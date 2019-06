INTERVIU JA. Sergiu Bîlcea, candidatul﻿ desemnat de PNL pentru Primăria Arad: „Transform dorinţa de schimbare în proiecte pentru Arad!”

Jurnal arădean. Mulţi arădeni vă cunosc, sunt însă şi mulţi cei care se întreabă cine este Sergiu Bîlcea, candidatul PNL pentru Primăria Arad?

Sergiu Bîlcea. Sunt arădean, am copilărit în jurul stadionului UTA, tot ceea ce sunt datorez oamenilor de aici. Cea mai mare mândrie a mea sunt cei doi copii, Alexandra şi Vlad, responsabilitatea de părinte mă face să gândesc un oraş pentru viitor, o comunitate curată şi sănătoasă care oferă oportunităţi tinerilor. Am început să muncesc de tânăr, cred că viitorul ţi-l faci în primul rând singur, prin iniţiativă şi efort. Am dezvoltat o afacere în domeniul transporturilor care a crescut frumos, avem aproximativ 140 de angajaţi şi 100 de camioane. Firma lucrează doar în străinătate, nu am avut contracte cu statul sau instituţii publice. Îmi place să lucrez la proiecte de dezvoltare, să am iniţiativă, să pun lucrurile în mişcare. Opţiunea pentru PNL a venit firesc, cu 10 ani în urmă: cred în valorile creştin-liberale, sunt convins că putem reuşi prin noi înşine, prin muncă. PNL este partidul care merge pe calea europeană, noi suntem dedicaţi proiectelor şi construcţiei. Am intrat în administraţie cu experienţă în Consiliul Local Municipal şi apoi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean. Nu a fost uşor să trec de la ritmul susţinut din mediul privat la procedurile greoaie din administraţie şi sincer nu vreau să mă adaptez acestui ritm, vreau să îl schimb. Reprezint o nouă generaţie şi vreau să aduc alături de mine tineri capabili şi implicaţi, o echipă puternică şi dedicată Aradului, împreună cu care să facem un oraş de care suntem mândri. Îmi place să fiu între oameni, să discut cu ei, să le ascult problemele şi să le vorbesc despre proiectele mele.

JA. De ce vreţi să candidaţi pentru Primăria Arad?

S.B. Am încredere că pot să contribui la construirea unei noi etape de dezvoltare a oraşului, prin proiecte care să schimbe radical aspectul Aradului. Administraţia Falcă încheie un ciclu administrativ, în care a lucrat cu succes la marile proiecte de infrastructură. Este momentul să trecem la investiţii care fac Aradul frumos, funcţional, un oraş curat şi deschis. Vin cu experienţa din mediul privat şi din administraţie, ştiu ce trebuie făcut pentru a atrage fondurile necesare investiţiilor, am capacitatea să implementez proiecte. Intrăm acum într-o nouă etapă în viaţa comunităţii şi pentru că se realizează un schimb de generaţii. Cred că este momentul generaţiei mele, este timpul să producem schimbarea pe care o dorim cu toţii. În ultimii ani, generaţia mea formată din tineri a ieşit masiv la vot şi a pus România pe un drum corect. Este generaţia care nu mai vrea să lase lucrurile aşa cum sunt, vrea schimbare. Îmi propun să transform dorinţa de schimbare în proiecte pentru Arad!

JA. Vorbiţi despre schimbare, deşi lumea ar aştepta probabil să vorbiţi despre continuitate, pentru că sunteţi reprezentantul PNL…

S.B. Administraţia locală din Arad a fost caracterizată de dezvoltare şi schimbarea în bine, nu de inerţie. La PNL, vorbim în continuu despre ceea ce vrem să construim, despre ceea ce vrem să facem, asta înseamnă adevărata schimbare. Arădenii au înţeles asta şi ne-au susţinut prin vot de fiecare dată. Una dintre direcţiile importante este continuarea proiectelor administraţiei locale, în parteneriat cu primarul interimar Călin Bibarţ, cu viceprimarul interimar Ionel Bulbuc, cu echipa administrativă şi consilierii. O altă direcţie este lansarea unor proiecte mari ale administraţiei care în 8-10 ani vor schimba radical aspectul oraşului. Dezvoltarea infrastructurii va fi dublată de proiecte prin care realizăm zone pietonale, parcuri şi spaţii verzi.

JA. Puteţi să exemplificaţi?

S.B. Voi lansa în dezbatere publică un program pentru Arad, în care voi include şi ceea ce vor arădenii să se realizeze în oraşul lor. Câteva idei sunt deja conturate. Regândim spaţiul din faţa Palatului Administrativ, prin realizarea unei subtraversări rutiere care permite un spaţiu pietonal extins în faţa Primăriei. Valorificăm Mureşul, prin amenajarea falezei care trebuie să arate foarte bine şi să devină un loc de promenadă. Pe axa Piaţa Avram Iancu – Parcul Reconcilierii trebuie să avem o zonă pietonală, cu parcări subterane. Renovarea faţadelor din centrul oraşului va schimba radical aspectul centrului, împreună cu proiectul de modernizare care a început deja. Centura de sud-est care va lega autostrada de DN 7 la Vladimirescu este un exemplu de proiect mare pentru infrastructură. Vom susţine echipa de fotbal UTA, vrem să aducem mediul de afaceri şi suporterii alături de echipă, pe un stadion nou, pentru că reprezintă imaginea Aradului în sport, este un simbol pe care îl îndrăgesc toţi arădenii.

JA. Sunt proiecte ambiţioase, dar sunt şi realizabile?

S.B. Da, le vom realiza, ştiu ce trebuie făcut şi cum să obţinem finanţarea. Voi construi o echipă puternică şi competentă, din oameni care au probat că pot să facă performanţă. Avem nevoie de o administraţie care apără interesele Aradului, care nu acceptă să fim furaţi, aşa cum a încercat în ultimii ani guvernarea PSD.