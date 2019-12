Între șanțuri și noroaie până-n gât, la Podgoria

Arad. Disperare printre arădenii care locuiesc la blocurile din Piața Caius Iacob. Nu au mai văzut reabilitare din anii ´80. Acum, însă, de câțiva ani, sunt terorizați de echipele de muncitori. Iar poveștile lor cu muncitori nu sunt dintre cele mai frumoase. Grădinile le sunt sparte sistematic, plantele omorâte, au apărut foarte multe șanțuri și mai mult noroi, peste tot sunt buldozere, excavatoare numai că doar din când în când apar şi muncitorii pe șantier. Este vorba de blocurile situate pe strada Udrea, precum E și D, dar și cele din Piața Caius Iacob, cele cu fața către stația de autobuz de la Podgoria.

Acum doi ani, alte șanțuri

În urmă cu doi ani de zile, tot terenul dintre aceste blocuri a fost spart, au apărut zeci de șanțuri și câțiva muncitori. Pe atunci, una dintre firmele contractate de compania RCS & RDS în cadrul megalucrării începute în primăvara lui 2017, lucrau la introducerea sub pământ a tuturor cablurilor burdușite în tercut pe stâlpi. Cablurile au ajuns sub pământ și totul a revenit la normal. Doar pentru scurt timp însă. Pentru că, de această dată, a venit rândul celor de la E-Distribuție (curent) să sape alte șanțuri pentru a introduce tubulatura, în care vor intra, sub pământ, cablurile electrice.

Din nou cu muncitorii la scară

Cât de gravă este pentru locuitorii de aici situația? Ne rezumă Valentin B., reprezentantul locatarilor din zonă cu care ne-am întâlnit: de două săptămâni muncitorii nu au mai dat pe șantier, deși vremea a fost destul de prietenoasă. „Cât va mai dura acest calvar pentru noi? Ne umplem de noroi până în gât. De ce nu sunt afișate bannere cu specificul lucrării și timpul alocat, așa cum spune legea? Când vor reabilita și această zonă ultracentrală, care din anii 80 este și a fost tot timpul cârpită? Îi rugăm pe cei de la Primăria Arad să verifice aceste lucrări, să îi oblige să ne înștiințeze așa cum este normal și firesc. Trimiteți controale și verificați fiecare lucrare căci sunteți plătiți din banii noștri”, ne spune B. Valentin.

La mijlocul lui decembrie, gata

Am luat legătura cu reprezentanții Palatului Administrativ pentru a afla mai multe detalii. Răspunsul a fost unul cât se poate de sec dar la obiect: lucrarea va fi terminată curând. „Constructorul a dat asigurări că până la mijlocul lunii decembrie va aduce la stare inițială toate zonele afectate de lucrările de refacere a rețelei electrice”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon.ro Ralu Cotrău – purtătorul de cuvânt al Primăriei Muncipiului Arad. Vom urmări îndeaproape aceste lucrări.

Unde este bannerul informativ?

Noi mai ridicăm câteva semne de întrebare pentru cei responsabili din Primăria Arad. De ce această lucrare nu beneficiază de banner informativ cu perioada de execuție și tipul lucrării? A fost până acum cineva din primărie să verifice cum lucrează această societate subcontractată de E-Distribuție, a cărei muncitori au lipsit două săptămâni de pe șantier, iar în unele zone dintre blocuri și mai bine de o lună de zile?

