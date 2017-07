INTERVIU JA. Samuel Caba „Pe Dâmboviţa e lentoare şi golăneală”

1. JURNAL ARĂDEAN. Domnule Samuel Caba, în interviul precedent făceați referire la Centenarul Marii Uniri. V-aş ruga să revenim la subiect.

SAMUEL CABA. Cum spuneam, în precedentul interviu, pe vremea când eram director la Cultură, Culte şi Patrimoniu Filiala Arad, împreună cu distinsul prof.univ.dr. Aurel Ardelean – Preşedintele Asociaţiei pentru ridicarea Monumentului Marii Uniri de la 1918, la Arad, am reuşit să-l capacităm pe Ministrul Culturii de atunci (Kelemen Hunor) să finanţeze integral acest monument, lucru care s-a şi întâmplat. Partea delicată acum, o reprezintă incapacitatea unora să aducă acest monument la Arad. Suntem la mijlocul anului 2017 şi, după cum spun unii, Monumentul Marii Uniri zace prin nişte magazii şi ateliere de lângă Bucureşti, asta în primul rând din cauza atitudinii sculptorului Florin Codre, autorul monumentului, care se joacă cu nervii arădenilor. Eu zic doar atât: Ferească Dumnezeu ca acest monument să nu ajungă la timp în Arad pentru a-l putea amplasa şi inaugura (acum nici nu mai contează unde în oraş) cu prilejul Sărbătorii Marii Uniri, anul viitor când se împlinesc o sută de ani de la măreţul eveniment naţional.

2. Credeţi că funcţionează o conspiraţie, aşa cum spun unele persoane, mai ales că iată, Guvernul Ungariei a alocat 100 milioane Euro pentru „operaţiunea” Trianon? 100?

SAMUEL CABA. Nu împărtăşesc ideea unei conspiraţii, dar nici nu pot să nu văd clar că pe Dâmboviţa e o lentoare şi o mare golăneală. Iată, de pildă, în luna iulie Departamentul Centenar a rămas fără finanţare. E o ruşine teribilă pentru guvernanţii de la Bucureşti. Nu dau vina pe unguri sau pe cine ştie ce forţe oculte, ci mă uit în ograda noastră şi văd incompetenţă, laşitate, prostie şi indolenţă. Am mai spus-o: dacă eram primar al Municipiului Arad, monumentul era adus deja la Arad, aveam amplasamentul stabilit, la fel şi constructorul care la 1 decembrie 2017, adică în acest an, ar fi demarat lucrările de amplasare, iar pe 1 decembrie 2018 am fi inaugurat şi dezvelit acest monument semnificativ. Dar, vedeţi dumneavoastră, chestiunea Marii Uniri de la 1918 nu ar trebui să se rezume doar la acest monument. Singura instituţie ce a luat în serios acest eveniment este Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad care, sub conducerea d-nei rector Coralia Cotoraci şi a Preşedintelui Aurel Ardelean, dovedesc că merită preţuirea şi respectul nostru pentru că ştiu să dea substanţă acestui eveniment, fapt pentru care Asociaţia pentru Reformă Civică şi Democraţie îi felicită şi îi îndeamnă pe toţi arădenii să le urmeze exemplul. În ceea ce ne priveşte, noi, ca asociaţie, am gândit implicarea noastră în acţiuni concrete dedicate Centenarului Marii Uniri. Am să exemplific cu unul dintre proiectele noastre. Cum Aradul este, din păcate, sărac în monumente reprezentative, ne-am gândit să încercăm ridicarea bustului locotenentului Mircea Rusu Şirianu,fiul lui Ion Rusu Şirianu şi nepot al lui Ioan Slavici, locotenent erou, arădean, căzut în bătălia de la Turtucaia din 1916, în Marele Război pentru întregirea României. Şi, mai mult, vom face demersuri în arhive (locale şi naţionale) pentru a descoperi şi pentru a le cinsti memoria tuturor arădenilor ce s-au jertfit în timpul Primului Război Mondial. Mai avem în studiu şi alte proiecte pe care nu le expun acum şi din precauţie, pentru că am constatat cu regret că o serie de aşa zişi lideri (din administraţie şi politică) practică furtul de proiecte şi idei, pentru a-şi creea o aură de „deştepţi ai Aradului” şi atunci preferăm să facem noi, Asociaţia pentru Reformă Civică şi Democraţie, să facem lucruri concrete şi mai apoi să le mediatizăm.

3. Pe 8 iulie s-au desfăşurat pe Ştrandul „Neptun” Zilele Turismului Arădean. Cum vi s-a părut acest eveniment, în premieră la Arad?

SAMUEL CABA. Ca la orice eveniment în premieră, ne bucurăm de existenţa sa. După alte câteva etape de acest gen, prin comparaţie putem să facem o evaluare. Spune Biblia: „Nu dispreţuiţi începuturile slabe”. Evident că ne aşteptam la ceva mult mai spectaculos. S-a ales Ştrandul „Neptun” pentru că se aştepta la o afluenţă mare de public, cum a şi fost. Dar interesul arădenilor faţă de un festival al turismului a fost relativ mic. Nu de festivaluri avem nevoie, ci de turism real, or aşa ceva se realizează când ai obiective turistice semnificative. Suntem deficitari la obiective turistice. Aradul se vizitează în 3-4 ore şi apoi se pleacă. Trebuie gândit şi implementat un concept turistic de „staţionare” şi nu de tranzit. Spun unii, minţind evident, cum că Ştrandul “Neptun” e cel mai mare din ţară. Fals. A fost cel mai mare ştrand prin anii 70-80 din secolul trecut. Din păcate, după anul 2004, Ştrandul “Neptun” a „intrat la apă” din cauza proastei administrări. Am văzut (recent) ştrandul din Chiajna. E ceva senzaţional pentru un mic orăşel. Peste 20 de bazine cu topogane gigant, cu plaje şi servicii excelente de alimentaţie publică şi cazare. Sau Băile 1 Mai de lângă Oradea! Să nu ne facem de râs minţind că suntem grozavi când de fapt suntem caraghioşi. Repet, Aradul are nevoie de obiective turistice. Nu am fost în stare, în 27 de ani, să amenajăm un nou parc public, dar vrem să fim Capitală Verde Europeană în 2019! E strigător la cer să vezi ce se întâmplă în Arad! Vine o duduie din Timişoara, cumpără un teren în cartierul Grădişte, un teren acoperit cu o lizieră de pădure şi se apucă distinsa doamnă (cu relaţii de afaceri în „lumea bună” a Aradului!) să construiască un nou cartier. Asta, bineînţeles după ce va defrişa liziera de pădure. Mă întreb dacă aşa ceva s-ar fi putut întâmpla în Timişoara. Înţelegeţi de ce ratăm şi anul acesta titlul de Capitală Verde Europeană?! Nu vă întrebaţi de ce Primaria nu mai „ciripeşte” o vorbă despre această competiţie?! În schimb, suntem aburiţi cu amenajarea malului Mureşului (cel drept). Să ne aducem aminte că prin 2011 ni se spunea că se fac SF-uri pentru amenajarea ambelor maluri ale Mureşului. Minciuni. Acum, aud că Primăria vrea să cumpere Fabrica „Arădeanca”. Foarte bine. Asociaţia pentru Reformă Civică şi Democraţie sugerează administraţiei locale să amenajeze aici Muzeul Jucăriilor din România, ceea ce ar fi unicat în România. Cum trebuie realizat şi Muzeul Municipiului Arad. Cum trebuie să (re)devenim un oraş european, nu un amărât de târg între oraşe europene, precum Oradea şi Timişoara.