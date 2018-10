Ionuţ Popa: „A răsărit Soarele şi pe uliţa noastră”

La final, tehnicianul echipei arădene, Ionuţ Popa, a spus: „Victoria este pe deplin meritată, mai ales după ceea ce am arătat în repriza a doua. Am dominat autoritar mai ales după primirea golului și, în cele din urmă, a răsărit soarele și pe ulița noastră. Era important să scăpăm de frustrarea jocurilor bune, neurmate de rezultate pozitive. Chiar dacă avem și reproșuri legate de jocul din prima repriză, băieții merită felicitați pentru reacția avută când au fost conduşi. Au crezut cu toții în această victorie, iar Dumnezeu ne-a ajutat și pe noi. Cei de la Pandurii chiar ne-au felicitat după meci, au spus că am fost cea mai bună echipă cu care au jucat până acum în Liga 2-a. Chiar se mirau de ce nu stăm mai bine în clasament”.

Chiar dacă a jucat teatru la conferinţa de presă premergătoare partidei, anunţând accidentaţi irecuperabili doi titulari, Copaci şi Vădrariu, antrenorul „Bătrânei Doamne” a găsit, de această dată, permutările câştigătoare. „Am schimbat de 6-7 ori jucătorii pe posturi în timpul meciului. În afară de Manea și Coulibaly, restul toți s-au rotit când în centru, când pe benzi, în toate compartimentele. În aceste condiții, victoria e cu atât mai prețioasă pe terenul unei echipe arțăgoase, încurajate de un public vulcanic” – a mai spus Popa.