INTERVIU JA. Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad: „Este un moment al încrederii”

JURNAL ARĂDEAN: Domnule Sergiu Bîlcea, peste 71% în municipiul Arad pentru Klaus Iohannis şi PNL este un rezultat foarte bun. Cum se explică?

SERGIU BÎLCEA: Mulţumim în primul rând arădenilor pentru încredere, pentru susţinere, pentru că au ieşit în număr mare la vot şi au dat un mesaj puternic. Voi folosi des cuvântul „încredere”, pentru că mi se pare câştigul cel mai mare al ultimelor săptămâni. După atâtea dezamăgiri, decepţii provocate de calitatea fostei guvernări, susţinută şi de parlamentarii PSD de Arad, acum este un moment al încrederii. Arădenii au votat pentru un proiect de ţară propus de preşedintele Iohannis şi PNL, care înseamnă o societate normală. O ţară în care legile sunt respectate, politicienii nu fură şi nu sunt protejaţi de acţiunea justiţiei. O ţară care merge hotărât pe drumul european, care crede că bunăstarea tuturor o câştigăm prin muncă, prin susţinerea economiei de piaţă. O ţară care dă şanse tinerilor. Cred că o parte din rezultat se explică şi prin raportarea la administraţie locală. Încrederea arădenilor răsplăteşte munca şi rezultatele, noi în ultimii ani am lucrat zi de zi la proiecte, am găsit fonduri pentru investiţii şi am deschis şantiere. Nu este totul perfect, avem proiecte întârziate, se fac şi greşeli, dar cred că oamenii văd limpede că muncim pentru oraş şi apreciază asta. Apoi este echipa: de la peste 1000 de oameni deosebiţi care au muncit cu un entuziasm extraordinar în campanie în tot judeţul, la oamenii cu responsabilităţi în administraţie. PNL este condus de o echipă unită şi care are o idee clară: facem politică pentru a promova proiecte administrative, nu invers.

Aţi accentuat de fiecare dată că guvernarea PSD nu sprijină dezvoltarea Aradului şi aţi creat o aşteptare. Acum avem o guvernare PNL, se va vedea diferenţa?

S.B.: Se vede deja. În doar câteva săptămâni, avem primele rezultate. A fost semnat contractul pentru noul pod peste Mureş pe strada Şaguna, o investiţie importantă care leagă Aradul Nou de centru printr-o nouă rută şi va rezolva o parte din problemele de trafic. Proiectul include şi investiţii în transportul ecologic, tramvaie noi şi biciclete, pentru că suntem preocupaţi de un oraş care oferă confort şi protejează mediul. Tot în aceste zile, a fost deblocată finanţarea pentru Palatul Copiilor, sunt alocate 3 milioane de lei care permit reluarea lucrărilor. Noi avem multe proiecte şi suntem capabili să atragem fonduri europene, ducem bani spre investiţii din bugetele noastre, dar avem nevoie să fim trataţi corect de Guvern, pentru că suntem printre primii când este vorba despre investiţii, vrem să fim în faţă şi la banii primiţi.

Urmează un an complicat, cu alte alegeri. Cum credeţi că va trece PNL peste 2020?

S.B.: La fiecare alegeri, cetăţenii sunt cei care îşi spun cuvântul. Eu sunt optimist tocmai pentru că avem încrederea arădenilor, iar aceasta nu se bazează pe minciuni şi promisiuni neonorate, ci aşa cum am spus deja pe muncă şi rezultate. 2020 este un moment foarte important pentru că Aradul trece în altă etapă de dezvoltare, vor fi schimbări majore în oraş şi este nevoie de oameni competenţi şi hotărâţi în administraţie. Alegerile sunt importante pentru că vor oferi legitimitate acestor schimbări.

Explicaţi de ce trecem într-o nouă etapă de dezvoltare?

S.B.: Este vorba atât despre oameni cât şi despre proiecte. Domnul Gheorghe Falcă reprezintă Aradul la nivel european, după patru mandate de primar. Este un moment important al schimbării şi decizia PNL a fost aceea de a promova o nouă generaţie în administraţia locală. Încrederea colegilor care m-au desemnat candidat este expresia acestei strategii. La nivelul proiectelor, Aradul este aproape de a încheia investiţiile majore în subteran, canalizare, apă, asfaltăm ultimele străzi de pământ, suntem conectaţi la autostradă. Este momentul să trecem la o nouă etapă care înseamnă înfrumuseţarea oraşului, prin parcuri şi zone pietonale, iluminat. Desigur continuăm să gândim soluţii pentru un trafic mai fluent şi investiţii care să scoată traficul greu din oraş, cum ar fi centura de sud-est. Vor fi schimbări importante pentru care încrederea şi susţinerea arădenilor este esenţială.

Există un proiect al lui Sergiu Bîlcea şi al PNL pentru Arad? Care sunt reperele importante?

SB.: Avem proiecte şi idei de dezvoltare. Un proiect pentru Arad se va naşte după ce aceste idei vor fi supuse dezbaterii publice. Proiectele administrative sunt pentru arădeni şi nu pot fi făcute fără ei. Vom continua dezbaterile pe străzi, în cartiere, pentru că ele ne dau imaginea corectă a oraşului şi ne arată ce doresc oamenii.

Care sunt proiectele pe care le puteţi enunţa acum?

S.B.: Cred că Aradul trebuie să îmbine soluţiile pentru un trafic fluent cu amenajarea unor spaţii în care oamenii se pot simţi bine. Este nevoie de investiţii majore în trafic care însemnă subtraversare rutieră în zonele aglomerate, de exemplu în zona Palatului Administrativ. Trebuie să realizăm parcări subterane în centrul oraşului şi în diferite cartiere, este o cerinţă a oamenilor şi o condiţie pentru un trafic mai rapid. Pentru partea de înfrumuseţare a oraşului şi timp liber de calitate avem multe proiecte, printre care regândirea ştrandului, integrarea zonei comerciale a ştrandului în viaţa culturală a Aradului, reamenajarea Falezei Mureşului, refacerea radicală a bulevardului central, valorificarea unor spaţii în cartiere, prin amenajarea de spaţii verzi, soluţii pentru renovarea clădirilor cu faţade deteriorate. Ne gândim la soluţii care să ofere un grad sporit de siguranţă cetăţenilor. Ideea centrală este că dorim să construim o comunitate care asigură o calitate crescută a vieţii de zi cu zi, locuri de muncă şi perspective pentru oameni.

„PNL este condus de o echipă unită şi care are o idee clară: facem politică pentru a promova proiecte administrative, nu invers”