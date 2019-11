Ionel Ciupe cere implicare pe buget!

ARAD. „Trebuie să gândim bine fiecare mișcare, să drămuim fiecare ban al arădenilor și să planificăm fiecare investiție cu cap pentru ca acestea să aducă plus valoare orașului”, este de părere consilierul local municipal Ionel Ciupe. Alesul crede că acesta este un moment important pentru Aradul anului 2020, un moment al deciziilor, pentru că acum se lucrează la buget. „Toți consilierii trebuie să fie implicați în elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Municipiul Arad și toţi trebuie să punem umărul la concretizarea unui buget care să corespundă nevoilor arădenilor şi celor de dezvoltare a oraşului. Ca atare, voi încerca să mă implic atât de mult cât îmi stă în putere la construirea unui buget care să vină în beneficiul arădenilor. Sper că vocea mea va conta, pentru că reprezint un număr important de alegători, iar ceea ce voi propune vine ca un rezumat al nevoilor pe care aceștia mi le-au transmis de-a lungul ultimilor trei ani. Voi milita, așa cum am făcut și până acum, pe sprijin direct pentru reabilitarea imobilelor din centrul Aradului, fie că ele aparțin statului, fie privaților, pentru simplificarea condițiilor de accedere la acest sprijin și pentru simplificarea birocrației aici. Toate acestea, dublate de demararea procedurilor de achiziționare a Teatrului Vechi. Voi insista, de asemenea, așa cum am afirmat în repetate rânduri, pentru alocarea de fonduri pentru realizarea unui vis mai vechi al arădenilor: un Aqua Park pe Ștrandul Neptun. Sunt convins că și alți consilieri sunt de acord cu propunerile mele, pentru că astfel de proiecte sunt cele care vor ridica Aradul și am convingerea că și primarul Călin Bibarț este de acord cu aceste direcții, asupra cărora am văzut mai nou aplecare”, a declarat Ionel Ciupe.

Consilierul municipal a mai insistat și pe alte câteva domenii asupra cărora va atrage atenţia la momentul elaborării, dezbaterii și votării bugetului. „Voi milita pentru alocarea unei importante sume de bani pentru identificatea de soluţii în decongestionarea traficului şi pentru punerea pe picioare a unei soluţii viabile pentru eliminarea ambuteiajelor din Zona Industrială Nord, o problemă rămasă pe mai departe extrem de spinoasă în Arad și care nemulțumește mii de arădeni care lucrează în acea zonă. Nu trebuie uitate (și bănuiesc că Primăria Arad nu va neglija) nici sumele alocate pentru curățenia orașului, pentru că aceasta este principala carte de vizită a orașului. Știu că executivul local are în plan și realizarea de parcuri și parcări, o necesitate pentru un oraș în plină creștere și dezvoltare și consider că acest deziderat trebuie să se regăsească şi el cu o sumă importantă în bugetul local. Voi opta oricând pentru mai puţine petreceri şi sărbători şi pentru mai mută curăţenie, ordine şi modernizare, iar aceasta este direcţia pe care îmi propun să merg la momentul la care se va discuta bugetul Aradului pentru anul viitor”.

La final, consilierul local Ionel Ciupe spune că are în plan încă o investiție majoră în oraș care ar urma să aducă, în opinia sa, beneficii nesperate orașului, „dar asupra acestui proiect al meu voi reveni în viitorul apropiat”.