Invitații Dilemei vechi

Conferințele Dilema veche, titulatura sub care se defășoară la Arad, între 3 și 7 aprilie 2019, ediția a V-a a Festivalului de științe umaniste, vor aduce în fața arădenilor nouă personalități ale culturii române contemporane, după cum anunță organizatorii.

Astfel, Daniel Funeriu va conferenția pe tema „Europa vs. Opinie vs. Prostie”, Augustin Ioan le va vorbi arădenilor despre arhitectura (post)colonială, conferința purtând titlul „Out of Africa?/ arhitectura colonială ca patrimoniu controversat”, Toader (Theodor) Paleologu va vorbi despre „Europa miturilor antice”, Sever Voinescu despre „Visul lui Pavel și Îngerul cel Nou – două Europe care nu pot să facă una”, Mircea Vasilescu va pune întrebarea „Cultură națională sau cultură europeană? Despre ce vorbim atunci când nu ne înțelegem”, Teodor Baconschi va aborda un subiect deopotrivă cultural și geopolitic în conferința „Moștenirea lui Samuel P. Huntington. Este faptul religios cauza incoerenței europene în secolul 21?”, Horia-Roman Patapievici va pune în oglindă tema generală a conferințelor, vorbind despre „Europa versus Europa”, iar Andrei Pleșu, într-un dialog cu Sever Voinescu, va vorbi despre „Anti-europenismul european”.

Concert de pian

De asemenea, invitat în festival va fi și pianistul Andrei Vieru, care va susține un recital cuprinzând Partita no. 6 în mi minor BWV 830 – J.S. Bach, 6 momente muzicale Schubert, Prelude&Fugue (Preludiu și Kyrie) Bach-Mozart.

Şi alte evenimente

„Acestor evenimente organizatorii le vor adăuga și alte momente publice: întâlniri cu elevii, lansări de carte, mese rotunde. Orarul pe ore și zile, ca și locul desfășurării tuturor acestor momente va fi comunicat din timp de către organizatori. Intrarea va fi liberă la toate evenimentele”, anunță cei de la Grupul de Management și Mediere Culturală, parteneri în organizarea evenimentului.

A cincea ediţie

Festivalul de științe umaniste, desfășurat la Arad între 3 și 7 aprilie 2019, a cărui a cincea ediție se desfășoară sub titulatura Conferințelor Dilema veche, este un eveniment finanțat de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad, organizat în parteneriat cu GMMC și revista Dilema veche, cu sprijinul Filarmonicii de Stat Arad, Radio România Cultural, Volanul SA și Grup West.