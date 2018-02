INTERVIU JA. Samuel Caba, preşedinte ARCD: „Potenţialul Aradului trebuie valorificat, nu doar speculat”

1. JURNAL ARĂDEAN. Domnule președinte, asistaţi şi dumneavoastră, alături de ceilalţi arădeni, la adevărate „tiruri” verbale ale reprezentanţilor PSD şi PNL Arad pe seama bugetului Aradului. Cum vede, ca parte neutră, Asociaţia pentru Reformă Civică şi Democraţie situaţia?

Samuel Caba. Ce se vede: administraţia PNL + UDMR afirmă că bugetul este insuficient pentru perspectiva gândită de dumnealor și că, în general, parlamentarii PSD și ALDE nu aduc bani la Bugetul Aradului, iar ca drama sa fie completă, Guvernul României, prin legile fiscale, a văduvit bugetul Aradului cu circa 16 milioane de euro. Pe de altă parte, coaliția PSD-ALDE din Arad acuză executivul (Primăria Arad) că nu este capabilă să administreze, dovada fiind excedentul bugetar de zeci de milioane de lei, adică bani nefolosiți şi că Bugetul CLM Arad pe 2018 este unul dezarticulat, mai exact neechilibrat.

Din punct de vedere al ARCD putem spune doar că e bine că Aradul are buget încă din luna ianuarie, iar banii ( mulți sau puțini ) ar trebui să fie folosiți în interesul arădenilor. Mi-aduc aminte de spusele lui Franklin Delano Roosevelt: „ Fă ce poți, cu ce ai, oriunde ai fi!”. Eu și colegii mei din ARCD ne așteptam la o altă filosofie bugetară pe 2018, mai ales că e şi anul Centenarului Marii Uniri. Am observat că administraţia are un calendar destul de bogat în evenimente și acţiuni dedicate Centenarului. Sper să nu se transforme totul într-o Daciadă sau în Cântarea României! Tocmai de aceea ARCD a venit cu o serie de propuneri și de proiecte pe care sper să le aducem la inimile arădenilor. Cred că Aradul, nebăgat în seama azi de București (dintr-o rivalitate prostească între PNL și PSD Arad!) poate arăta României că aici a fost capitala politică a unirii și că, la ceas de centenar, când sărbătorim unirea, cel mai frumos omagiu adus înaintașilor și făuritorilor de unire este însăși înţelegerea şi trăirea în sentimentul dragostei de ţară.

2. În afară de acest aspect, în rest, este bugetul neechilibrat, cum spun cei de la PSD?

Samuel Caba. Deşi nu s-ar putea spune că nu am cunoştinţe în acest domeniu, mă feresc să dau verdicte. Dincolo de aspectul politic, specialiști pe bugete se găsesc foarte greu. Trebuie să recunoaștem că, încet, încet, elita intelectuală pleacă din România. Cei 4 –5 milioane de români plecați la muncă în străinătate nu sunt doar pălmași sau îngrijitori de bătrâni, ci reprezintă și inteligența românească. Cei ramași acasă se descurcă așa și așa, iar rezultatul, dezamăgitor, este acela că la 100 de ani de la Marea Unire, România se află la coada Europei la mai toate capitolele, iar de la Bruxelles nu vin semnale tocmai favorabile. Iar percepţia negativă din exterior este asiduu alimentată de canibalismul politic în interiorul PSD, pe fondul unei palide opoziției a PNL (în principal), USR și PMP. Parlamentul e dominat de coaliția PSD-ALDE, incapabilă să ducă la îndeplinire promisiunile din programul de guvernare. La nivel central s-au adunat prea multe nulități si mediocrități care nu pot duce România în progres. Se vede, se simte absența unor personalități marcante care să facă o politică națională mare. Iar românii simt acest lucru și pleacă pe capete în străinătate.

3. Revenind la Arad, ce înseamnă „se descurcă aşa şi aşa”?

Samuel Caba. Aradul, să nu fim ipocriți și să recunoaștem, este, totuși un oraș de categoria a II a sau a III-a! Iar „aşa şi aşa” se traduce prin faptul că

avem 21 de festivaluri în 2018. Dominăm România la festivaluri – suntem pe locul 1. O aberație! Avem, ca exemplu, două festivaluri ale berii. Unul e dedicat berii arădene, pentru care s-au alocat 240 de mii de lei, iar celălalt dedicat lui October Fest Beer cu 250 de mii de lei alocați. Nu știu ca Aradul să aibă vreo bere, pentru care să facem un festival al berii arădene, iar ca să dai din banul public 250 de mii de lei pentru un festival în care să promovezi berea unor companii ce produc profit imens (şi din Arad!) mi se pare o mare tâmpenie. Asta, în timp ce în domeniul sănătății – și o spun în cunoștință de cauză, pentru că în luna ianuarie ARCD a organizat o primă întâlnire cu medicii și specialiștii din sănătatea Aradului- banii alocați sunt insuficienți.

4. Mai aveţi alte exemple?

Samuel Caba. Sunt unii politicieni din Arad care au impresia că noi, arădenii în general, avem memorie scurtă și că suntem blocați aici în acest orășel, că nu vedem, că nu circulăm și nu suntem în stare să facem comparații! Să nu ne facem că nu știm de strategia de transformare a

Aradului în oraș verde sau de strategiile sectoriale adoptate până în prezent (PAED 2012 –2020), de planul de Mobilitate Urbană Durabilă, planul de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad. Să nu ne facem că am uitat că prin 2015 administrația locală anunța alocarea a 115 milioane de euro pentru Capitală Culturală Europeană (un fâssss!), sau de planul privind parcările supraetajate din cartierele Aradului(cu un total de 1632 locuri de parcare) cu un cost de cca 43 milioane de lei. Toate pe hârtie!

Aradul are șansa de a „trage” fonduri europene. Arădenii trebuie să știe că Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, se oferă să dea bani pe gratis, mai exact 150, 37 milioane euro pentru regiunea vest, din care Aradului îi revin 39 de milioane de euro! Chestiunea este să îi şi dorim! Am constatat însă, din păcate pentru Arad și arădeni, că politica administrației este una de împrumuturi, credite, angajamente, bănci, rate sau dobânzi. De aceea azi, Aradul nu este în primele 10 orașe ale României! Cred că actuala administraţie trebuie să-și reseteze prioritățile și să gândească perspective realiste pentru Arad. Se poate, pentru că Aradul are potențial, doar că el trebuie valorificat și nu speculat, cum se întâmplă de foarte multe ori.