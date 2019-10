INTERVIU JA. Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Judeţean Arad: „Drumurile la care muncim leagă oameni, comunităţi”

JURNAL ARĂDEAN. Domnule Sergiu Bîlcea, drumurile judeţene sunt în şantier în mai toate zonele. Cum se explică atât de multe şantiere deschise în termen scurt? Au legătură cu alegerile?

SERGIU BÎLCEA. Avem 12 şantiere în judeţ pe care se lucrează, anul viitor încep alte 7. Numărul mare al şantierelor deschise are legătură cu strategia noastră de investiţii, care începe să dea roade. Ajungem acum în cele mai multe dintre proiecte la faza în care rezultatul muncii este vizibil, oamenii văd utilajele şi asfaltul proaspăt. Până să ajungem în această fază, trebuie să parcurgem o serie de etape care nu sunt neapărat vizibile pentru publicul larg. În primul rând, să avem o strategie de investiţii şi să atragem fondurile necesare. Apoi să parcurgem procedurile de licitaţii care nu sunt simple, în primul rând din cauza birocraţiei. Mă bucur să văd că după trei ani de muncă în echipa Consiliului Judeţean, se văd rezultatele şi oamenii se întreabă de ce avem atât de multe şantiere. Este meritul unei strategii făcute de echipa de la CJA, lucrez foarte bine cu preşedintele Iustin Cionca, cu vicepreşedintele Răzvan Cadar şi cu mulţi funcţionari din consiliu care fac o treabă foarte bună.

Aţi vorbit despre finanţare. De unde vin banii pentru aceste investiţii?

S.B. Fondurile europene au salvat capacitatea Aradului de a investi în drumuri, trebuie spus foarte clar acest lucru de la început. Noi am folosit toate sursele de finanţare posibile şi obiectivul nostru este să aducem cât mai mulţi bani în investiţii. Dacă realizezi investiţii, atingi mai multe obiective: drumuri mai bune înseamnă confort pentru cetăţeni, ajută dezvoltarea economică dar şi creează locuri de muncă, dezvoltare, aspecte foarte importante. De aceea, am alocat o parte importantă din bugetul propriu pentru investiţii şi o parte din aceste drumuri le facem prin efort propriu. Ne-am bătut pentru fonduri guvernamentale, dar trebuie să spunem foarte clar că Guvernul PSD a ajutat prea puțin Aradul. Suntem printre judeţele care contribuie cel mai mult la bugetul de stat şi ni se întorc cei mai puţini bani. Fondurile europene sunt sursa principală de investiţii, am atras ca tot ce puteam obţine şi avem mari şanse să mergem mai departe, tot din fonduri europene, cu un proiect major la care ţin mult, centura de sud-est, care va lega autostrada în Aradul Nou de DN 7, după Vladimirescu, investiţie care cuprinde pod peste calea ferată şi peste Mureş.

În acest moment nu se lucrează totuşi la drumul Arad – Şiria – Pâncota, cel mai important şi discutat drum judeţean.

S.B. Acest drum este principalul nostru obiectiv de investiţii. Am obţinut finanţare europeană pentru el, am derulat procedurile de licitaţii cu toate tergiversările administrative din partea reprezentanţilor guvernului şi am organizat licitaţia. După licitaţie, s-au depus contestaţii, este de fapt singurul drum la care s-au depus contestații. Este oricum singurul obstacol care mai trebuie trecut, apoi se va trece la construcţia propriu-zisă a acestui drum.

Care au fost momentele cele mai grele pe care le-aţi întâmpinat, care au creat cele mai mari dificultăţi?

S.B. Toate momentele de blocaj, în care ritmul de lucru este foarte scăzut, în cea mai mare parte din cauza birocraţiei. Eu vin din mediul privat, unde lucrurile se mişcă mult mai repede, unde deciziile luate sunt aplicate rapid şi apar blocaje mai puţine. Apoi momente de insatisfacţie apar când nu suntem trataţi corect ca judeţ, ca şi comunitate.

Care sunt satisfacţiile cele mai mari pe care le-aţi avut în această perioadă?

S.B. Drumurile la care muncim au sens pentru că leagă oameni, comunităţi. Sunt foarte des pe teren, în judeţ şi în municipiu, sunt interesat de proiecte şi lucrări dar şi de cum le văd oamenii, pentru că ei sunt beneficiarii muncii noastre. Cel mai important este să văd oameni mulţumiţi, optimişti. Am întâlnit în ultimii ani mii de oameni cu care am stat de vorbă, unii dintre ei au fost mulţumiţi, alţii au ridicat probleme, ne-au criticat. Atitudinea lor, implicarea şi grija faţă de comunitate mi se par resurse importante, pe care le văd zi de zi şi care mă motivează.

Casetă

Drumuri în lucru

Pecica – Turnu; Zimand – Şofronea; Grăniceri – Pilu; Sintea – Şepreuş; Pâncota – Seleuş; Nădab – Seleuş; Sântana – Sintea Mică; Gurahonţ – Buteni; Târnova – Tauţ; Zăbalţ – Limită de judeţ Timiș; Sânpetru German – Limită de judeţ Timiş; Pâncota – Buteni.