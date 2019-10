Interviu JA. Ionel Ciupe, consilier local municipal: „Arădenii sunt sistematic dezinformați”

Domnule consilier municipal Ionel Ciupe, se arată o toamnă foarte agitată în lumea politică românească, controversată și… contondentă. Cum comentați situația?

IONEL CIUPE: În general, noi, românii, consumăm foarte multă energie în politică. Suntem latini și asta spune mult despre noi și pe „frontul politic”. Politica românescă e una dinamică și efervescentă, dar ceea ce se întâmplă acum pe scena politică demonstrează, dacă mai era cazul, că avem o sumă de actori politici de slabă calitate. Urmăresc și particip activ la politica românească de ani buni și o spun cu toată responsabilitatea și cu părere de rău că, azi, Parlamentul României e format din foarte multe mediocrități. De aici și lipsa de încredere a cetățenilor în Parlamentul României, de aici și criza guvernamentală și criza politică românească, cu toate efectele ei, mai puțin fericite pentru români. Am însă convingerea că există și un nucleu de înțelepți în politica românească, care vor reuși să gestioneze această situație delicată în care ne aflăm. Am, de asemenea, convingerea că viitoarele alegeri (prezidențiale, locale și parlamentare) vor reconfigura politica noastră și că electoratul român va lua decizii înțelepte în alegerea unor valori reale în fruntea țării.

Legat de alegeri, după prezidențiale urmează alegerile locale, alegeri la care, la ultimele scrutinuri ați fost prezent. Există interes la Arad pentru aceste alegeri?

IONEL CIUPE: Există în mod evident interes. Unul chiar major. Unii politicieni arădeni, deși nu au trecut alegerile prezidențiale, și-au și anunțat intenția de a candida pentru diverse funcții în administrația locală: unii pentru postul de primar al Aradului, alții pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Arad. Din punctul meu de vedere e o grabă nejustificată. M-am uitat însă la acei politicieni. Sunt persoane care, în opinia mea, s-au grăbit să-și anunțe intenția de a candida ca și cum, dacă te anunți primul, se va merge pe principiul: primul venit, primul servit. Din experiența mea politică, din istoria alegerilor din Arad, știu că arădenii, de altfel oameni raționali, aleg pe principii serioase și știu să discearnă între valori autentice și falsuri conjuncturale, între oameni serioși și cei ce reprezintă „accidente politice”. Se încearcă, astfel, însă, o deturnare de la realitatea imediată a orașului, care cere și impune de la sine un alt tip de candidat și o altă abordare a lucrurilor. Am mai spus-o, dar, fiind o problemă majoră, o repet: arădenii sunt sistematic dezinformați. Se prezintă tot felul de lucruri de suprafață, lucruri minore. La Arad, totul e roz, suntem pe primul loc la toate în ȚARĂ, în oraşul nostru curge lapte și miere iar la acest mic paradis se adaugă alte chestiuni de genul acesta. Pe lângă această dezinformare se mai practică și promisiuni de tot felul: vom face, vom drege, iar Aradul va fi un oraș al viitorului. În realitate, lucrurile stau altfel. Eu nu ascund realitatea. Putem ascunde faptul că Aradul e un oraș foarte scump? Aruncați doar o privire spre transportul în comun: cel mai scump bilet de transport din țară iar viteza de circulație (cu tramvaiul) foarte scăzută. De ce sunt mințiți arădenii? Au impresia acești candidați (care n-au prea pus piciorul într-un tramvai) că arădenii nu circulă și în alte județe cu mijloacele de transport în comun ca să facă o comparație și să înțeleagă unde e Aradul în comparație cu Deva, Reșița, Timișoara sau Oradea (municipii reședință de județ) ori cu alte orașe? Să ascundem că plătim cea mai scumpă apă potabilă sau că avem cel mai scump tarif la energia termică? Vine iarna în curând și arădenii vor privi cu spaimă la facturile de energie termică, de curent, la facturile la celelalte utilități. Nu se poate minți la nesfârșit. Aud mereu laude la adresa economiei Aradului care duduie, aud mereu că șomajul e scăzut și alte veşti bune. Dar ce merit are aici administrația locală? Economia „duduie” la privații din oraș și în parcul industrial, care e o afacere a particularilor! Ce eficiență au societățile aflate în subordinea Primăriei Arad? Putem vorbi de performanță la CET-uri, la Recons, la Gospodărirea Comunală? Putem vorbi de performanță în cultură, unde ocupăm un loc fruntaş în țară cu numărul uriaș de festivaluri de tot felul, de nu le mai știm numărul, toate gratuite, fapt ce a făcut să se dilueze noțiunea de festival? Aradul nu s-a construit și nu a devenit al șaptelea oraș din România Mare (România interbelică) prin festivaluri, ci prin muncă și printr-o administrație serioasă.

Totuși, Aradul ultimilor ani și-a schimbat înfățișarea. Se remarcă acest lucru.

IONEL CIUPE: Sigur că da! Am devenit un oraș cenușiu. Întoarcem asfaltul din 4 în 4 ani, în timp ce o serie de clădiri sunt în ruină. Uitați-vă la Oradea ce oraș elegant și vizitat a devenit! Am cerut, prin zeci de proiecte depuse în CLM, o serie de măsuri în favoarea arădenilor, pentru a le spori confortul, pentru a face Aradul un oraș atractiv. O parte din proiectele mele zac în sertarele Primăriei, deoarece criteriul care primează în Consiliul Local Arad e apartenența politică, nu bunăstarea arădenilor. Să vă dau un exemplu: am cerut insistent ca CLM-ul să se implice și să achiziționeze Teatrul Vechi. Până acum, în zadar. Dar eu nu-mi pierd speranța cu una, cu două. Şi sunt tenace. Ca atare, încă cred că factorii decidenți ai Administrației Locale vor lua în serios propunerea mea cu privire la achiziționarea acestui monument istoric (simbol al culturii arădene) și vor găsi o soluție pentru a spori zestrea culturală și istorică a orașului. Revenind la proiectele mele care stau încă în sertarele administrației, vă pun o întrebare: cum ar fi arătat Aradul dacă măcar zece din proiectele mele se realizau? Cum ar fi arătat Micălaca fără calea ferată ce împarte acest cartier, dacă acolo am fi amenajat cel mai mare parc al municipiului? Sau cum ar arăta traficul din Arad prin construcția de pasaje subterane la UTA, la Gara Mare, la Podgoria, la Teatrul I. Slavici? Ce efect ar avea asupra arădenilor dacă CET-urile nu ar fi falimentare, dacă am dezvolta conceptual de UZINĂ A ORAȘULUI ce ar duce la costuri mult reduse pentru plata facturilor? Ca să fiu mai convingător vă destăinui că un astfel de proiect, realist, pentru Arad și pentru arădeni este deja gândit. Promit aici și acum că voi prezenta, într-un viitor foarte apropiat, un astfel de proiect realist, care ar putea face ca Aradul să (re)devină MICA VIENĂ.

„Electoratul român va lua decizii înțelepte în alegerea unor valori reale în fruntea țării.” Ionel Ciupe