Interviu JA. Ioan Cristina, senator PNL: „Opţiunea PNL pentru prezidenţiale este Iohannis”  

JURNAL ARĂDEAN: Domnule senator, pe toate posturile de ştiri circulă informaţii despre existenţa unui conflict între Ludovic Orban şi alte tabere, nemulţumite de modul „dictatorial” în care conduce acesta partidul, de impunerea „oamenilor săi” în funcţii cheie şi „mazilirea” celor care nu sunt în tabăra sa. Cum este vorba în special de grupul senatorilor, unde activaţi şi dumneavoastră, vă întreb: care este, de fapt situaţia ?

Ioan Cristina. De obicei, când în sânul unui partid mare există unele probleme, acestea sunt puse pe seama manipulării dinspre adversarii politici. Se lansează tot felul de scenarii despre planuri diabolice de distrugere a partidului şi alte fantezii de acest gen. Fără să demonizez pe cineva, PSD este cel mai bun exemplu în acest sens, la ora actuală. Eu mă feresc să acreditez asemenea scenarii şi prefer să discut la modul logic, între graniţele bunului simţ. Aşadar, se spune că există conflicte între aşa zise tabere din interiorul PNL. Vă asigur că nu există aşa ceva, sunt exagerări de dragul ratingului, care este Dumnezeul presei de astăzi. Să ne înţelegem, departe de mine gândul să acuz presa, dar ziaristul care scrie un articol în care spune că în partid există mai multe puncte de vedere privind strategia, iar fiecare spune deschis ceea ce crede, este dat afară a doua zi. Aşa că scrie că tabăra „x” este la cuţite cu tabăra „y”. Dacă vreţi, este inversul presei perioadei de tristă amintire, când presa occidentală scria că la graniţa dintre două ţări socialiste doi tractorişti s-au împuşcat reciproc, iar ziarele din ţările socialiste titrau: „La graniţa dintre ţările cutare şi cutărică a avut loc un simpozion pe teme de agricultură”.

Adică, presa dezinformează?

Ioan Cristina. Am spus, nu acuz presa, este vorba doar despre interpretare, în cele mai multe cazuri dictată de rating, dar, uneori, cauzată de analiza dinafară, pe baza unor informaţii rostogolite precum bulgărele de zăpadă. Partidul nu are altă soluţie decât să explice calm, să comunice care este situaţia reală. Or, la acest capitol, eu zic că PNL a excelat de când la conducere este Ludovic Orban. Ca răspuns la aşa zisele ştiri privind „războiul” dintre Ludovic Orban şi Alina Gorghiu, nu Ludovic Orban a declarat public că este o prostie, ci Alina Gorghiu. Cred că este o dovadă suficient de solidă.

Excludeţi posibilitatea ca unele zvonuri să fie lansate de către liberali acontaţi de către PSD sau ALDE, pentru a vulnerabiliza PNL?

Ioan Cristina. Sigur că nu exclud, dar nici nu pot să încadrez oportunismul unui individ într-o „monstruoasă strategie” sau într-un „plan diabolic”. Trebuie să recunoaştem că există oameni care au intrat în politică doar pentru interesul propriu, singura lor problemă fiind găsirea partidului care îi asigură bunăstarea materială şi schimbarea vehiculului atunci când s-a terminat benzina. Va mai curge multă apă pe Dunăre, Dâmboviţa, Mureş, Olt sau Crişuri, până când toţi oamenii dintr-un partid sau altul se vor implica în politică pentru binele naţiei şi al poporului, pentru admiraţia faţă de doctrina liberală, social liberală sau liber schimbistă. Este o realitate, nu trebuie să ne ascundem după deget.

Să revenim, este Ludovic Orban un dictator?

Ioan Cristina. Ani la rând, Ludovic Orban a fost un vârf de lance al democraţiei interne în partid, un promotor al liberalismului de esenţă, dar mereu a fost plasat pe locul doi, pentru că, datorită liberalismului său, dădea impresia de lipsă de autoritate. Acum, când a ajuns preşedinte, este atacat pentru că vrea să impună tuturor celor care fac parte din partid să susţină linia partidului, este catalogat drept dictator. Nu de către cei din partid, ci de către unii din exterior.

Atunci, să credem că este o minciună faptul că unii ar vrea să-l debarce pe Ludovic Orban şi să îi ia locul?

Ioan Cristina. Că sunt mulţi liberali care cred că ar putea să conducă PNL, sunt de acord, avem mulţi oameni de valoare capabili să fie în fruntea partidului. Toţi, însă, având drept ghid celebra expresie a lui Napoleon – „fiecare soldat poartă în raniţă bastonul de mareşal” – se supun la proba verităţii: demonstrează! Nu fac jocuri subterane, nu pun la cale comploturi, iar „bisericuţele” nu sunt pentru dărâmarea liderului, ci pentru analizarea unor puncte de vedere. Dacă sunt corecte, partidul şi le însuşeşte, dacă sunt greşite, cei care le emit se supun deciziilor partidului.

Ca de final, ce ştiţi despre imensul scandal iscat de delimitarea PNL faţă de preşedintele Iohannis ?

Ioan Cristina. Am citit şi eu pe diversele fluxuri de ştiri. Cred că sunt nişte aiureli, asemănătoare cu prostiile referitoare la afirmaţiile unei tenismene care spunea că Echipa de FED Cup a României nu stă în Simona Halep. Toată lumea a luat-o drept jignire la adresa Simonei, cînd, de fapt, chiar ea a recunoscut că echipa poate să bată pe oricine, fără ea. Într-adevăr, cel mai puternic partid de dreapta din România are mai multe variante, dar preşedintele Klaus Iohannis este, indiscutabil şi de necontestat, opţiunea PNL la alegerile prezidenţiale din 2019. Nici măcar nu s-a pus problema de a susţine pe altcineva. Până la alegerile prezidenţiale mai este încă mult, dar sunt convins că la momentul scrutinului, preşedintele Klaus Iohannis va avea suficient sprijin pentru a câştiga fără emoţii al doilea mandat.