Ionuț Popa acuză galeria echipei UTA că a dat bilete celor de la Poli

Ionuț Popa aduce grave acuze galeriei echipei UTA, care nu îl suportă și – spune el – a încercat să se răzbune oferind bilete timișorenilor. Asta a spus ionuț Popa într-o declarație dată celor de la sport.ro.

Iată ce spune Ionuț Popa

“Cei din galerie lui UTA sunt si impotriva mea, si impotriva conducerii, si impotriva primarului, si impotriva tuturor. Stie toata lumea in Arad ca ei sunt vinovati pentru acest episod. Ne-au spus si cei de la Timisoara ca au primit biletele de la fanii aradeni. Si Jandarmeria ne-a spus. Ne-au spus tot! Duminica seara au luat biletele, stim tot… Nu aveau cum sa cumpere cu buletinul atatea bilete, nici nu era fizic posibil, pentu ca atunci cand au anuntat ei ca au 350 de bilete, noi nu vandusem inca atatea bilete la case. S-au dat de gol prin comunicatul lor de luni, care spunea ca daca nu vor fi lasati toti timisorenii cu bilet pe stadion, ei nu se vor prezenta la joc. Acel comunicat ne-a trezit atentia, atat conducerii clubului, cat si Jandarmeriei. Era clar, era cusuta cu ata alba! Totul a fost pus la cale de galeria echipei UTA. Pe ei nu ii intereseaza nimic. Ei vor sa faca politica clubului si se baga in toate. Niciunde nu se intampla asa. Ei incearca sa faca probleme. Toata lumea si-a dat seama ca exista acesta intelegere intre ei si cei de la Timisoara ne-au confirmat, noi nu am crezut asa ceva despre gaelria noastra. Dar cei de la Timisoara ne-au spus tot! Ala nu e stadion sa ai 350 de suporteri oaspeti, sectorul galeriei era de doar 75 de locuri, in rest sunt garduri mai mici, se poate sari in teren… Informatiile sunt ca biletele s-au dat la un pub condus de unul dintre capii galeriei. Eu nu am treaba cu ei. Ei cu treaba lor, eu cu treaba mea… Eu ii bag in seama pe ei? Eu am vazut acum cat de mari utisti sunt si cat tin la aceasta echipa. Asa ceva este inimaginabil! E o chestie pe care nu o mai inteleg. Daca cei de la Poli dau clubul UTA in judecata, ei trebuie sa justifice de unde au luat biletele. Nu am inteles nici de ce timisoarenii au iesit de pe teren, eu nu faceam asa ceva. Trebuia sa nu intre de la inceput, daca tot erau solidari. Nici la pauza nu au ramas, s-au gasit in minutul 60… S-a incercat sa negocieze Jandarmeria, cu galeria de la Arad, sa ii ajute pe cei de la Timisoara. Dar jandarmii nu s-au lasat sedusi, bravo lor! Au sesizat totul de la inceput, s-au prins de miscare. Jandarnmeria s-a comportat ireprosabil. S-a incercat sa se faca incidente, sa se intre pe teren, sa ne suspende terenul si sa pierdem meciul. Asta a fost intentia lor. Cum sa lasi atatia pe stadion? In tur a iesit o bataie grozava intre cei de la Poli si cei de la UTA. Si acum, deodata, sunt prieteni” – a declarat Popa.