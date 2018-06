Interviurile Discuţiei secrete. Adrian Schiop: „Urăsc expunerea publică”

Lista invitaților Discuției secrete 2018 și programul complet al evenimentelor pot fi consultate pe discutiasecreta.ro.

CL: Anul trecut, deși ești membru vechi al Discuției secrete, ai venit pentru prima dată la festival. Ce știai, ce ți s-a povestit, ce ai auzit până atunci despre DS?

AS: Era festivalul unde se întâlneau o parte din prietenii mei, într-un cadru să-i zic mai personalizat, mai intim – de la FILIT, care e un festival enorm, lumea nu se întorcea cu faze, însă pe ce se întâmpla la Arad lumea toca un an întreg; gen, mai știi când cutare s-a îmbătat și căuta pisuarul în toaleta femeilor? Etc. Îi invidiam pe cei care ajunseseră acolo, vedeam festivalul ca pe un loc magic al prieteniei – și trebuie să recunosc că anul trecut, când am ajuns și eu, așteptările nu mi-au fost înșelate, m-am simțit foarte bine. În plus, durează 5 zile, ai timp să te reconectezi la oameni pe care nu i-ai mai văzut de mult timp – fie pentru că au plecat din țară, ca Ruxandra Novac, Ionuț Chiva sau Gabi Eftimie, fie pentru că pur și simplu nu te-ai mai văzut cu ei, deși locuiesc în București.

CL: Prin 2004-2005 ai făcut o profeție fenomenală – cei care eram cu tine la masă am râs: un radio de manele cu acoperire națională. Nu știu radioul, dar televiziuni au apărut și au succes. Ce profeție mai faci? Mai au loc de crescut manelele? Sau gata, le-a înghițit mainstream-ul, snobismul, urmează decăderea?

AS: Ca audiență, se cam duc în jos – dar nu mor de foame, stai liniștit, Salam ia tot 8.000 – 10.000 de euro pentru o cântare…. Speranța Rădulescu spune undeva că receptarea manelelor urmează o dinamică în spirală – momente de expansiune în care rup barometrul cultural vs. momente în care se restrâng ca audiență. Momentele de aur ale manelelor au fost ultimii ani ai comunismului – primii ani de după 90 și perioada 1999 – 2008. Acum de pildă se află într-o perioadă de contracție. Faptul că în ultimii ani au devenit dezirabile pentru hipsteri l-aș lua tocmai ca un semn de ieșire din mainstream, că acum manelele nu se mai aud de peste tot și de aceea devin plauzibile ca underground.

CL: Ai un doctorat în manele. Citează niște versuri care fac literatură de calitate.

AS: Inima îmi cere, ochii te doresc,/ Gura te sărută, iar eu te iubesc./ Când sunt supărat și sunt necăjit/ Eu mă uit la tine și sunt cel mai fericit (Sorinel Puștiul).

Departe de mine ai plecat, departe,/ Și de dorul tău inima mă arde,/ Spune-mi tu, iubire, pe unde-ai umblat,/ Spune-mi cine te-a mai mângâiat (Copilul de Aur).

Stau cu frații mei de gât,/ Eu mă-mbăt și-ncep să plâng./ Și am inima voioasă,/ Beau cu frații mei la masă (Copilul de Aur).

Mi s-a dus viața și anii/ Cum se duce la târg banii (Dan Draghici).

CL: La proiecția Soldaților de la Muzeul Țăranului Român au protestat vehement niște ONG-uri religioase. Cum te-ai simțit? Ești confortabil ca filmul să fie selectat pentru proiecții speciale de cinema gay?

N-am nicio problemă cu proiecțiile sub auspicii LGBT – gayi sunt o parte importantă a audienței, sunt eu însumi membru al comunității. În ce privește scandalul de la MTzR, ca marketing, a folosit filmului, l-a făcut vizibil și i-a dat CV bun pentru afară. Cu toate astea, m-am simțit oribil, pentru că urăsc expunerea publică, toată perioada de promovare a filmului a fost o corvoadă, mai ales interviurile la TV. Cu scandalul ăla s-a atins maximul de expunere, că a apărut la majoritatea programelor de știri. Ar fi trebuit să ies cu declarații publice, dar i-am rugat pe cei de la casa de producție să gestioneze scandalul. Au fost de treabă și m-au înțeles, m-au lăsat în pace.

