Interviurile Discuţiei secrete: Stefano Calligaro: „Scriu poezii pentru că nu-mi place poezia, mă irită”

Iată al patrulea interviu, cel cu Stefano Calligaro.

CL: Vii pentru prima dată la Discuția secretă. Ce știai despre festival înainte?

SC: Să fiu sincer, „Discuția secretă” a fost atât de „SECRETĂ” pentru mine, încât n-am știut nimic de ea până când n-am auzit persoane (prieteni) amintind-o. Dar, chiar și atunci… Nu mă prea interesează “chestiile secrete”, așa că n-am fost atent la ce se discuta. Apoi, într-o bună zi, i-am citit Dariei (galerista mea și o tipă faină din Cluj) câteva rânduri pe care le-am scris pe telefon și ea mi-a spus “Ar trebui să vorbești cu Cătălin… ar trebui să citești astea la Discuția Secretă”. De vreme ce nu-l știam pe Cătălin și Discuția Secretă, nu i-am dat prea multă atenție nici Dariei. Acum câteva luni însă, mi-am citit nimicurile unui alt prieten și (alt) galerist (de data asta din Arad), Sorin… după ce mă ascultă răbdător, îmi spune: “Ar trebui să vorbești cu Cătălin… ar trebui să citești astea la Discuția Secretă”… Deci am tastat “Cătălin Discuția Secretă” în Google… și totul părea foarte kool!

CL: Pe unde ai mai fost invitat, pe unde ai mai expus în ultimii ani?

SC: Ca să-mi citesc scrierile: nicăieri… nimeni nu m-a invitat să citesc până acum. Probabil că există un motiv pentru asta: nu sunt destui oameni care doresc să audă un italian citind chestii în engleză…

Oamenii mă invită de obicei în expoziții, în galeriile lor, ca să arăt lucruri pe care le fac cu mâna mea sau cu alte unelte (asta mă face foarte fericit); ei numesc asta “artă“. Chiar acum am câteva lucrări la Kunstverein Lagenhagen, un muzeu din Hanovra, în Germania; anul trecut am făcut acolo o expoziție care se numea “Cum să te piși în public”. Expoziția de acum se cheamă altfel.

În afară de spațiul ăsta, arăt lucruri și în alte părți: în galeria SABOT din Cluj; în MELANGE, o altă galerie foarte kool din Köln; la Art-O-Rama în Marsilia (unde, împreună cu Radu și cu Sorin, galeristul din Arad de care vorbeam mai devreme, am câștigat un turneu de petanque și o sticlă de Ricard) și în alte locuri suficient de interesante încât să mă invite pe mine să expun.

CL: Într-o poezie scrii că ești prea sărac pentru Londra și prea cool pentru Berlin. Așa că locuiești și lucrezi la Cluj. Cum ți se potrivește Clujul?

SC: În ultima vreme, oamenii au început să deschidă cafenele faine în Cluj, unde se prepară cafea cu adevărat bună și nu foarte scumpă. Nu știu dacă pot face reclamă aici, dar există un loc mic, aproape de centru, în care pot bea un cappuccino fantastic cu 5 lei. (Asta mă face fericit).

Îmi place cuvântul “potrivește”; e un cuvânt frumos; românii îl folosesc când își cumpără haine – nu-i așa?

Nu știu dacă Clujul “mi se potrivește” sau dacă “se potrivește pe mine”, dar sunt aici așa cum am spus… Sunt prea sărac pentru Londra (și alte Orașe închipuite) și prea kool pentru Berlin.

CL: Privești cu suspiciune textele artiștilor. Atunci de ce scrii poezii?

SC: Nu-mi place poezia; poate că mi-a plăcut cândva, când eram copil. Cred că eram încă la școală, dar acum nu-mi amintesc dacă îmi plăcea poezia pentru că-mi plăcea poezia sau pentru că-mi plăcea de profesoară… era vremea pubertății și, când era vremea pubertății, îmi plăceau tot felul de alte apariții cu pulpe dezvelite și cu decolteu. Ți-am răspuns la întrebare?

Cu alte cuvinte: scriu poezii pentru că nu-mi place poezia, mă irită, sunt condus de iritație…

CL: Cum îți imaginezi că e Aradul?

SC: Un loc cu multe case și un bar unde pot bea o cafea bună.

Cine este Stefano Calligaro

Stefano Calligaro (n. 1976, Friuli, Italia) este un artist plastic care trăiește și lucrează la Cluj-Napoca. Este reprezentat de Galeria Sabot. Expoziții personale în Italia (Milano, Bologna, Roma etc.), România (Cluj-Napoca), Germania (Stuttgart, Hamburg), Belgia (Antwerp, Bruxelles), Olanda (Haga) etc. La Discuția secretă 2018 semnează imaginea ediției și citește în seara de joi, 7 iunie, la Cafeneaua literară Joy’s, de la ora 23.30, alături de Elena Vlădăreanu, Ștefan Baghiu, Adrian Schiop și Attila Bartis.