INTERVIU JA. Marin Lupaș, consilier local Pro România: „Am abordat subiecte importante, în mod profesionist”

JURNAL ARĂDEAN: Domnule Lupaș, dacă la nivel național tragedia de la Caracal a ținut captivă atenția publică toată luna august, la Arad două subiecte au fost discutate intens: podul pietonal de la Trei Insule și stadionul UTA. Puteți trage niște concluzii?

MARIN LUPAȘ: Am să încep cu primul subiect, pentru că mi s-a părut bizară reacția administrației locale. Mult-promisul pod pietonal de la Insula Mureș nu este ceva nou, din 2016-2017 erau anunțate câteva acțiuni din partea administrației PNL. Dar din anumite motive, bănuiesc că electorale, sub îndrumarea fostului primar Falcă, lucrările au fost amânate. La începutul anului consilierii PNL chiar au respins amendamentul meu pentru a aloca suma necesară în bugetul pe 2019 pentru pod. Apoi, după plecarea lui Gheorghe Falcă din Arad, am avut discuții cu primarul interimar Bibarț, care s-a arătat mai deschis la a munci pentru arădeni decât predecesorul său, am și declarat public că mă bucur că am trecut la faza dialogului civilizat. La nici câteva zile după, am văzut cu toții acea ieșire nervoasă în presă a „primarului” Bibarț, prin care practic transmitea că trebuia să tac, că niciun consilier nu poate anunța discuții despre investiții, că primarul face tot și anunță tot în Arad!

J.A.: Și reacția primarului interimar Bibarț vi s-a părut cel mai bizar lucru?

M.L.: Evident! Mai ales pentru că poate ați văzut și dvs. că în interacțiunile personale, domnul Bibarț nu are acest stil autoritar. Mă gândesc că cineva de la PNL i-a pus vorbe în gură. Mai repede îl bănuiesc că nu s-a împotrivit conducerii de partid care i-a băgat comunicatul de presă în față, să ne amintim că tot timpul a depins de susținerea partidului, nu are funcție importantă în PNL și este doar interimar în poziția de primar. Cred că asta s-a întâmplat mai degrabă decât că ar fi neserios.

J.A.: Dar aceeași reacție publică ați primit-o și în subiectul stadionului UTA…

M.L.: Pentru că domnul Bibarț a fost și consilier municipal, ne-am aștepta să respecte CLM. De aceea și varianta cu presiunile de la conducerea PNL Arad. Răspunsul dat în presă de a mă trimite să comentez „din tribune” – când toate demersurile pe care le-am făcut în Consiliu sunt perfect legitime din calitatea mea de membru al acelui for trimis acolo de arădeni, mulți dintre ei fiind chiar în tribune la meciurile Bătrânei Doamne – a părut să vină de la cineva care a fost primar aproape 15 ani și niciodată un fan UTA.

J.A.: Credeți că arădenii vor primi răspunsuri mai clare legate de stadion?

M.L.: Am auzit și eu explicațiile date prin presă de către Călin Bibarț. Într-adevăr că din iulie este primar interimar, dar viceprimar este de mai mulți ani, adică nu poate mima faptul că a aterizat acum la Km0 și abia în august află ce se întâmplă la Primărie! Cine este interesat de faptul că el abia acum citește despre cum se montează un gazon sau ce mesaje îi transmit parlamentarii PSD în privat? Ca reprezentant al administrației locale, chiar dacă doar până anul viitor, are responsabilitatea să prezinte arădenilor interesați de o investiție făcută din bani publici, care este stadiul lucrărilor, cum s-au cheltuit banii și așa mai departe, așa ar face un om serios nu să găsească scuze și să dea vina pe alții. Vă spun un lucru, a fi în viața publică, în prim plan, nu este ușor. La tot pasul te poți întâlni cu critici și oamenii să te conteste. Chiar și mie mi s-a întâmplat și eu sunt unul singur într-un for decizional cu alți 22 de consilieri, unde puterea de decizie locală este în mâinile PNL, iar cea națională la PSD!

J.A.: Acum însă se schimbă raportul de putere, momentan la nivel național, prin plecarea ALDE de la guvernare și intrarea în alianță electorală cu PRO România, iar în 2020 poate și la nivel local. Cum credeți că va fi atunci?

M.L.: Nu știu ce va fi în viitor, noi momentan îl susținem în această formulă pe Mircea Diaconu în cursa sa de independent pentru Președinția României. Dar după reacțiile PNL la Arad, împotriva mea, împotriva consilierului Ciupe, pare că se simt amenințați mai mult de către PRO și ALDE decât de către PSD. Mai bine zis, cred că am abordat subiecte importante, cu argumente solide și într-un mod profesionist, în timp ce consilierii PSD nu mai reprezintă cu adevărat pe arădenii care vor răspunsuri și rezultate pozitive de la administrația locală.