Ion Țiriac îl vede pe Copil în Top 20 ATP!

Ţiriac este de părere că Marius Copil, cel mai bine clasat român în momentul de faţă, poate ajunge în Top 20 mondial. „De Marius Copil ştiam toţi. El serveşte cu 240 km pe oră, e destul de mobil pentru înălţimea lui, are un caracter ca lumea şi aşa mai departe. Dar eu nu ştiu de ce nu a făcut saltul până acum. A avut un an foarte bun, e adevărat, dar atenţie să nu vină potopul la băieţi. Pentru că eu nu ştiu cine e al doilea jucător român, nici al treilea şi nici al patrulea. Şi nu ştiu nici dacă sunt atâţia. Iar dacă am ajuns în halul ăsta înseamnă că suntem sărăcuţi de tot. Copil mai are 3-4 ani, dacă se structurează mai bine la gândire ajunge în primii 20. Eu întotdeauna am spus că e bun de primii 20 în lume”, a spus fostul tenisman în cadrul unui eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 5 ani de la inaugurarea Ţiriac Collection, prima galerie privată deschisă publicului în România.