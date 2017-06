Învingătoare merituoasă

Despre performanţa „şoimilor” a vorbit preşedintele Radu Pop: „Pot spune că sunt un președinte de club împlinit. Acum cinci ani, când am repornit clubul din Lipova, alături de domnul primar, Mircea Jichici și consilierii de atunci, ne-am propus ca pe termen mediu, cinci-șase ani, să reușim să promovăm în Liga 3-a. Primul pas l-am făcut, câștigând campionatul. Nu vreau să mă laud, dar am depus eforturi mari pentru această reușită. Nu doresc să omit și meritele fostului antrenor, Marius Grad, am o relație foarte bună cu el, este prietenul meu, dar acesta e fotbalul. Acum sunt alții și au reușit. Am crezut în noi și, mai important, am crezut și ne-am rugat la Dumnezeu să ne ajute. Pentru că un campionat se câștigă și cu sufletul, ne-am ocupat și de acest aspect și vreau să-i mulțumesc părintelui Valentin Herbei, de la biserica din Buhani, care s-a rugat tot timpul pentru noi și iată că am izbândit. Mai sunt trei finale, Cupa României și două meciuri de baraj. Ne-am dorit eventul, suntem aproape, iar la baraj vrem să reprezentăm Aradul cu cinste”.