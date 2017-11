INTERVIU JA. Sergiu Bîlcea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad: „Arădenii se solidarizează cu revolta primarilor”

1.JURNAL ARĂDEAN.Domnule Sergiu Bîlcea, a stârnit un mare interes revolta primarilor din Arad, care au protestat faţă de decizia Guvernului de a tăia surse de finanţare ale autorităţilor locale…

Sergiu Bîlcea.A existat o reacţie puternică în primul rând a primarilor din toate partidele, care s-au exprimat împotriva tăierii surselor de finanţare ale administraţiilor locale. Primarii PNL au avut curajul să iasă în stradă şi să reprezinte interesele cetăţenilor, ceilalţi au fost probabil convinşi să respecte disciplina de partid, dar vă asigur că tot nemulţumiţi sunt. Mi se pare însă extraordinar că arădenii se solidarizează cu protestul primarilor. Arădenii au înţeles că primarii au ieşit să le apere interesele.

2.Cum aţi ajuns la concluzia că arădenii se solidarizează cu protestul primarilor?

Sergiu Bîlcea.Am primit foarte multe mesaje, reacţii, încurajări. Am participat la o emisiune televizată cu cinci primari de oraşe şi comune din judeţul Arad, care au explicat clar consecinţele deciziei Guvernului PSD. Intervenţiile arădenilor în emisiune au fost fără echivoc: oamenii susţin demersul primarilor. Mai mult, o doamnă îi îndemna pe arădeni la forme radicale de protest, cum ar fi greva fiscală, încetarea plăţii obligaţiilor faţă de stat. Nu vrem să se ajungă la o astfel de situaţie, dar remarc atitudinea fermă a arădenilor care vor respect din partea guvernanţilor. Toţi am primit după emisiune mesaje de încurajare. Arădenii înţeleg perfect că Guvernul este finanţat tot de comunităţile locale, de munca oamenilor şi doresc să fie trataţi corect!

3.Unii vă acuză că sunteţi împotriva reducerii cotei de impozitare de la 16% la 10%. Ce le răspundeţi?

Sergiu Bîlcea.Nu este adevărat, evident. Noi cerem Guvernului să nu taie banii pentru investiţii ai autorităţilor locale. Cerem modificarea legii, în aşa fel încât la nivelul localităţilor să rămână măcar banii care au rămas şi până acum, prin modificarea procentului care revine autorităţilor locale prin cotele defalcate din impozitul pe venitul global. Guvernul a promis reducerea cotei de impozitare şi trebuie să îşi respecte promisiunea, dar pe socoteala sa, nu pe socoteala primăriilor.

4.Ce pierd, de fapt, cetăţenii?

Sergiu Bîlcea.Se diminuează o sursă importantă de finanţare pentru primăriile din toată ţara. Judeţul Arad pierde de exemplu aproximativ 35 de milioane de euro, municipiul Arad pierde 16 milioane de euro. Primarii au explicat foarte clar că aceşti bani erau folosiţi pentru investiţii – în special asfaltări, canalizare, apă, gaz – atât de importante pentru cetăţeni. După ce se rezolvă problemele de infrastructură, urmează să se ocupe de înfrumuseţare şi confort – parcuri, locuri de joacă, alei, piste pentru biciclete. De asemenea, aceste fonduri erau destinate cofinanţării proiectelor europene şi cheltuielilor conexe atragerii fondurilor europene. Am văzut primari îngrijoraţi de tăierea banilor, care nu ştiu ce vor face de anul viitor, pentru că îşi făcuseră, ca orice gospodar, proiecte multianuale. Arădenii au înţeles că este un regres în viaţa comunităţii lor, de aceea susţin proiectele primarilor. Mai mult, ei au înţeles că Aradul este un judeţ care se bazează pe munca eficientă de aici, pe o economie puternică, şi vom pierde mai mult decât alte judeţe care au economie slabă. Avea dreptate unul dintre primari când spunea că astfel sunt întorşi unii români împotriva altora.

5.Parlamentarii PSD i-au atacat pe primari şi au spus că nu au motive să se plângă, pentru că primesc bani de la Guvern şi salarii mai mari!

Sergiu Bîlcea.Parlamentarii PSD şi-au dovedit obedienţa faţă de Guvern şi lipsa de voinţă de a face ceva pentru Arad. Diferenţa dintre noi este că primarii noştri au ieşit în stradă pentru arădeni, în acelaşi timp PSD a ieşit în stradă să îl scape pe Dragnea de justiţie. Diferenţa este semnificativă. PSD vrea să deconecteze administraţia de la economia reală şi să o conecteze la comanda politică. Suntem, totuşi, în Uniunea Europeană, unde funcţionează autonomia locală, nu poţi să faci din localităţi, asistaţi sociali! Este evident o jignire la adresa tuturor că au adus în discuţie majorarea salariilor primarilor. Ce a crezut PSD? Că vor cumpăra primarii şi îi vor întoarce împotriva cetăţenilor? În ceea ce priveşte alocările de la Guvern, cred că toată lumea s-a lămurit. La alocările prin PNDL, Aradul este pe locul 35 din 41 de judeţe, în timp ce la contribuţii suntem în primii 10. Nu este corect! Arădenii ştiu acest lucru şi ştiu că PSD a dezavantajat şi va dezavantaja Aradul şi arădenii, pentru că nu primeşte voturi de aici. De aici solidarizarea cu protestul primarilor noştri, despre care pot să spun fără să greşesc că este revolta arădenilor!