Interviurile Discuţiei secrete: M. Duțescu: „Aradul e un oraș în care m-aș muta mâine”

Iată al treilea interviu, cel cu M. Duţescu.

CL: Eşti membru fondator Discuţia secretă. Descrie în câteva rânduri experienţa ta în gruparea DS, eventual cea de la festivalul omonim.

MD: Discuția Secretă e direct legată de experiența Clubliterar, și așa a și apărut, ca o regrupare a unora dintre membrii Clubului, când acesta își dădea ultima suflare. Ce cred că a contat atunci este un anumit radicalism bun al celor care s-au trezit incluși (cred) de tine pe Discuție, în dimineața de după măcel. A se înțelege: toate astea erau chestii care se întâmplau, cum se zicea pe vremuri, pe niște portaluri de Internet. Deci n-a murit nimeni pe bune, nu s-a zbătut nimeni în agonie la propriu, decât poate sufletește, de la vorbe și prostioare răspândite online. Așadar, m-am trezit și eu în acest grup secret, alături de cei cu care îmi făcea oricum cel mai mult plăcere să interacționez când eram pe Club. Selecția, revin, cred că chiar tu ai făcut-o. După ce am consumat dispariția Clubului, vorbind între noi câte-n lună și-n stele, invenția Festivalului a apărut firesc, îmi aduc aminte, deși nimeni nu credea cu adevărat că chiar va lua amploarea pe care o are azi – și pe care, mi se pare, a țintit-o încă de la prima ediție. Eu am fost din doi în doi ani, fiindcă în ceilalți ani am avut de fiecare dată câte un bebeluș în casă și mi-a fost pur și simplu jenă să mă fofilez câteva zile din casă, oricât de tare mi-aș fi dorit.

CL: Păi da, într-un top făcut în glumă pe Discuţie, ai fost declarat cel mai realizat membru al grupării: arhitect de succes, predai la Universitatea de Arhitectură, ai trei copii, ai luat şi premii pentru cărțile tale. Iar ţie, de fapt, îţi place să proiectezi despre tine o imagine de golănaş, aproape cocalar (?). De unde vine asta? De la autoironie? Din fibra ta teleormăneană?

MD: Nu sunt un arhitect de succes. Adică sunt doar în măsura în care până acuma am tot încercat să nu fac mizerii și să umplu orașul de clădiri penibile. Dar de la asta și până la succesul real, consistent, e cale lungă. La Arhitectură predau din același motiv pentru care scriu și literatură: din nevoia de a echilibra totuși amărăciunea care vine odată cu „succesul” despre care ziceai. Imaginea de golănaș, pe de altă parte, e tot o contraofensivă periodică, care-mi vine automat atunci când sunt tras prea tare în partea cealaltă: Oh, dar tu ești așa un băiat minunat, arhitect de succes, profesor la facultate!, ai o familie minunată, copiii… Ce să mai, ferice de cin’ te-a luat și felicitări părinților, că te-au crescut așa frumos! Ei, iată că nu m-au crescut așa frumos.

CL: Ce le citeşti copiilor? Ce cărţi ai recomanda?

MD: Mie îmi place realismul, și când scriu, și când citesc. Realismul cât mai puțin magic, ca să fiu mai exact. Asta îmi place să le citesc și copiilor, deși majoritatea cărților pentru copii sunt niște bolboroseli infinite despre personaje ireale și animale care vorbesc, și tot așa. E greu să le faci față, le mai citesc și din alea, unele sunt drăguțe, dar nu se compară cu – să zicem – „Din ținuturi îndepărtate”, de Ghenadi Sneghiriov. Asta e o carte pe care am citit-o de sute de ori când eram copil și pe care am găsit-o de curând într-un anticariat, le-am citit copiilor mei din ea și le place enorm, mă pun să le citesc în fiecare seară – deci intuiția mea funcționează. Sau o fi doar genetică.

CL: Ca arhitect, cum ţi se pare Aradul?

MD: Este un oraș în care m-aș muta de mâine, dacă eu și soția am avea joburile pe care le avem în București. Cel mai mult îmi place relația pe care o are cu Mureșul – că, din centrul orașului, în 5 minute ajungi în mijlocul naturii.

Cine este M Duţescu

Arhitect de profesie, M. Duţescu (n. 1979, Alexandria), a debutat în 2010 cu volumul de poezie şi toată bucuria acelor ani trişti (Editura Cartea Românească). În 2014, el a revenit cu un al doilea volum de poeme, franceza un avantaj (Editura Pandora M), dar şi cu un roman, Uranus Park, apărut la Editura Polirom, pentru care a primit titlul de tânăr prozator al anului 2014. La Discuția secretă va citi sâmbătă 9 iunie, la Cafeneaua literară Joy’s, alături de Diana Geacăr, Vlad Moldovan, Filip Florian și Miron Zownir.