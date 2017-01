INTERVIU JA. Sergiu Vlad, deputat USR Arad: „Împotriva instaurării unui comunism de catifea”

1. JURNAL ARĂDEAN. Domnule deputat, cum v-ați acomodat după o primă lună de activitate în Parlament și ce face nou formata USR acolo?

Sergiu Vlad. Formațiunea noastră a surprins în aceste alegeri tocmai pentru că nu este un partid ca şi cele clasice, ci o Uniune a celor care s-au săturat să stea deoparte sau să protesteze de pe margini și au făcut pasul către politică, asumându-şi riscurile și responsabilitățile care decurg de aici. Facem politică, dar un alt fel și anume una în interesul cetățenilor, nu a intereselor personale sau de grup. Cei din USR sunt în marea lor parte oameni fără implicare politică până acum, deși mulți dintre noi, începând cu cei din asociația Salvați Bucureștiul și cu Nicușor Dan, am activat îndelung în mediul civic. După Colectiv, clasa politică tradițională a promis dar nu a și reușit să se reformeze, iar cei care am dorit altceva pentru noi și cei din jurul nostru ne-am alăturat Uniunii Salvați România.

2. Sunteţi cunoscut pentru implicarea în teme civice. Cât de greu este să te implici în mediul politic, cum a fost trecerea de la mediul privat la viața publică?

Sergiu Vlad. Da, sunt prezent în spațiul public încă din 2008, am protestat pentru protejarea spațiilor verzi din Arad, am manifestat împotriva proiectului minier de la Roșia Montană. Lupta cu factorii politici nu a fost ceva străin pentru mine. Nu este nici ușor, recent, alături de colegi am suportat atacuri din zona politică tradițională sub forma unor afirmații inventate, dar nu sunt genul de om care se lasă speriat. Din contră, toate minciunile cu Soros, cu susținerea intereselor străine și altele ne-au făcut să înțelegem cu cine avem de-a face și ne-au îndârjit.

Majoritatea celor din USR vin din zona privată, unde ne conducem după reguli ale eficienței și ale unui comportament responsabil, ceea ce dorim să promovăm și în administrație.

3. Ce vă propuneţi pentru Arad în acest mandat? Aveţi anumite proiecte în vedere, anumite priorități? Pe subiectul pasajelor aţi început deja…

Sergiu Vlad. Nu sunt genul care promite ceva de dragul de a fi plăcut de oameni. Chiar spun lucrurilor pe nume și nu mă sfiesc să o fac în fața oricui, fie primar sau președinte. Nu am susținut în campanie acele priorități doar pentru capital politic, voi continua să lupt pentru ele, fără a mă limita la mandatul de parlamentar. Chiar plecat la București, sunt interesat de ce se li se întâmplă arădenilor. Pentru problemele locale presante mă voi zbate cu aceeași energie ca până acum. Pentru pasajele de pe centură, da, am început demersuri oficiale de clarificare a situației. Cu termene clare! Tot așa am să lupt pentru parcuri și stadioane. Mai sunt interesat de demersurile pentru introducerea Cetății în circuitul civil. Arădenii au fost mult timp – cel puțin în ultimul deceniu – decepționați de toată clasa politică, pe marginea acestor subiecte.

4. Cum vedeţi misiunea USR la nivel național?

Sergiu Vlad. Astăzi vedem un Parlament controlat de PSD/ALDE care pune peste 200 de acte normative pe ordinea de zi, cu doar câteva ore înaintea votului. Care pe 9 ianuarie îi cheamă din vacanță în doar câteva minute pe toți parlamentarii, pentru a putea Guvernul să emite ordonanțe care urmăresc grațierea și dezincriminarea propriilor lideri. Ne-am întors deja la numirea politică a directorilor de școli, iar conducerea spitalelor a revenit din nou unei caste. În România tot mai des observăm semne ale unei epoci pe care o credeam demult apusă. Avem nomenclatură, oameni mai presus de lege, oameni care folosesc banul public după bunul plac, pentru care legile sunt un inconvenient. Regulile sunt încălcate chiar de cei care au sarcina de a le face. Valorile și performanța profesională sunt înlocuite de pedigree-ul politic. Pentru noi, pentru USR, misiunea este de a împiedica în România instaurarea unui comunism de catifea. Ne vom lupta pentru a aduce țara noastră în centrul civilizației europene, unde îi este locul. Vom pune presiune pe toată clasa politică, vom cere respectarea legii. Pentru aceasta am fost pe 19 ianuarie alături de 30 de oameni afară în ger, pentru aceasta merg în Parlament.

Din interior

Cu mult înainte de formarea USR, Sergiu Vlad a acţionat în domeniul civic, participând la proteste paşnice, a criticat politicienii corupți și iresponsabili. S-a implicat în acțiuni de pichetare și alte manifestări civice. De la protestele pentru parcuri sau pentru apărarea Roșiei Montane, proaspăt ajuns în băncile Parlamentului, arădeanul Sergiu Vlad ne povestește cum se văd lucrurile din interior.