INTERVIU JA. Ioan Crişan, primarul comunei Vladimirescu: Dispare sintagma „a semnat ca primarul”

1. JURNAL ARĂDEAN. D-le primar, Legea privind eliminarea răspunderii primarilor pentru semnătură a trecut de Parlament şi este la preşedintele Iohannis, la promulgare. Cum apreciaţi această lege ?

Ioan Crişan. Mai întâi, să precizăm pe înţelesul tuturor despre ce este vorba. Parlamentul a adoptat propunerea legislativă pentru modificarea Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, prin care se stabileşte că primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii de consilii judeţene dau o semnătură de autenticitate pe actele pe care le emit, iar personalul de specialitate – o semnătură de legalitate. Adică, semnătura primarului este o semnătură de autenticitate a documentului emis, şi nu o semnătură de legalitate sau de specialitate în ceea ce priveşte urbanismul şi alte domenii în care este emis un act administrativ într-o administraţie publică locală. Răspunderea va aparţine în totalitate funcţionarilor publici care au semnat documentele respective. În sfârşit, dispare celebra sintagmă „a semnat ca primarul”. În virtutea acesteia, primarii puteau fi daţi în judecată de către oricine şi pentru orice, bătând drumurile tribunalelor, în loc să se ocupe de treburile comunei. Nu era firesc, primarul nu are cum să se priceapă la toate, să fie specialist în toate domeniile, să decidă dacă cutare sau cutare proiect este corect şi corespunde tutor normelor şi prevederilor legale. Abia acum se intră în normalitate, el doar confirmă, prin semnătura sa, că documentul este autentic. Vreau să vă spun că acum mai bine de un an, la o şedinţă cu primarii, s-a cerut această modificare, pornindu-se mai ales de la problemele de urbanism. Toţi, indiferent de culoarea politică, au spus că este aberant ca primarii să răspundă de deciziile pe urbanism, în loc să răspundă arhitecţii şefi, care le aprobă. Este bine că, în sfârşit, acea doleanţă a primarilor a fost rezolvată.

2. Toată lumea va înţelege că, de acum înainte, primarul va putea să facă orice fel de abuzuri doreşte, pentru că nu va mai răspunde el, ci alţii.

Ioan Crişan. Nici vorbă de aşa ceva, primarul nu poate să impună nimănui să semneze ceea ce vrea el. Sigur, poate să aibă iniţiative, dar acestea trebuie votate în comisiile de specialitate şi în consiliu. Dacă proiectul său este aprobat în consiliu şi devine Hotărâre, secretarul comunei trebuie să dea avizul de legalitate. Dacă el consideră că nu sunt respectate anumite prevederi legale, poate refuza să semneze, după ce arată care prevederi legale nu sunt respectate şi cere eliminarea punctelor ilegale. Abia după ce secretarul îşi dă avizul de legalitate semnează şi primarul. Există şi posibilitatea ca primarul să dea semnătura finală şi fără avizul secretarului, dar acesta sesisează Prefectura asupra elementelor pe care el le consideră ilegale, iar Prefectura, prin compartimentul juridic, decide, pe baza legii, dacă sesizarea secretarului este sau nu este întemeiată.

3. Secretarul, fiind angajat al Primăriei, nu poate fi supus la presiuni ale primarului să semneze orice i se pune în faţă, iar el să răspundă pentru nişte decizii ale unei majorităţi politice care este părtaşă la sifonarea banului public, de exemplu?

Ioan Crişan. Secretarul nu răspunde sub nicio formă de hotărârile luate, el semnează doar pentru respectarea legii în procedura de emitere a acestora. De exemplu, la eliberarea unei autorizaţii de către Primărie, el răspunde doar de legalitatea eliberării autorizaţiei. Sau, la recepţia unor lucrări sau obiective, dacă o comisie de recepţie semnează, secretarul nu are nicio obligaţie, pentru a semna, să verifice măcar dacă acele lucrări au fost executate sau nu. Răspunde comisia de recepţie. Una peste alta, modificarea la lege duce şi la responsabilizarea funcţionarilor publici pe diverse domenii de specialitate, care nu mai riscă să încalce legea. Revenind la secretarii de comune, inclusiv ei au de câştigat din noua lege, pentru că nu mai sunt subordonaţi şi Primăriei şi Prefecturii, cum era în urmă cu câţiva ani, existând posibilitatea ca secretarul să fie, cum se spune, între ciocan şi nicovală, adică între primarul de altă culoare politică decât partidul aflat la guvernare şi prefectul numit politic de către Guvern. Este foarte bine că secretarii nu mai depind de Prefectură. Pe cealată parte, chiar dacă sunt angajaţi ai primăriilor, angajarea lor se face sub egida Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, unde dau examen, scris şi oral, în prezenţa a doi delegaţi ai primăriei, doi ai prefecturii şi 2-3 ai Agenţiei. Apoi, ca angajat al primăriei, nu poate fi sancţionat fără acordul unei comisii din care fac parte inclusiv reprezentanţi ai sindicatului funcţionarilor publici. Primarul, dacă nu este mulţumit de activitatea lui, poate doar să-i dea un avertisment verbal, care nu are niciun fel de urmări.

„Primarii erau târâţi prin tribunale pentru orice” Ioan Crişan