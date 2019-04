Ionel Ciupe: „Nu ne putem juca cu selectarea gunoiului”

Colectarea selectivă a gunoiului este o problemă care trebuie luată foarte serios în seamă dacă vrem să avem un mediu sănătos în Arad și un oraș curat. Aceasta este convingerea consilierului local municipal Ionel Ciupe. Alesul municipal doreşte să precizeze motivele pentru care s-a abţinut de la votul proiectului de hotărâre „privind aprobarea Studiului de fundamentare privind decizia de concesionare a activităţii de sortare a deşeurilor reciclabile şi exploatarea Staţiei de Sortare Arad, din cadrul Sistemului Integrat de Gestionare a Deșeurilor din Județul Arad”, considerând că arădenii trebuie să ştie cum votează cei pe care i-au ales şi de ce.

„Din păcate, lipsa de profesionalism şi indiferenţa ne afectează pe toţi, iar într-o chestiune atât de delicată cum e cea a gunoiului menajer ne poate pune în primejdie sănătatea. Acesta este unul dintre motivele care m-au determinat să mă abțin de la votul proiectului privind concesionarea activităţii de sortare a deşeurilor reciclabile şi exploatarea Staţiei de Sortare Arad. Nu putem vota ceva într-un domeniu atât de important fără să fim în cunoştinţă de cauză. Şi nu am fost. În proiectul de hotărâre se spune că <se aprobă studiul de fundamentare cu anexele> cu privire la concesiune, un document pe care nu l-am primit pentru a-l studia. Tot ce am primit legat de acest proiect sunt doar trei pagini care includ textul proiectului, expunerea de motive şi raportul de specialitate. Studiul care stă la baza acestui proiect nu ne-a fost remis. În acest sens, am şi intervenit în cadrul şedinţei CLM Arad, precizând faptul că acest studiu nu ne-a fost remis. Din păcate, după ce am primit asigurări false de la secretarul CLM că studiul ne-a fost trimis pe mail, deşi colegii consilieri au confirmat faptul că acesta lipseşte, şi nimeni nu a mai făcut nimic, s-a trecut la vot. Puteau să ni-l trimită încă o dată pe mail sau să ne aducă un exemplar în şedinţă. Fără să ştii ce conţine exact studiul, ce stă la baza acestui proiect, mi se pare neavenit să votez în numele şi pentru siguranţa arădenilor. Şi spun acest lucru în condiţiile în care problemele legate de colectarea selectivă în Arad sunt cu duiumul. Aveam şansa acum să pornim cu dreptul acest capitol important al colectării şi treptat să ne aplecăm şi asupra problemelor de colectare selectivă din teren. Din păcate, mi-e teamă că nu se vrea acest lucru în condiţiile în care normalitatea într-un oraş european în care colectarea gunoiului se face civilizat necesită timp, studiu, informare non-stop, transparență şi multă muncă. Iar nouă ne lipsesc toate aceste coordonate. Am primit nenumărate sesizări din teren, de la cetăţenii Aradului, legat de modul în care se face colectarea selectivă. Oamenii mi-au spus că, deși încearcă să facă o selecție a gunoiului, atunci când vin cei care adună gunoiul îl aruncă pe tot, indiferent de conținut, în aceeași mașină, selecția fiind ratată în pofida eforturilor lor. Asupra acestor probleme trebuie să ne aplecăm, cu transparență și dorința de a le rezolva, nu prin opacitate, secretomanie și proiecte votate la foc automat fără asumarea reglementărilor care le conțin. Stația de sortare e punctul final al colectării, șansa ca acest timp de colectare să se realizeze cât mai bine cu putință. Pe lege, cu transparență. Cred că oamenii ne-au trimis în Consiliul Local Municipal să le apărăm dorințele și interesele, nu să ridicăm doar mâna”, precizează consilierul local municipal Ionel Ciupe.