Interviu JA. Lizica Mihuţ, președintele Filialei Arad a Casei Româno-Chineze: „Chinezii ne dau o lecţie de pragmatism”

Doamnă Lizica Mihuţ, vă invit să faceţi un rezumat al anului 2016 pentru Casa Româno-Chineză, filiala Arad.

MIHUŢ. A fost un an foarte greu, aş zice, şi lung pentru noi. Este relativ simplu să fac un bilanţ pentru că, în decembrie, s-a desfăşurat la Ambasada Republicii Populare Chineze la Bucureşti un bilanţ al activităţii pe 2016 a forurilor îndrituite, în prezenţa Excelenţei Sale domnul Ambasador al Republicii Populare Chineze la Bucureşti, Xu Feihong, împreună cu toţi oficialii implicaţi în relaţiile cu China. Un moment numai bun pentru a sublinia implicarea Chinei în economia lumii, dar şi a o plasa în contextul strategiei pentru viitor. A fost, practic, o întâlnire la care participăm în fiecare an, la sfârşit de decembrie, tocmai pentru că bilanţurile se realizează nu doar la Arad, ci pretutindeni unde se obişnuieşte să se tragă o linie şi să se stabilească plusurile şi minusurile anului. Pentru noi a fost o surpriză extraordinară, deşi aş putea spune că îmi este jenă puţin să mă laud, cu toate că în general nu sunt un om modest, dar tot voi puncta acest fapt: din toate zecile de manifestări la care a participat ambasadorul şi care au avut loc în relaţia cu ambasada, evenimentele noastre şi noi am fost unicii menţionaţi. Mai mult, Excelenţa Sa Xu Feihong a fost prezent la toate activităţile pe care le-am organizat noi, aici, în cadrul simpozionului cultură şi civilizaţie chineză.

Şi spunând acest fapt, folosesc prilejul să apreciez oficialităţile din Arad, de la CJA, la prefect, la viceprimar, pentru că primarul era plecat la Bucureşti atunci, la oficialităţile din Arad care s-au pregătit excelent pentru această vizită (cea din iarna lui 2016 – n.r.), faţă, de pildă, de anul 2015, când a fost o participare şi o prezenţă a oficalităţilor mai inconsistentă. Mai mult, de data aceasta, au fost propuneri concrete iar Excelenţa Sa a şi spus la Bucureşti, la analiză, că Aradul se află pe harta de interes a ambasadei.

După cum vă ştiu, sunt sigură că aveţi planuri mari pentru acest an. Ne deconspiraţi câteva dintre ele?

MIHUŢ. Sigur că ne interesează foarte mult anul care a trecut, dar deja suntem cu toate armele în acest an. Însă, înainte să vă spun ce planuri avem, vreau să apreciez foarte mult colaborarea pe care o avem cu Ambasada de la Bucureşti şi cu Casa Româno- Chineză din Bucureşti. Este exact relaţia pe care eu o apreciez. Una promptă, directă, profesionistă, aş zice. Dacă în 2015, a fost o vizită a CJA în China, consiliul prezentând, în fapt, România la o întâlnire la Beijing, alături de consilii judeţene din 16 ţări, sperăm că şi în acest an să se continue cu o invitaţie a CJA. Sunt singură că acest lucru se va întâmpla, în fapt. Nu sunt doar vizite de documentare, ci vizite care îşi propun să lege parteneriate viabile între România şi China pe mai multe domenii. Şi, fac aici o acoladă, spunându-vă că ambasadorul Republicii Populare Chineze la Bucureşti a şi apreciat propunerile care s-au făcut, pentru că la Arad, la o întâlnire cu peste 40 de oameni de afaceri, s-au propus parteneriate interesante de către arădeni, care s-au trimis deja în China. Urmează doar ca acestea să fie viabile ca să găsim partenerii care să concretizeze relaţiile bune dintre noi nu doar în plan cultural, ci şi în cel al afacerilor.

Revenind la prezent, pot să vă spun că suntem unica Casă Româno-Chineză care are o editură, iar anul acesta vom publica la editura noastră o carte despre judeţul nostru. Anul trecut am publicat Aradul (municipiul -n.r.) în limbile română, engleză şi am adăugat şi chineza. Anul acesta ne propunem să publicăm şi judeţul. Toate aceste cărţi le trimitem în China. Nu este interesul Chinei să se promoveze aici, ci este interesul nostru să ne promovăm acolo. Cred că Aradul are disponibiliăţi, aşteptări pentru asemenea parteneriate, iar abordarea este pragmatică prin excelenţă. Această editură a noastră îşi trece deja la activ un volum despre Arad, o carte de poezii în limba chineză, o carte despre China. De asemenea, simpozionul nostru despre cultură şi civilizaţie chineză ajunge în acest an la ediţia a III-a, care va fi o ediţie de anvergură. Nu va fi doar un simpozion, ci o suită de manifestări culturale sub egida „Cultură şi civilizaţie chineză, dialoguri interculturale româno-chineze”. Ne propunem, mai mult, să avem întâlniri cu oameni de afaceri care sunt interesaţi de o relaţie cu China şi de asemenea ne propunem să facem propuneri de parteneriate culturale. Este o şansă pe care Aradul nu are voie să o rateze. În fond, vedeţi, noi organizăm astfel de evenimente, l-am invitat pe Excelenţa Sa Ambasadorul Xu Feihong, delegaţia Ambasadei şi nu numai. Nu depinde decât de arădeni ca această relaţie să continue. Propunerile pe care le fac să fie viabile. Pentru că deschiderea am făcut-o. Pe 24 ianuarie, au venit, de pildă, reprezentanţi foarte importanţi ai Ministerului Culturii din China, are au fost prezenţi la spectacolul prezentat de Academia de dans tradiţional din Beijing (finanţarea este chiar a Ministerului Culturii din China). Au fost prezenţi peste zece oficiali chinezi împreună cu academia. Depinde de noi, arădenii, ca să propunem un schimb cultural viabil.

Revenind la spectacol, primul eveniment din acest an, acesta a avut loc numai în trei oraşe din ţară – la Ateneul Român, la Sibiu şi la Arad – de unde s-au dus la Viena şi Budapesta. Dar vedeţi, şi revin cu sublinierea, aşteptările sunt ale tuturor dar propunerile care se fac trebuie să fie îndelung elaborate, riguros articulate şi foarte pragmatice. Vă spun încă o dată: chinezii ne dau o lecţie de pragmatism. Este o abordare cu care poate noi nu suntem întotdeauna obişnuiţi dar mie îmi place foarte mult, pentru că stilul meu este mai riguros.

Vorbim aici, să înţeleg, de o şansă?

MIHUŢ. Vă spun, dacă noi pierdem această facilitate, cine ştie când mai vine. Punctez încă o dată faptul că, noi, Casa Româno- Chineză, doar intermediem. Nu putem să ţinem locul oficialilor şi nici nu ne propunem acest lucru. Este clară, însă, aprecierea deosebită de care se bucură Aradul şi trebuie să marşăm pe aceasta. Eu o văd însă ca o deschidere pentru viitor, nu doar o apreciere a ceea ce am făcut până acum. Noi am făcut nişte lucruri care mă gândesc că trebuiau făcute, dar aprecierea vine ca un temei, ca o bază pentru viitor. Iar viitorul a început deja pentru noi toţi cu evenimentul din 24 ianuarie care s-a bucurat de un real succes. A fost prima şansă pentru cultura din Arad, pe care noi am oferit-o. E momentul să demonstreze, să vină cu o propunere conturată, cu ce vor să facă, la cele mai mici detalii, aşa cum au venit chinezii aici.

