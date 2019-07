INTERVIU JA. Vlad Botoș, europarlamentar al Alianței 2020 USR PLUS: „Sistemul european funcționează prin cooperare”

JURNAL ARĂDEAN: Cum a fost prima săptămână la Bruxelles?

VLAD BOTOȘ: De fapt sunt două săptămâni, deoarece eu am început activitatea pe data de 17 iunie. La Bruxelles este deja o activitate intensă, iar eu sunt decis să mă implic foarte serios, pentru ca am o datorie față de cei pe care îi reprezint. În primele zile au avut loc negocieri cu partidele noi proeuropene, care au condus la formarea noului grup parlamentar, Renew Europe. Președinte al acestui grup a fost ales colegul meu, Dacian Cioloș, care astfel ocupă cea mai înaltă funcție a unui europarlamentar român, o primă reușită a celor din Alianța USR PLUS. În a doua săptămână, parlamentari din grupurile Renew Europe, PPE, S&D și al Verzilor, am lucrat la programul politic al Uniunii Europene, pentru următorii cinci ani. Am construit capitol cu capitol, aliniat cu aliniat, reușind să includem și o parte a ideilor cuprinse în programul Alianței 2020. Am fost singurii care am susținut în campanie un program, cu idei și proiecte concrete, iar acest lucru are acum efect.

JA: Ce este diferit la Bruxelles față de România, politic vorbind?

V.B.: Aici am găsit o atmosferă orientată spre lucru și rezultate. Totul are la bază proceduri, reguli, iar acestea sunt respectate cu strictețe. Birocrația europeană nu este un „bau-bau” decât pentru cei care se tem de muncă. Sistemul funcționează pentru că există cooperare, pentru că toți sunt activi și muncesc, de la parlamentari la asistenți. În acest context, am închegat deja o echipă de consilieri, majoritatea lor arădeni, care au experiență relevantă în gestionarea proiectelor (cu precădere a celor finanțate din bani europeni), a procedurilor specifice sistemului european. Împreună cu aceștia, vom susține interesul arădenilor și a românilor prin inițiativele și activitățile derulate în Parlamentul European.

JA: Personal, cum v-ați adaptat la Bruxelles?

V.B.: Bineînțeles că a trebuit să parcurg o serie de proceduri administrative, de la înregistrarea ca parlamentar, la rezolvarea problemelor legate de cazare, transport, parcare etc. Fiind ani de zile manager și negociind proiecte noi tot timpul, adaptarea a fost ușoară, fără probleme. M-a ajutat și totodată m-a impresionat numărul mare de români, inclusiv arădeni, cu care m-am întâlnit la Bruxelles în aceste zile. Nu angajați la Parlament ci oameni simpli, întâlniți pe stradă, care muncesc în capitala Belgiei de ani de zile și o fac bine. Mulți români de aici mi-au povestit de orele petrecute la cozile de la secțiile de vot. Este o problemă serioasă, iar noi va trebui să găsim neapărat soluții care să funcționeze. Sunt foarte mulți români în străinătate și ei trebuie să poată vota.

JA: Cu ce proiectele doriți să începeți?

V.B.: Suntem în plin proces de negociere a apartenenței la comisiile parlamentare. Eu sper să fac parte din două comisii din care să pot influența în bine viața cetățenilor din România. Voi da detalii atunci când totul va fi stabilit. În paralel, suntem implicați într-un proces de coalizare și schimb de experiență a partidelor noi proeuropene, la Summitul cărora am participat acum două săptămâni, la Viena și Bratislava. Pentru noi, acest demers are ca principal scop profesionalizarea candidaților pe care îi vom propune la următoarele alegeri, locale și parlamentare. Vreau să le spun arădenilor că voi deschide în curând un cabinet parlamentar în municipiul nostru. Va fi un sediu modern, specific USR, unde toți cei care doresc, să fie primiți cu deschiderea și atenția necesare. Și aici voi comunica mai multe detalii în perioada care urmează. În încheiere, vreau să îi asigur pe cei care m-au votat și la fel pe cei care nu au făcut-o, de disponibilitatea mea totală. Voi fi un parlamentar harnic, voi fi prezent acolo unde munca mi-o cere, pentru că banii publici sunt prețioși și nu trebuie irosiți. Îmi propun ca arădenii să fie mândri de mine și de munca mea.

„Birocrația europeană nu este un «bau-bau» decât pentru cei care se tem de muncă”