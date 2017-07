Interviu, partea a II a, cu consilierul municipal independent Marin Lupaş: „Baloanele electorale ale primarului Falcă se sparg”

Sunt totuși și niște investiții derulate în baze sportive, am avut Cupa Europei la Aruncări Lungi, s-au făcut lucruri bune pe Gloria și în alte zone, cum este fosta ICRTI.

De la Cupa pe care o menționați am rămas cu o minciună marca Falcă: că vom avea două arene renovate. Pe Gloria, unde se atrenează atletiștii noștri, profesioniști și amatori, au reproșat intervențiile precare în pistă și s-au solidarizat când Primăria a vrut să aducă, total neinspirat, fotbalul acolo. Nu mai zic că acea sală putea fi făcută corespunzător, ea fiind acum prea mică pentru a putea fi gazdă de competiții europene la gimnastică. Apoi se știe dezastrul din Subcetate de pe terenul Clubului Sportiv Școlar Gloria. Acolo a fost nevoie să treacă ceva timp pentru ca baloanele electorale ale domnului Falcă, specialist în toate, să se spargă, și constatăm că nu l-a adus la forma inițială așa cum prevedea înțelegerea, iar cei care fac sport pe teren, pe porțiunea accesibilă, acuză că gazonul pare adus de pe câmp! Se discută și de slaba calitate a gazonului de pe arena din Sânnicolau Mic. La ICRTI avem un studiu de fezabilitate de mai bine de 2 ani care prevede un teren sintetic pentru fotbal, dar și alte patru terenuri cu iarbă naturală pentru fotbal. Când se fac toate acestea?! Primăria abia acum lansează licitațiile pe SEAP pentru 2 sintetice și 2 naturale. Am văzut cât de încet se mișcă cu Motorul, cum cred că vor fi făcute celelalte atât de repede? Sunt manipulări. Toate acestea nu pot fi considerate lucruri bune dacă ele nu ajută la scopul practicării sportului în condiții potrivite.

Dar Stadionul Francisc Neuman (UTA)? Este o investiție considerabilă și necesară, credeți că s-a procedat…

…iată că vorbim de stadionul principal al oraşului de parcă ar fi o investiţie secundară, iar asta pentru că şi aici s-a procedat parcă în bătaie de joc! Așa se întâmplă când avem un primar care nu se consultă, nu întreabă pe alții și dă vina pe altcineva pentru eșecurile sale. În primul rând locația aleasă pentru Stadion este greșită. O asemenea structură modernă trebuia ridicată undeva în afara centrului, se putea în Subcetate, iar cel de la UTA îl transformai în zonă ceremonială, doar muzeu poate. Dar Gheorghe Falcă are niște obsesii, de a face din locuri aglomerate zone și mai aglomerate, amintiți-vă de mall-ul pe care vroia să-l ridice în locul Pieței Mihai Viteazul. Din cauza locației deficitare s-au creat probleme suplimentare. Locurile de parcare fiind în strânsă legătură cu numărul de locuri din tribune, așa cere UEFA, am ajuns să tăiem din tribune pentru a ne conforma cu parcarea. Tribunele au avut de suferit și din cauza instalației de nocturnă, o soluție nepotrivită. Dacă întreba pe cei din lumea fotbalului, primarul putea afla că nu mai este căutată, preferându-se în schimb una montată pe acoperișul tribunelor. Și-a dat seama pe parcurs și au făcut modificările în mers. Omul nu se pricepe, se observă și din limbajul său: când au dat gazonul adus de Neumann din Marea Britanie, domnul Falcă spunea că „se va tunde gazonul” și îl va dona, dar de fapt au tăiat efectiv parcela de pământ cu tot cu gazon și au dat-o!

Dar au început lucrările și vom avea, cândva în viitor, o arenă modernă. De ce aveți observații și aici?

Pentru că nu se vrea ceva de bună credință pentru sport și fotbal, iar asta mă doare. Știu sacrificiile care se fac și pe care le-am făcut de-a lungul timpului în acest domeniu. Pentru primar și gașca sa nu contează că promit ceva și apoi își încalcă acele promisiuni. Sunt baloane electorale, ca să nu spun minciuni intenționate. Să ne amintim câte promisiuni și amânări au făcut. Inițial în primăvara lui 2012 s-a anunțat că UTA va avea stadion modern de 8 milioane de euro cu 13.000 de locuri si va fi complet acoperit. Demararea proiectului a întârziat un an, pentru că nu mai era campanie și omul s-a văzut primar în continuare. Anunţul de licitaţie a fost publicat la începutul lui 2013 și retras imediat, pentru a fi aduse modificări la caietul de sarcini și reluată licitația în toamna acelui an, când ni s-a spus că firma are la dispoziţie 3 ani pentru finalizarea lucrărilor, adică sfârşitul anului 2016. Au mai întârziat lucrările din cauza predării amplasamentului în iunie 2014, așa că termenul de finalizare a fost împins înspre vara lui 2017. Apoi au acuzat că nu se primesc bani de la Guvern pentru lucrări; era campanie electorală, Falcă se dorea din nou primar. Abia în octombrie 2016 s-a semnat un parteneriat cu Compania Naţională de Investiţii, pentru anumite fonduri. Lucrările se fac în continuare, aşa cum s-a întâmplat de la început, cu doar câţiva muncitori, mai puţini decât o echipă de constructori ce lucrează la ridicarea unei case obişnuite. În condiţiile acestea e normal ca toată lumea să-şi pună întrebări referitoare şi la termenul „2018” pentru darea în folosinţă a stadionului. După ridicarea tribunelor urmează acele părţi de fineţe, amenajări care să facă posibilă utilizarea arenei. Ce garanţie putem avea că UTA va putea juca în vara lui 2018 pe Francisc Neuman? La felul cum se prezintă lucrurile astăzi, dar şi de la începutul acestei investiţii, eu cred că nu putem avea nicio garanţie.

Credeți că noul stadion putea fi făcut mai bine?

Desigur. Dacă tot au ales o locație greșită, deși au fost sfătuiți să o facă în altă parte, puteau măcar să se concentreze să iasă cât mai bine. După cum am spus mai devreme, se vede clar că nu au avut un plan. Apoi, anul trecut primarul dădea vina pe alții pentru că nu a reușit să facă zona accesibilă, când el trebuia să se asigure că va ajunge la o înțelegere cu proprietarul clădirii grădiniței private ca să fie eliberată zona. Eu nu înțeleg cum nu poate respecta niște angajamente, deoarece pe baza contractelor de închiriere semnate între părți, Primăria e obligată să creeze condiții bune de antrenamente și de joc pentru echipele clubului.

Domnule Lupaș, care considerați că ar fi prioritățile în perioada următoare?

Revenirea din exilul de la Șiria este obligatorie. UTA trebuie să joace anul ăsta în Arad, orice altă locaţie ar fi o ruşine, nu doar pentru echipă ci și pentru administraţie. Dacă Motorul nu va fi gata, asta înseamnă o altă minciună din tolba domnului Falcă. Apoi să primim un termen clar pentru finalizarea stadionului de la UTA și o consecință concretă dacă se încalcă acel termen. Mă gândesc serios să relatez periodic cum se mișcă lucrurile. În calitate de consilier local am dreptul să fiu informat despre stadiul lucrărilor. Iar, cum spuneam, cred că arădenii așteaptă să fac aceste lucruri.

