INTERVIU. Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad. 121 milioane de euro din fonduri euroene, investiți în drumurile Aradului!

1. JURNAL ARĂDEAN. Domnule Sergiu Bîlcea, aproape în fiecare săptămână semnaţi contracte pentru demararea unor lucrări la drumuri. Cum se explică acest ritm al semnării contractelor, care înseamnă şi pornirea lucrărilor?

SERGIU BÎLCEA. Se văd roadele muncii de până acum. În perioada 2016 – 2018 am lucrat la proiecte, perioada 2018 – 2020 va fi dedicată lucrărilor propriu-zise. Avem o strategie bine definită pentru reabilitarea drumurilor judeţene, sunt cu siguranţă cele mai importante investiţii din ultimii 30 de ani. Când am stabilit ca prioritate drumurile judeţene şi am stabilit ca ţintă reabilitarea a 300 de kilometri de drumuri, mulţi au zâmbit şi s-au gândit la un eşec răsunător. Am pus la punct o strategie prin care am stabilit priorităţile de investiţii, vom avea lucrări în toate zonele judeţului. De asemenea, am folosit toate sursele de finanţare: fonduri europene, bani de la Guvern şi fonduri proprii. În perioada următoare, sunt în evaluare alte trei proiecte pe care am mare încredere că le vom câştiga, este vorba despre drumul judeţean Lipova – Şiştarovăţ – limită de judeţ Timiş, drumul judeţean Mişca – Apateu – Berechiu şi Centura de sud est a Aradului.

2. Toată lumea invocă fondurile europene când se caută bani pentru investiţii. Cum se descurcă Aradul în atragerea de fonduri europene?

BÎLCEA. Foarte bine. Doar pentru drumuri am accesat şi vom folosi în următorii ani – suntem în diferite faze – peste 121 de milioane de euro. Este o sumă uriaşă. Putem spune că fondurile europene au salvat investiţiile Aradului în această perioadă, în condiţiile în care Guvernul PSD nu doar că nu a sprijinit proiectele Aradului, dar a tăiat abuziv fondurile noastre pentru investiţii. Se ştie că Aradul a pierdut aproximativ 45 de milioane de euro prin decizia Guvernului şi a parlamentarilor PSD şi că suntem pe ultimele locuri din ţară la alocarea unor fonduri pentru investiţii prin PNDL. Am reuşit că compensăm aceste pierderi prin accesarea de fonduri europene.

3. Puteţi să daţi exemple de astfel de investiţii, ca să vorbim concret?

BÎLCEA. Mult discutatul drum Arad – Şiria – Pâncota – Buteni se realizează din bani europeni. Anul viitor vor porni lucrările pentru acest drum extrem de important. Pentru centura de sud – est a municipiului, care presupune legătura între autostradă şi Vladimirescu, care va scoate traficul din Arad şi Vladimirescu sunt încrezător că vom primi peste 200 de milioane de lei. Proiectul are punctaje mari şi sunt convins că îl vom câştiga. Este un proiect de mare anvergură, care presupune un nou pod peste Mureş, pe care nu îl puteam realiza fără fonduri europene. Mai sunt apoi investiţiile în drumurile transfrontaliere, cu ajutorul cărora reabilităm drumurile din proximitatea graniţei, care deservesc mai multe localităţi pe coridorul Nădlac, Pecica, Curtici, Chişineu Criş.

4. Oamenii văd aceste discuţii, dar şantierele se deschid târziu şi trece mult timp până pot folosi efectiv drumurile…

BÎLCEA. Sincer îi înţeleg, sunt proceduri greoaie, care durează mult timp. Într-adevăr pentru că paşii birocratici iau mult timp, unii oameni au îndoieli cu privire la derularea contractelor şi la finalizare lucrărilor. În plus, pe parcursul lucrărilor efective, se creează un grad mare de disconfort. La final vom constata totuşi că efortul a meritat şi vom avea drumuri mai bune, care vor ajuta arădenii şi economia. Toate aceste investiţii înseamnă şi drumuri mai bune, dar şi noi locuri de muncă pentru arădeni, înseamnă dezvoltare. Arădenii trebuie să fie conştienţi că apartenenţa noastră la Uniunea Europeană ne ajută să accesăm fonduri esenţiale pentru dezvoltare. Vreau să subliniez din nou meritele tuturor celor care lucrează în Consiliul Judeţean, Primărie şi în alte instituţii pentru a obţine aceste fonduri pentru investiţii.

5. Totuşi, Uniunea Europeană este atacată sistematic în spaţiul public, dinspre PSD se sugerează că ne putem descurca şi fără UE…

BÎLCEA. Este o atitudine iresponsabilă, care poate face un uriaş rău României pe termen lung. Cei de la PSD vor să scape de criticile justificate ale oficialilor europeni pe teme ca independenţa justiţiei şi corupţia şi sunt gata să pună în pericol viitorul european al României. Dacă şi comisarul european Corina Creţu a criticat atitudinea Guvernului PSD, deşi este propusă de PSD, vă daţi seama de gravitatea situaţiei. Pentru mine este important totuşi că majoritatea românilor, în special sectorul tinerilor dinamici din mediul urban, au încredere în viitorul european al României.