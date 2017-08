Ioan Nuţu Herbei (primar Moneasa): „Parada Clătitelor a fost o reuşită, cu toată opoziţia PNL şi CJA”

„La finalul săptămânii trecute, în staţiunea Moneasa au venit zeci de mii de turişti. Nu i-a adus nici Falcă, nici Cionca şi nici PNL-ul – aceştia punând beţe în roate, prin diferite metode, organizării unui festival reuşit. În urmă cu un an de zile, la precedenta ediţie a Paradei Clătitelor, mai mulţi domni din PNL m-au atacat şi au susţinut că nu pot gestiona comuna şi că doar ei deţin soluţia salvatoare pentru a readuce turiştii la Moneasa. În plus, acum un an, cei de la CJA ne-au sabotat sonorizarea pentru a se face doar ei auziţi la acel eveniment. De atunci a trecut un an, iar Consiliul Judeţean Arad, instituţie condusă de liberali, nu a mişcat vreun deget pentru a ajuta Moneasa. A fost doar gura de ei, doar dorinţa de a atrage atenţia asupra lor, de a se autoproslăvi şi de a deturna evenimentul în plan propagandistic. Nu au alocat fonduri, nu au dorit să modernizeze drumurile care duc spre Moneasa, nu ne-au dat bani pentru această Paradă a Clătitelor. Mai mult, pe lângă faptul că nu au dorit să ne ajute, au făcut tot posibilul pentru a ne încurca. De exemplu, au cerut interzicerea unor standuri la care se serveau clătite. Cu toată această opoziţie din partea lui Falcă şi Cionca, Parada Clătitelor din acest an a adunat zeci de mii de oameni la Moneasa. A fost o dovadă a faptului că ştim să atragem lumea cu asemenea evenimente, fără a veni cineva de la CJA pentru a ne da lecţii”, a spus Ioan Nuţu Herbei, primarul comunei Moneasa.