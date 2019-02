„Iohannis a blocat investițiile din județul Arad”

Decizia luată de președintele României, Klaus Iohannis, de a contesta la Curtea Constituțională bugetul de stat pe 2019, este catalogată de Dorel Căprar, președintele PSD Arad, ca fiind un act prin care „a blocat întreaga Românie”.

„Niciodată în istoria României nu a fost un președinte care să blocheze bugetul național. Iohannis nu vrea ca România să meargă bine pentru că nu va mai avea șanse la prezidențiale și e dispus să-i facă pe români să sufere pentru câștigul său electoral. Practic, prin această decizie iresponsabilă, Klaus Iohannis a blocat România. Investițiile din toată țara sunt blocate, inclusiv cele din județul Arad, fie că vorbim de proiectele primăriilor, consiliului județean, de pasajul de pe centura Aradului, de drumurile naționale, de modernizarea spitalelor, de construcția de școli și grădinițe, de extinderea rețelelor de apă și canalizare. Am avut discuții în ultimele zile cu primari din județ, de toate culorile politice, și toți s-au plâns de modul în care Klaus Iohannis acționează în goana după al doilea mandat. Primarii stau și așteaptă bugetul, pentru a știi pe ce se bazează, ce fel de investiții vor demara în acest an și câte vor putea fi duse la bun sfârșit. De asemenea, creșterea alocațiilor pentru copii ar fi trebuit să aibă loc la 1 martie, dar demagogia și populismul deșănțat al lui Iohannis au blocat și această inițiativă. Președintele spune că bugetul propus de PSD-ALDE nu este bun, încercând să-și motiveze astfel gestul inconștient. Dacă acest buget e prost, cum a putut Iohannis să aprobe bugetul Guvernului Cioloș, care prevedea cu zece miliarde de lei mai puțin la Educație față de bugetul de anul acesta, cu 16 miliarde de lei mai puțin la Sănătate față de 2019 și cu zece miliarde mai puțin pentru comunitățile locale, în comparație cu bugetul PSD-ALDE ? Este evident că demersul președintelui nu are nicio legătură cu modul în care s-a elaborat bugetul pe 2019, ci este unul pur electoral și în același timp un act deliberat de blocare a economiei naționale“, declară deputatul PSD Arad Dorel Căprar.