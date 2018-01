INTERVIU JA. Ioan Crişan, primar Vladimirescu: „Avem o listă de investiţii rezonabilă”

JURNAL ARĂDEAN. D-le primar, sunteţi mulţumit de realizările din 2017?

Ioan Crişan. Având în vedere faptul că am realizat tot ce ne-am propus, suntem mulţumiţi. Doar fugitiv, câteva elemente, cu specificarea că valoric, faţă de 2016 am „sărit” de la 56 miliarde lei vechi la 72 miliarde: am asfaltat 2 km pe străzile Cetatea Orod şi Fermei; am achitat reţeaua de gaz din cartierul Florilor- Vladimirescu- şi noile cartiere din Mândruloc şi Cicir, costurile ridicându-se la circa 18 miliarde lei vechi; am asigurat alimentarea cu energie electrică şi iluminatul public într-un cartier de 180 de locuri de case; am eliberat 350 de autorizaţii de construcţie de imobile, iar la circa 200 am făcut recepţia.

Cum s-a întâmplat de aţi avut excedent bugetar?

Ioan Crişan. Nu din cauza noastră, ci din cauza birocraţiei şi a procedurilor de licitaţie, care durează nepermis de mult, între un an şi un an şi 7 luni, am avut excedent bugetar de 50 miliarde lei vechi. De exemplu, procedurile pentru cartierul Glogovăţ şi cartierul nou din Horia au demarat în urmă cu un şi 4 luni, banii au ajuns în excedent şi era cât pe ce să-i pierdem.

Haideţi să punctăm ce v-aţi propus pentru 2018.

Ioan Crişan. Avem o listă de investiţii rezonabilă, zic eu. Este supusă aprobării Consiliului Local, iar spre sfârşitul lunii ianuarie sau începutul lui februarie, când primim cotele ce ne revin de la Consiliul Judeţean, vom putea să facem bugetul. Unul, din păcate, afectat de pierderea a 30 miliarde lei vechi din cauza modificării legilor fiscale. Revenind la lista de investiţii, acordăm în continuare atenţie unor lucrări cu impact asupra unui confort al cetăţenilor situat la nivelul normal al civilizaţiei, cum ar fi trotuarele. Vom acţiona din acest punct de vedere în mai multe zone ale comunei, coroborat cu asigurarea unor intrări funcţionale în curţi, cum ar fi, de exemplu, pe strada Gării. Vom continua cu construirea pistelor de biciclete în localitatea Horia. Apoi, avem pe listă proiectare şi execuţie pavaje străzile Ştefan cel Mare şi Nicolae Bălcescu din Vladimirescu şi în Mândruloc-Cicir, precum şi asfaltare străzi în cartierele noi din Horia şi Mândruloc; amenajare staţie de autobuz pentru elevii navetişti din Mândruloc- Cicir. Tot pe acest domeniu, avem în vedere extinderea şi modernizarea unor drumuri vicinale, prin pietruirea cu macadam.

Ce aveţi în plan pentru celelalte lucrări pe infrastructură?

Ioan Crişan. Avem, ca priorităţi, sistemul de colectare apă pluvială în cartierul Gării şi reabilitare conductă apă potabilă; extindere reţea electrică în zona de agrement +extindere reţea apă potabilă; branşamente de instalaţii gaze naturale la bazele sportive din localităţile Horia şi Mândruloc; finalizare iluminat public cartierul Florilor Vladimirescu; iluminat Piaţa Bisericii.

La toate acestea se adaugă cofinanţare pentru proiecte pe fonduri europene, 400.000 lei.

Acestea sunt reperele pe care ni le-am propus, comparând cu inves­­tiţiile din 2017, când am alocat pentru dezvoltare peste 7.200.000 lei. Din păcate, repet, după noua lege fiscală pierdem la buget 3.000.000 lei faţă de 2017.

Pentru că aţi vorbit de cofinanţare, ce proiecte aveţi pe fonduri europene?

Ioan Crişan. Voi începe cu asfaltarea cartierului Glogovăţ din Vladimirescu şi parţial cel nou din Horia, proiect în valoare de 660.000 euro. Licitaţia a început în urmă cu un an, s-au înscris 11 firme, aşa că încă există contestaţii între licitatori. Rezolvarea lor cade în sarcina ANREMAP sau a Curţii de Apel Timişoara. De obicei durează între 1 an şi 1 an şi 4 luni, aşa că sperăm că vom putea demara lucrările curând.

Urmează finalizarea dotării căminelor culturale Mândruloc, Horia, Vladimirescu, 450 de mii de euro. Avem deja scena pentru spectacole în aer liber, suntem în faza de penultima şedinţă pentru stabilirea câştigătorului licitaţiei pentru scaune şi mobilier. Urmează recepţia.

Pentru proiectul after school pentru elevi AFIR- s-a aprobat scoaterea lucrării la licitaţie, iar în februarie ar putea demara.

Un proiect de circa 850.000 euro: drum agricol Vladimirescu- Mândruloc- Cicir. Lucrările sunt executate în proporţie de 30%, termenul de finalizare fiind luna mai 2018.

Încheiem cu pista de biciclete care face legătura între pista paralelă cu DN 7 şi şcoala, grădiniţa, biserica catolică, situate în Piaţa Bisericii, proiect de 70.000 euro. Proiectul a fost accesat, aşteptăm comisia AFIR pentru verificarea eficienţei traseului, după care conti­­nuăm procedura.

Acestea sunt proiectele pe 2018 şi sunt încrezător că, punând umărul şi colaborând în continuare foarte bine cu toţii- primar, viceprimar, consilierii locali, indiferent de culoarea politică, funcţionarii din Primărie- vom reuşi să le ducem la bun sfârşit.

Alegerile din 2020 nu sunt chiar aşa departe cum se pare, toate partidele au început deja pregătirile. Dumneavoastră cum vă pregătiţi?

Ioan Crişan. Nu ştiu dacă voi mai candida în 2020, înclin să nu mai candidez. Tocmai de aceea, lucrez foarte mult cu viceprimarul Mihai Mag, sunt sigur că atunci când va veni momentul va fi perfect pregătit pentru a fi primar. Un primar care sunt sigur că nu va risipi, ci va continua tot ce s-a făcut în Comuna Vladimirescu în mandatele mele.

Mai trebuie să vrea şi partidul să-l accepte în postura de candidat.

Ioan Crişan. Desigur, dar, la Vladimirescu, partidul suntem în primul rând noi, membrii de partid, noi suntem cei care ştim mai bine pe cine ar prefera cetăţenii comunei, pentru cine ar vota şi pentru cine nu. Facem sondaje, simulări, vedem cine dintre noi este cel mai potrivit şi abia apoi aşteptăm, ca să spun aşa, binecuvântarea ierarhilor. Care, oricum ai întoarce-o, nu au nimic de câştigat impunând pe cineva care nu are şanse să câştige. Aşa ar trebui să fie, în mod normal, la orice partid, să existe cu adevărat democraţie.