Între premieră şi record

ARAD. „Foarte surprinsă am fost când mi-am văzut numele în ziar, că niciodată nu am mai câştigat nimic. Am mai citit încă o dată: la numărul ăsta, pe aceeaşi stradă sigur nu mai stă altcineva. A fost o mare, mare surpriză!” – a spus vizibil emoţionată arădeanca Elisabeta Voinea la întâlnirea de joi cu câştigătorii Premiilor de fidelitate Jurnal arădean din luna martie. La fel ca ea, şi Emilia Catici din Arad a câştigat pentru prima dată la concursul destinat abonaţilor.

Elena Ianculescu şi Maria Ardelean, ambele din Lipova, au câştigat pentru a doua oară la Fidelitate. Amândouă au fost reprezentate de nepoţi la ridicarea premiilor de câte 200 de lei. „Mami a sunat-o să-i spună că a câştigat, dar nu a crezut până nu s-a dus să vadă şi ea ziarul” – a relatat Marius Ianculescu. Adrian Brădean, nepotul Mariei Ardelean, a scris câteva versuri pentru a marca cel de al doilea câştig al bunicii sale: „Mulţumim Jurnalul arădean/ Pentru că a fost ceva spontan/ Şi a câştigat bunica mea/ Un premiu pe care şi-l dorea.”

Peste Gavrilă Curt din Archiș norocul a dat pentru a patra oară. „Dar pentru prima dată anul acesta” – a ţinut să precizeze fidelul, care a mai spus că nu i-a venit să creadă când a văzut că a câştigat. Ce să mai zică, atunci, Aurel Moț din Peregu Mare, care se află la al şaptelea Premiul de fidelitate? El povesteşte doar că, dacă nu l-ar fi bătut la cap nevasta să trimită talonul de participare la concurs, nu ar mai fi trăit bucuria celui de-al şaptelea câştig. Dar oare cum o fi să câştigi pentru a opta oară? Vă vine, nu vă vine să credeţi, a trăit pe pielea lui acest sentiment Pavel Lavrinyecz din Țipar! Profesor pensionar în vârstă de 77 de ani, el şi soţia lui citesc ziarul zilnic, iar apoi discută pe marginea articolelor. „Tot ce ne interesează e cuprins în Jurnal arădean” – spune norocosul fidel.

Ce fac cu banii

Aurel Moţ va folosi cei 200 de lei de la Jurnal arădean la investiţia pe care o face în reamenajarea sălii de baie. Pavel Lavrinyecz contribuie cu aceeaşi sumă la refacerea danturii soţiei. Gavrilă Curt pune banii deoparte pentru a-şi achiziţiona aparatul auditiv de care are nevoie. Emilia Catici va folosi banii de sărbători, dar se gândeşte şi la nepoţelul său. Elisabeta Voinea e hotărâtă: „O să-mi fac un cadou – flori şi o tablă mare de ciocolată”.