se pregătească temeinic pentru a reprezenta cu cinste Aradul în competiții sportive de anvergură? Spunem mereu că tinerii, inclusiv la Arad, reprezintă viitorul, dar facem ceva pentru ei?

Am înțeles că vă preocupă „viitorul” pornind chiar de la vârste mici…

GLAD VARGA. Am solicitat și suplimentarea cu 400 mii lei a bugetului pe 2017 pentru o cladire nouă a Palatului Copiilor Arad și Inspectoratul Școlar Județean. Investiția a fost începută de Ministerul Educaţiei Naţionale în 2011. În timp ce lucrările la imobilul destinat activităților copiilor au rămas în fază de fundaţie, noul sediu al ISJ a fost ridicat și finisat, având 1.780 metri pătrați destinați birourilor. Clădirea destinată activităților copiilor va avea o suprafaţă utilă de 4.681 metri pătraţi. Mii de copii care frecventează în fiecare an cursurile vor beneficia de condiții mai bune, pentru că acum stau înghesuiți în spațiile insuficiente din imobilul aflat pe Bulevardul Revoluției, clădire care a fost retrocedată în anul 2004. Revenind la încurajarea tinerilor, unul dintre amendamente se referă la alocarea sumei de 4 milioane lei Municipiului Arad pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, prin intermediul ANL, în cadrul Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu” destinate funcţionarilor publici, precum şi angajaţilor din sistemul de sănătate și învățământ. Dacă vrem să atragem tineri specialiști în Arad, trebuie să le oferim o locuință decentă, pentru că nu mulți își permit să-și cumpere una la început de drum.

Am ajuns la amendamentul numărul 4, care nu prea are legătură cu tineretul, 200 mii lei în plus pentru Catedrala Ortodoxă și finalizarea unor lăcașe de cult.

GLAD VARGA. Așa este, am solicitat această sumă, dar, vă contrazic, are legătură cu tinerii, o legătură capitală. Biserica poate juca un rol imens în educarea copiilor și tinerilor, în condițiile în care li se servesc non stop false modele și false idealuri care duc spre o dezumanizare accelerată a societății. Este un flagel al globalizării, care poate fi limitat prin credință.

Credeți că este prea devreme să vă întreb cum v-ați acomodat și ce impresie v-ați făcut despre cel mai înalt, dar și cel mai criticat, for al țării?

GLAD VARGA. Aveți dreptate, din păcate, Parlamentul are o imagine foarte proastă în ochii electoratului, dar, cred eu, aceasta poate fi schimbată, nu prin exerciții de imagine, ci prin aplecarea reală asupra sarcinilor pe care le are Parlamentul în întregul său și al rolului fiecăruia în parte. Mă bucur că a crescut considerabil numărul parlamentarilor tineri, iar aceștia, împreună, indiferent de partidul din care fac parte, au posibilitatea aducerii unei mentalități corecte privitor la ceea ce înseamnă demnitatea de parlamentar al României, prioritar față de mijloacele de realizare personală pe toate palierele.

Nu credeți că spuneți vorbe mari? Știm cu toții că, indiferent cu ce gânduri, idealuri sau cu cât elan intră un tânăr în Parlament, ajunge un simplu votant al deciziilor partidului.

GLAD VARGA. Am fost și rămân un adept al disciplinei în partid, indiferent care ar fi acela, dar, chiar dacă ești obligat să respecți decizia majorității, nimeni nu te împiedică să-ți spui în interior opinia. Iar dacă nu ai doar puncte de vedere diferite de dragul de a fi mereu contra, ci expui idei și soluții noi, adaptate la noile condiții, cu certitudine vor fi și alții de acord cu tine, iar împreună cu ei poți schimba vechile tipare, devenite contraproductive. Totodată, însă, noi, parlamentarii tineri, trebuie să fim receptivi la sfaturile celor cu experiență, să nu ne aruncăm în acțiuni care nu vor avea nicio finalitate.