INTERVIU JA. Glad Varga, deputat PNL: „Dreptul la un mediu sănătos este garantat prin Constituție”

1. JURNAL ARĂDEAN. Domnule deputat, proiectul dumneavoastră privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehicule electrice primește tot mai multe avizări pozitive de la comisii. Câte „hopuri” mai sunt de trecut până la momentul în care vom avea „legea Glad Varga”, lege a unui deputat arădean?

Glad Varga. După adoptarea tacită în Senat, propunerea legislativă menţionată a intrat în dezbatere la comisiile de specialitate din Camera Deputaţilor, primind până în prezent aviz favorabil din partea tuturor, cu excepţia Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. Procedural, urmează ca proiectul de lege să fie dezbătut şi de Comisia pentru industrii şi servicii şi apoi să primească aviz din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Eu sper că atunci când va ajunge la votul în plen vor fi suficiente voturi pentru a fi adoptată. Este un proiect mult prea important pentru România și pentru cetățeni, pentru a fi stopat din cauza apartenenței politice a parlamentarilor și, de aceea, fac apel la toți colegii mei, indiferent din ce partid fac parte, să-l sprijine.

2. De ce este atât de important acest proiect?

Glad Varga. După cum se știe, eu fac parte din comisia de mediu a Camerei Deputaților. Nu am ales această comisie doar ca să fiu undeva, pentru că așa este regula, ci pentru că realmente mă interesează tot ce este legat de mediul înconjurător, iar instalarea cât mai rapidă a infrastructurii pentru combustibilii alternativi ar conduce nu numai la realizarea rapidă a infrastructurii necesare vehiculelor electrice, tot mai numeroase şi la noi, dar şi la soluţionarea unor probleme de mediu. Mai ales că, pe acest domeniu, România riscă un infringement. Dar, chiar dacă nu ar exista acest risc, România trebuie să se alinieze tendinţelor europene şi mondiale în ceea ce priveşte promovarea vehiculelor electrice, cu impact benefic asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei şi mediului.

3. Tot pe linie de mediu, ați avut o activitate foarte intensă în ceea ce privește ariile naturale protejate, fiind extrem de critic la adresa Guvernului, pe care l-ați acuzat de cinism și nepăsare față de ariile naturale protejate.

Glad Varga. Așa și este, am spus și repet: majoritatea parlamentară împinge România către o nouă situaţie de infringement. Doar pentru a servi interesele senatorului PSD Emanoil Savin, majoritatea parlamentară a adoptat un proiect prin care pur și simplu se dă liber la şantiere în aceste zone. Mai exact, permite scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier aferent acestor lucrări. Deşi asigurarea serviciilor de utilitate publică era reglementată prin legislaţia specifică ariilor naturale protejate, parlamentarii PSD-ALDE, alături de UDMR şi PMP, au ales să nesocotească cu bună ştiinţă şi cinism directivele europene şi să permită scoaterea de suprafeţe de teren din fondul forestier protejat, fără compensaţii financiare şi pe termen nelimitat. Alături de colegii mei, am votat împotriva acestui proiect de lege, ca şi în cazul proiectului de lege prin care PSD-ALDE a permis dezvoltarea de proiecte miniere în arii naturale protejate. Dreptul la un mediu sănătos şi menţinerea echilibrului ecologic în procesul de dezvoltare economică sunt garantate prin Constituţie. Prin aceste două legi adoptate, coaliţia PSD-ALDE îşi manifestă încă o dată dispreţul şi nepăsarea cinică faţă de mediu şi, implicit, faţă de sănătatea cetăţenilor României.

4. În altă ordine de idei, unii v-au acuzat că ați votat alături de PSD și ALDE eliminarea unor prevederi privind incompatibilitățile.

Glad Varga. Se interpretează eronat, nu am votat alături de ALDE și PSD, am votat pentru eliminarea unor prevederi aberante, care împiedică accederea la conducerea societății a unor oameni de valoare, care să-și pună în slujba comunității experiența și capacitatea managerială. Părerea mea este că aceștia trebuie sprijiniți, nu obstrucționați, pentru că atâta vreme cât ne conduc și iau decizii doar oameni care trăiesc exclusiv din politică, nu vom putea avea administrație cu adevărat performantă, nici la nivel național, nici la nivel local. Ca și consilier municipal, am fost în delegații, pentru schimb de experiență, în țări din Uniunea Europeană. Mulți dintre cei cu care am avut ocazia să discut erau extrem de mirați că în România primarii nu au voie să aibă o afacere, în țările lor neexistând o asemenea prevedere.

5. Adversarii dumneavoastră politici spuneau că ați votat undă verde pentru afaceri ale aleșilor cu statul.

Glad Varga. Tocmai aici este dezinformarea, interdicția de a derula afaceri cu statul rămâne valabilă. Abia de acum înainte, în condițiile în care afacerile sunt la vedere, transparente, legea va fi respectată. La ora actuală, indiferent ce afaceri au, în momentul în care sunt aleși în funcții de demnitate publică, cei în cauză trebuie să opteze. Credeți că un om de afaceri de succes, prosper, renunță la prosperitate doar de dragul comunității? În realitate, afacerea va merge mai departe, cu proprietari de fațadă, iar contractele cu statul se vor putea derula mai departe. Repet, societatea românească nu are altă șansă decât să fie condusă de către oameni care deja au dovedit că fac management de performanță. Eu pentru asta am votat. Cetățenii m-au trimis în Parlament să le apăr interesele, iar interesul major este să fie conduși de către oameni capabili să le aducă un plus de prosperitate.

„Interesul cetățenilor este să fie conduși de oameni capabili să le aducă prosperitate”