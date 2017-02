INTERVIU JA. Vlad Botoș, USR Arad: „Dorim să ajungem prima forţă politică a Aradului”

Cum comentați ultimele manifestări din stradă și ce rol a avut USR în toată povestea Ordonanțelor?

VLAD BOTOŞ: După cum știți, parlamentarii USR au făcut o opoziție puternică în scandalul Ordonanțelor. Colegul nostru, Sergiu Vlad, a fost printre cei care au pus presiune la conferința de presă a ministrului Iordache, afișând pancarte și împiedicând strategia pe sub preș a puterii. Parlamentarii PSD ai Aradului, Căprar și Fifor, încearcă în zadar să politizeze protestele și să dea vina pe noi că am fi fost în spatele mișcărilor de stradă. Cetăţenii s-au organizat și au ieșit la proteste de bună-voie, mânați de propria conștiință, nu cu autobuzele, cum se obișnuiește la PSD. Este adevărat că am fost și noi acolo și nu o să ne ascundem că am luptat în stradă pentru apărarea statului de drept. USR s-a poziționat încă din vara anului trecut ca susținător al politicii corecte, transparente, altfel decât politica promovată de PSD/PNL.

Cum se împacă asta cu faptul că ați mai făcut parte din alte partide?

V.B.: Legat de aceste așa-zise acuzații trebuie să vă spun că de tânăr am fost atras de politică. Am făcut parte din PNȚCD, partidul lui Corneliu Coposu, nu din FSN sau variațiile sale de mai târziu PSD, PD, cu Iliescu sau Băsescu. M-am opus regimurilor acestora și am rămas în formațiuni de dreapta până când au fost penetrate de nocivul PDL. M-am regăsit în partidele istorice datorită principiilor, nu pentru putere și funcții. În contextul în care un partid ca PNL și-a trădat ideologia, programul, valorile, votanții și a îmbrățișat corupția și oameni cu intenții viciate, părăsirea acelui partid a fost pentru mine un lucru normal. Pe scurt, am fost implicat în construcții politice din care nu am beneficiat personal. Dintotdeauna am muncit în mediul privat, fără să am niciun avantaj material de pe urma politicii, pe care am văzut-o ca pe o obligație de cetățean. Iar în USR am fost acceptat de către Nicușor Dan şi restul colegilor tocmai pentru acest lucru.

Cum se poziționează USR pe scena politică actuală, ce oferă acest partid cetățenilor?

V.B.: Rezultatul alegerilor din decembrie ne plasează ca a 3-a forță a județului. Actorii clasici din politică s-au compromis și o fac în continuare, o arată ultimele acțiuni din Parlament și Guvern. Atât pe plan național dar și local, USR își propune să genereze și să implementeze proiecte, strategii, regulamente, cu scopul de a moderniza societatea românească, păstrând valorile fundamentale românești și adoptându-le pe cele europene. Chiar dacă suntem tineri și ne lipsește experiența politică, avem cele mai bune intenții. Cu toții beneficiem de o foarte serioasă pregătire și experiență profesională, pe care vrem să o aducem în politică, în folosul oamenilor.

Ce obiective v-ați propus la conducerea organizației județene?

V.B.: Scopul final este să îmbunătăţim viaţa cetăţenilor. Urmărim o administrare eficientă a resurselor bugetare, care să ofere alegătorilor serviciile de calitate pe care le merită. Putem obţine asta doar prin politici publice transparente, democratice, care să aibă la bază consultarea oamenilor şi să urmărească nevoile și confortul acestora. Ne-am propus să-i atragem alături de noi pe toţi cei care împărtăşesc aceste valori și principii. Dorim să creștem și cred că vom găsi o mulţime de arădeni oneşti şi buni profesionişti, dispuşi să vină în USR. Nu ascund ca îmi doresc să ajungem prima forță politică a Aradului.