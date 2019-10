Ionel Ciupe: „Atenție la întocmirea bugetului”

Arad. Consilierul local municipal Ionel Ciupe avertizează Primăria Arad asupra faptului că bugetul pe anul viitor trebuie construit din timp și cu multă aplecare, pentru a susţine cele mai importante necesităţi ale oraşului. „Ştiu că vine un an electoral important pentru toţi jucătorii politici şi că se va încerca organizarea a cât mai multe evenimente dedicate publicului larg, dar dezvoltarea pe termen lung a oraşului nu stă în chermeze şi festivaluri, care cum vin, aşa şi trec, ci în investiţii care să dea plus valoarea Aradului. Acum, când se lucrează la bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pentru anul viitor, cei îndrituiţi trebuie să aibă mereu în faţa ochilor nevoile şi solicitările arădenilor şi investiţiile care se impun pentru oraş”.

Ionel Ciupe crede că printre priorităţile care trebuie să beneficieze de atenţia Primăriei în anul care vine şi către care trebuie alocate fonduri se numără „realizarea unui sistem de încălzire eficient, care să nu supravieţuiască prin subvenţii din ce în ce mai mari de la buget şi prin inginerii de scurtă durată, care se vor dovedi la final păguboase pentru Arad. Totodată, trebuie investiţi bani în curăţenia oraşului, pe toate palierele, şi în întreţinerea şi creşterea numărului spaţiilor verzi, trebuie să ne ocupăm îndeaproape şi să găsim soluţii pentru a veni în sprijinul proprietarilor în vederea reabilitarea clădirilor importante din Arad, cu care ne mândrim, şi neapărat trebuie să punem deoparte, pentru anul viitor, banii necesari cumpărării Teatrului Vechi. Şi, nu în ultimul rând, trebuie să alocăm bani însemnaţi pentru cel puţin o investiţie care să schimbe faţa oraşului şi cu care Aradul să iasă în evidenţă, să revină la faima de altădată, iar o astfel de investiţie este, aşa cum am punctat deja, realizarea unui Aqua Park de ultimă generaţie pe ştrand”.

Fără scuze

Alesul mai precizează și că „desigur, administraţia şi consilierii locali ai puterii o să-mi spună că banii trebuie îndreptaţi în primul rând spre funcţionarea Primăriei şi a Aradului, pe obiectivele care deja sunt în derulare, cum ar fi proiectul de regenerare urbană ori stadionul UTA, şi vor vorbi desigur de banii pe care Guvernul i-ar fi tăiat Aradului fără drept, ca scuză pentru nerealizarea investiţiilor pe care le propun eu aici. Numai că ce am propus eu acum sunt investiţii elementare, pe care orice gospodar trebuie să le facă dacă vrea ca şi <casa> lui să arate precum cele din vecini, şi mă refer aici la Oradea sau Timişoara, ori Cluj. Pentru astfel de investiţii e posibil să te vezi nevoit să intri şi în rezervele bugetare, sau să gândeşti modalităţi de a aduce mai mulţi bani la buget, să atragi de pildă fonduri europene cât mai multe. Astfel de investiţii gândite pentru arădeni nu trebuie să îşi găsească scuze ieftine pentru a nu fi realizate, ci trebuie să beneficieze de tot efortul administrației. Gospodarii adevăraţi sunt cei care ştiu să facă mult din puţinul pe care îl au, pentru că altfel, cu banii pe masă, toţi ar fi potriviţi să conducă un oraş. În plus, Aradul are suficiente fonduri pentru a realiza puţinele deziderate ale arădenilor, care nu sunt pretenţioşi şi sunt şi unii dintre cei mai buni şi prompţi contribuabili: curăţenie, clădiri renovate, parcuri şi un loc în care să-şi petreacă timpul liber şi cu care să se poată mândri”.

În încheiere, consilierul local Ionel Ciupe, solicită încă o dată Primăriei „să plece urechea la dezideratele locuitorilor Aradului acum, când se conturează bugetul pe anul viitor”.