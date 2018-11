INTERVIU JA. Vlad Botoș, președinte al USR Arad: „Mă voi implica activ în Parlamentul European”

1. JURNAL ARĂDEAN: Sunteți implicat în cursa internă din USR pentru o poziție pe lista candidaților pentru Parlamentul European. Ce înseamnă asta?

VLAD BOTOȘ: Uniunea Salvați România este primul partid din România care va desemna lista candidaților săi pentru scrutinul din mai 2019 pe baza unor alegeri primare. Aceasta înseamnă că toți membrii USR se pot înscrie în cursă și toți membrii își pot vota favoriții și ordinea lor pe listă. Cei aproximativ 80 de competitori sunt acum în toiul unei campanii de dezbateri, prezentări de proiecte, programe ale fiecărui candidat, urmând ca la finele lunii noiembrie să aibă loc votul electronic intern.

Sunt și eu implicat, motiv pentru care am vizitat și voi vizita în aceste două luni de campanie internă o bună parte a organizațiilor USR din țară, participând la dezbateri și prezentări la fața locului, iar uneori online. Voi încerca să îmi conving colegii că pot fi un bun europarlamentar, că prezența mea la Bruxelles va fi un plus pentru România.

2. Ce stă în spatele deciziei dumneavoastră de a candida?

VLAD BOTOȘ: Am fost atras încă din copilărie de politică. De mai bine de 10 ani sunt implicat activ în viața civică și politică, din dorința de a schimba ceea ce vedeam în administrație cu ceea ce vedeam la serviciu, unde regulile sunt eficiența și responsabilitatea. USR mi-a venit ca o mănușă, fiind o organizație unde sunt alături de buni profesioniști și de oameni cu coloană vertebrală care și ei își doresc o administrație performantă.

După cei doi ani în care proiectul USR a crescut frumos, fapt susținut de sprijinul cetățenilor, echipa noastră din Arad a decis că avem nevoie să ducem totul la un nou nivel: niciodată România nu a avut parlamentari europeni cu adevărat profesioniști, capabili să negocieze pentru interesele reale ale românilor. Acest lucru trebuie să se schimbe, iar noi suntem convinși că nimeni nu va putea face asta mai bine decât un parlamentar european al USR. Aceasta este responsabilitatea pe care mi-am asumat-o, de a negocia în numele și pentru binele românilor la Bruxelles.

3. Care sunt argumentele cu care vă susțineți candidatura?

VLAD BOTOȘ: Dintotdeauna am muncit în mediul privat, iar de mai bine de 10 ani activez în cadrul unei multinaționale din domeniul automotive, ocupând poziții de conducere. În prezent, coordonez activitatea de producție a companiei în două țări. Germana și engleza sunt limbile pe care le folosesc zilnic, într-o activitate care implică multe contacte și negocieri cu persoane diferite ca mod de gândire și acțiune.

În paralel, am reușit să fac din USR Arad o filială de succes a partidului, cu numeroși membri și multe filiale, cu acțiuni și proiecte remarcate de cetățeni. Cheia reușitei cred că este hărnicia, perseverența, munca în echipă, capacitatea de a aduna oamenii în jurul unei idei sau a unui proiect, fără a te îndepărta de scopul propus sau de cerința de a fi eficient.

Cred că acestea sunt argumentele care mă recomandă pentru poziția de europarlamentar. Sunt un bun comunicator, relaționez ușor cu oamenii și nu mă dau bătut cu una, cu două. În același timp, consider că în activitatea unui om politic trebuie să primeze interesul cetățeanului și al comunității.

4. Ce va face europarlamentarul Vlad Botoș pentru arădeni?

VLAD BOTOȘ: Am norocul de a fi înconjurat de colegi care sunt foarte buni profesioniști, fiecare în domeniul său. Alături de aceștia am conceput un proiect complex, cu care am acoperit mai multe domenii: justiție, sănătate, educație și fonduri europene.

Ca parlamentar european voi căuta să facilitez absorbția fondurilor nerambursabile, prin implementarea unor mecanisme noi, care să elimine o parte din barierele actuale. Voi propune măsuri care să conducă la reducerea criminalității și a faptelor de corupție, la alinierea sistemului de sănătate și a educației din România la standardele occidentale.

Nu în ultimul rând, unul dintre obiectivele mele în calitate de parlamentar european va fi să întreprind demersuri pentru a convinge un mare constructor auto să vină în România. Lucrând de mai bine de 10 ani în domeniul automotive, am observat cu dezamăgire cum importanți jucători din domeniu au construit fabrici în apropierea noastră, niciodată în România. Cred că este nu doar necesar dar și posibil ca țara noastră și de ce nu Aradul, să aibă încă un mare producător de autoturisme și îmi voi folosi toată experiența și energia pentru asta.