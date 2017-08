Învingător din Ucraina la Festivalul de șah

Marele maestru român Andrei Istrățescu, favorit nr. 2, a condus în clasamentul provizoriu, până înaintea ultimei runde, dar a trebuit să cedeze titlul, fiind obligat să facă remiză cu tânărul Mihnea Costachi, cel care i-a pus serioase probleme învingătorului din ediția 2016.

În urma acestui rezultat, Andrei Istrățescu, cu 7 puncte, obține locul doi. Pe locul trei, a fost marele maestru român Szabo Gergely, tot cu 7 puncte, dar cu un coeficient de departajare inferior.

Au participat la această competiție 245 de jucători din 17 state din Europa, Asia și America.

Organizatorii ediției a X-a a festivalului au fost ACS Șah Club Vados Arad (președinte Alin Câmpeanu), în parteneriat cu Consilul Local și cu Consiliul Județean Arad.

În afara turneului principal, festivalul a mai cuprins un turneu pentru jucătorii cu Elo sub 1600 cu omologare FIDE și două turnee de copii (sub 8 și sub 10 ani) cu omologare FR Șah, dar și o cupă a presei, podiumul fiind ocupat de Nicolae Haas (Jelen), Vlad Sârb și Marius Herța (Sportsin).