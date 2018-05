INTERVIU JA. Samuel Caba, președinte ARCD. „Aradul este în majoritate covârșitoare creștin”

1. JURNAL ARĂDEAN. Care este în opinia dumneavoastră cel mai bun lucru pe care îl puteți spune despre Aradul zilelor noastre?!

Samuel Caba. Din fericire pentru societatea arădeană și românească, în ciuda multor dificultăți și piedici, în Arad se petrec și lucruri spectaculoase și frumoase. De pildă, faptul ca Aradul este înscris pe harta Centenarului Marii Uniri, ca și capitală politică a acestui uluitor eveniment din istoria românilor, cum la fel de senzațional e și faptul că noi arădenii de azi,avem privilegiul și binecuvântarea de a serba acest Centenar. Faptul că la 100 de ani de la înfăptuirea unui ideal de UNIRE,Aradul este ROMÂNESC, este un lucru formidabil, cum la fel de formidabil, în ciuda tuturor presiunilor a peste 50 de ani de comunism, Aradul este majoritar covârșitor CREȘTIN! La București se fac eforturi titanice pentru a se finaliza construcția Catedralei Mântuirii Neamului. La Arad avem o catedrală ortodoxă nouă, avem foarte multe alte biserici noi, construite după 1989,ceea ce spune totul despre esența creștină multiconstituțională a Aradului, element nu doar definitoriu ci și de mare forță spirituală, esențial într-o lume a globalizării.

2. Care ar fi cel mai rău lucru pe care l-ați observat în Arad?

Samuel Caba. Aș fi preferat să nu am un răspuns la această întrebare dar, din păcate, Aradul, la fel ca și multe alte comunități din România, se manifestă puternic și în plan negativ. Am inițiat, noi cei de la Asociația pentru Reforma Civică și Democrație, o serie de întâlniri cu specialiști : medici din Arad, pentru că, în mod evident, starea de sănătate a arădenilor lasă mult de dorit. Că am făcu un lucru bun, este evident, atâta timp cât s-au trezit unii parlamentari să ne imite,să copieze. Deși demersul nostru e colectiv, cred că un lucru rău în Arad este acela că factorii de decizie, de răspundere, de putere administrativă și politică, nu au inițiative proprii, ci

practică un soi de furt intelectual. Și cred că ăsta e cel mai mare pericol pentru Arad, să fie condus de oameni fără inițiativă, de oameni speculativi și profitori. Progresul unei comunități nu se bazează pe astfel de practici și atitudini. De aici, lipsa de personalități de talie națională și internațională pe care Aradul nu le mai are! O slăbiciune pe care o sesizez, din păcate, foarte des, este aceea că ne lăudăm că Aradul e grozav, că suntem pe locul 1 la nu știu ce fantezie, că fără noi nu se poate. Realitatea este însă alta. Atât Municipiul Arad cât și județul, comparativ cu ce se petrece în Oradea sau Timișoara, se poate spune că sunt entități mediocre. Nu se poate să ai un aeroport internațional la dispoziție (iată, Brașovul nu are aeroport!) și printr-un prost manageriat să nu ai zboruri de la Arad! Mă mir ca nu sunt reproșuri dure din partea comunității economice care pierde enorm pentru ca Aradul nu este o poartă aeriană activă. E o mare rușine pentru Arad. Și, nu în ultimul rând, mai zilele trecute am văzut cum mii și mii de arădeni au fost umiliți literalmente și practic de către noul operator de salubrizare a municipiului. Cum e posibil sa pui pe drumuri zeci de mii de abonați, să-și ridice pubele de gunoi? Să pui pe drumuri oameni în vârstă, oameni care-și plătesc acest serviciu public, e scandalos.

3. Recent, CLM Arad a stabilit o nouă locație pentru Monumentul Marii Uniri. Cum vedeți acest eveniment?

Samuel Caba. A fost o decizie înțeleaptă pe care o salut. M-am exprimat încă din 2010, când am solicitat ministrului culturii de atunci (Kelemen Hunor) să aloce fondurile pentru monument, din poziția mea de atunci, ca director în cadrul Direcției Naționale de Cultură, Culte și Patrimoniu și mă bucur că Aradul va fi onorat cu un monument dedicat actului glorios al Unirii de la 1918. Ce mă deranjează, este faptul că Aradul, prin reprezentanții săi, nu este capabil să se prezinte la acest Centenar cu ceva reprezentativ față de acest eveniment! Ce monument prezintă Aradul, pe cheltuiala sa, la acest Centenar? Din păcate, nici nu am avea unde să-l amplasăm, pentru că la Arad nu există un spațiu de for public, nu avem o agoră. Poate că într-un viitor apropiat ar trebui să gândim acest spațiu.

4. PSD-ul va organiza un mare miting la București, în vederea susținerii referendumului pentru familia tradițională. Cum comentați acest fapt?

Samuel Caba. Sigur că PSD-ul a înțeles importanța acestui miting. Se știe,

peste 3 milioane de cetățeni și-au exprimat susținerea familiei tradiționale,

creștină și că unele partide politice (PSD,PNL ș.a.) vor să facă un soi de capital electoral. Pe mine, ca președinte ARCD și în calitate de creștin practicant, faptul că mulțimi de oameni se adună pentru a certifica întemeierea familiei, unirea dintre un bărbat și o femeie, așa cum a fundamentat-o Dumnezeu, mă bucură. Din păcate, în România anului 2018, statisticile și realitatea crudă consemnează peste 70.000 de avorturi anual și suntem pe primul lor în UE în privința nașterilor săvârșite de minore. Cred că nu organizarea de mitinguri grandioase la București este soluția, ci, mai degrabă o finanțare corectă și eficientă în domeniul sănătății, educației și în zona protecției sociale ar duce la diminuarea acestor catastrofe sociale ce ating inclusiv Aradul. Îmi doresc pentru arădeni o societate cu cât mai puține astfel de evenimente nefericite,un Arad respectat nu pentru că este municipiu reședință de județ, ci pentru că aici este un izvor de binecuvântări și de bunăstare care ne dă demnitate și prețuire în comunitatea europeană.