INTERVIU JA. Vasile Dan, preşedintele Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România: Aradul scriitorilor români

Toată floarea literaturii române din marile reviste de cultură din ţară se întâlneşte la Arad, în 6-7 mai a. c., la cea de a IV-a ediţie a Colocviului Naţional al Revistelor de Cultură. Participă 22 reviste, unele de mare tradiţie, altele apărute după 1989, editate de Uniunea Scriitorilor sau care apar sub egida acesteia, reprezentate la vârf de scriitori-directori ori redactori-şefi, de critici literari şi poeţi cunoscuţi. Ca în fiecare an moderatorul colocviului este criticul literar Nicolae Manolescu, preşedintele USR, directorul revistei fanion a literaturii noastre, „România literară”.

1.JURNAL ARĂDEAN. Domnule Vasile Dan, de ce atrage Aradul, la un asemenea eveniment, acest conclav select al scriitorimii române?

VASILE DAN. Totul a început în martie 2014, atunci când revista de cultură „Arca” a împlinit 25 de ani de apariţii neîntrerupte. Scriitorii sunt personalităţi cu ascuţit spirit critic, exigente. Dacă nu era vorba despre o revistă care contează astăzi, de valoare, cu profil şi personalitate publicistică distincte şi despre o realitate literară de excelenţă a Aradului de astăzi sunt sigur că participarea ar fi fost alta, mult mai modestă. Cel mult regională. Succesul primei ediţii a fost unul remarcat în toată media culturală din ţară şi ne-a încurajat să încercăm o continuitate a colocviului, an de an. Iată, acum suntem la a IV-a ediţie. Am pus de o mică tradiţie, cum s-ar zice.

2.Care este noutatea acestei ediţii?

V. D. Întâlnirea publicului arădean cu scriitori români importanţi, unii cunoscuţi doar din manuale şcolare, dicţionare, istorii literare sau de la emisiuni radio-tv este ea însăşi o ocazie de neratat. Dar pe lângă această oportunitate sunt şi cele două momente ale evenimentului. Mai exact, sâmbătă, 6 mai, ora 17, în Piaţa Reconcilierii are loc o premieră absolută, nu doar în Arad. Un poet important, arădean, îşi lansează o carte nouă de poeme dedicată chiar acestei pieţe: „Salutări din Piaţa Reconcilierii”. Este o carte-experiment, deloc convenţională sau pios reverenţioasă, dimpotrivă, ironică, spirituală, interogativă, cu percepţia sensibilă a omului, eventual arădean, adusă la zi, la anul 2017. Autorul îşi va citi poemele în „agora”. Apoi poeţii oaspeţi sunt invitaţi la lecturi publice, tot acolo. Sunt convins că va fi un spectacol minunat al sensibilităţilor şi expresiei elevate. A doua zi, duminică, 7 mai, ora 10, în sala festivă a Consiliului Judeţean Arad – cel care, prin Centrul Cultural Judeţean sprijină generos desfăşurarea Colocviului – vor avea loc dezbaterile pe o temă provocatoare, directă, una care să nu lase loc nici unei eschive în răspunsuri.

3.Despre ce temă e vorba?

V. D. Una foarte simplu formulată: „Ce fel de revistă de cultură (ori literară) scoatem?” Cu subtemele: 1. una în tradiţia câştigată a revistei?, 2. una culturală generalistă, doar cu accent literar?, 3. sau generaţionistă, cu un program exclusivist literar?, 4. una tematică, pe genuri literare, de proză, de poezie, de critică, de eseu, de traduceri?. 5. revistă locală, de circulaţie locală, centrată pe veleităţi locale? etc. Am formulat tema ţinând cont de varietatea peisajului nostru publicistic cultural (literar) din ţară, cât şi de lipsa, regretabilă!, de personalitate publicistică distinctă, inconfundabilă, în conţinut şi formă, a celor mai multe apariţii de astăzi.

4.Ne puteţi da câteva nume de scriitori importanţi prezenţi la zilele colocviului?

V. D. Sunt nume foarte importante. Toate. Orice omisiune ar fi impardonabilă. Ar trebui să vă înşir peste 40. Aş prefera să vă răspund altfel: sunt cel puţin zece scriitori arădeni de acelaşi nivel, preţuiţi uneori mai mult în afara Aradului decât la ei acasă, care vor avea, sunt sigur, intervenţii consistente, cu idei: Gh. Schwartz, Romulus Bucur, Gh. Mocuţa, Andrei Mocuţa, Petru M. Haş, Horia Ungureanu, Lucia Cuciureanu, Ioan Matiuţ, Peter Puskel, Dagmar Maria Anoca.

5.L-aţi uitat chiar pe amfitrionul colocviului, pe Vasile Dan. Dar vă înţeleg de ce. Vă mulţumesc!